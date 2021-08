Története során először 4500 pont fölé emelkedett az S&P 500

Részvényindexek szintjén kisebb elmozdulásokat látunk ma az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek 0,1-0,3 százalékot emelkedtek. Az S&P 500 index is új csúcson van, most először 4500 pont felett is járt. Jól teljesítenek ma a bankrészvények, amit segít az, hogy az amerikai állampapírpiaci hozamok tovább emelkedtek, de jól teljesítenek a gazdaság további nyitásából profitáló vállalatok részvényei is, többek között a kaszinók, hajótársaságok részvényeinek az árfolyama emelkedett a piaci átlag felett. Jól teljesítenek a chipgyártók is, miután a Wall Street Journal azt írta, hogy előrehaladott tárgyalások vannak arról, hogy a Western Digital egyesüljön a japán Kioxiával. A Western Digital árfolyama 8 százalékot ralizott, az Nvidia 2, a Micron Technology közel 4 százalékot emelkedett.