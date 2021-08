Valaki közel 400 millió forintot fizetett egy digitális kőszikláért

A digitális kősziklák vagy hivatalos nevükön Etherrock-ok valójában rajzolt JPEG formátumú képek, amelyeket az ethereum blokkláncon hoztak létre. Az Etherrock kollekció alatt összesen 100 darab digitális kőszikla található, amelyeket még 2017-ben készítettek el, így a legrégibb NFT-k közé tartoznak.

Az NFT lényege, hogy a vásárlók és a gyűjtők a különböző eszközökhöz, például, képekhez, animációkhoz, videókhoz kapcsolt, blokklánc alapú tokenek segítségével tudják bizonyítani az adott eszköz eredetiségét, például egy műalkotás esetében. A bitcoinnal szemben azonban van egy igen lényeges különbség: míg egy bitcoin token mindig ugyanannyit ér, mint a másik bitcoin token, addig az NFT teljesen egyedi, a hozzá tartozó információkat pedig a blokkláncban tárolják, így azok örökre megmaradnak, utólag megváltoztatni nem lehet őket. Tehát lényegében arról van szó, hogy a tokenek egy digitális eszköz tulajdonjogát testesítik meg, a blokkláncban pedig eltárolják a tranzakcióhoz tartozó adatokat: a létrehozás dátumát, azt, hogy mikor adták el, és azt, hogy kinek.

Ennek a gyűjteménynek egy darabját, az Etherrock 42-t vásárolta meg tegnap valaki 400 ethereumért, ami közel 400 millió forintnak megfelelő összeg.

És akkor mire is jók ezek a digitális kősziklák? Az Etherrock honlapja szerint

A digitális kősziklák semmilyen célt nem szolgálnak az adásvételen túl, de büszke jogtulajdonosa lehetsz ezek közül egynek, amelyekből összesen 100 darab létezik.

Nem csak a JPEG formátumú sziklaképek népszerűek azonban mostanában, hanem sokan pingvineket vásárolnak vagy más jellegű digitális alkotásokat. Ráadásul nem csak hóbortos befektetők szálltak be az NFT őrületbe, hanem nagyvállalatok is.

A Visa szintén tegnap jelentette be, hogy 150 ezer dollárért, vagyis közel 45 millió forintért megvásárolták a Cryptopunk nevű digitális képet.

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts - from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu