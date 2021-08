10 éves csúcson a Rába profitja

Közzétette második negyedéves számait a Rába, a társaság az összes főbb soron növekedést mutatott a tavalyi év azonos időszakához képest, ami részben annak is betudható, hogy a tavalyi év első felét a drasztikusan zuhanó kereslet és akadozó ellátási láncok jellemezték. Mindemellett a profit 10 éve nem látott szintre ugrott, ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a cég a második negyedévben értékesített egy ingatlant, amelynek jelentős eredményhatása volt.

2021 második negyedévében globálisan továbbra is jelentős gazdasági aktivitás volt megfigyelhető, melynek következtében a Rába valamennyi fő piacán jelentős kereslet növekedés mutatkozott. Kivételt képez ez alól az orosz buszpiac, valamint a projekt jellegű off-highway szegmens, melynél az értékesítések 2021. első félévében nem érték el a 2020. évi bázis időszaki szintet. Mind a negyedéves, mind az első féléves időszak értékelésénél érdemes figyelembe venni, hogy a bázis időszakot jelentősen befolyásolták a Covid-19 járvány negatív hatásai.

A csoport szintű árbevétel a második negyedévben 67,6 százalékos növekedés mellett 12,3 milliárd forintot ért el. A tárgyidőszaki árbevétel 71 százaléka export, a többi belföldi árbevétel. Az árfolyam környezetet illetően a társaság devizaforgalmában kisebb részarányt képviselő dollár esetében 7,9 százalékos árfolyam csökkenés volt megfigyelhető, a jelentős deviza súllyal rendelkező euró esetében pedig 0,9 százalékos növekedés volt tapasztalható az egy évvel korábbi szintekhez képest.

A második negyedéves csoport szintű értékesítéshez a Futómű és a Járműalkatrész üzletág 95,1 százalékos, valamint 107,3 százalékos növekedéssel, míg a Jármű üzletág 72,8 százalékos forgalom csökkenéssel járult hozzá. A Jármű üzletág értékesítési adatait alapvetően befolyásolta, hogy a 2020. évi válságintézkedések következtében a polgári alkalmazásokba szállított acél szerkezetek gyártása a Jármű üzletágtól a Futómű üzletág tevékenységi körébe került átszervezésre.

A készpénztermelési hatékonyságot illetően az egyedi, javító tételektől eltekintve is meghaladta az EBITDA marzs az iparági benchmarknak tekinthető 9,0 százalékos értéket. A csoport szintű EBITDA hatékonyság egyedi tételek nélkül a második negyedévben 9,6 százalékot ért el.

A kiemelkedő készpénztermelési hatékonyság, a jelentős termelési volumen növekedés, valamint az egyedi tételek együtteseként a csoport szintű EBITDA tömeg megközelítette a 2 milliárd forintot, amire utoljára 2014. negyedik negyedévében volt példa.

Mind a két jelentős gyártási tevékenységet végző üzletág kiemelkedő EBITDA szintű hatékonyságot tudott realizálni: a Futómű üzletág a második negyedévben 10,6 százalékos, az Alkatrész üzletág 10,4 százalékos árbevétel arányos EBITDA-t ért el. A Jármű üzletág az új pozíciójának megfelelően kisebb súllyal, de pozitív készpénztermelési hatékonysággal járult hozzá a csoport szintű EBITDA eléréséhez.

A Rába adózott eredménye az egy évvel korábbi 1 milliárd forintos veszteséghez képest 1,4 milliárd forintos adózott nyereségben fordult át, ilyen szinten utoljára 2011. negyedik negyedévében volt a profit. A kiugróan magas profit részben annak köszönhető, hogy a társaság a második negyedévben végrehajtott egy ingatlan tranzakciót, melynek eredményhatása 815 millió forint volt.

A Rába árfolyama már évek óta lejtmenetben haladt, a vállalat még a jó években is nehézségekkel küszködött, és ezt az árfolyam alakulása is tükrözte, a lejtmenetben az esés tavaly márciusban, a pandémia első hullámakor gyorsult be. Miközben az árfolyam a 2020-as évet még 1155 forinton indította, addig március 18-ig 666 forintig zuhant, tehát értékének több mint 42 százalékát elveszítette el bő 3 hónap alatt. Innen jött aztán a felpattanás, majd folytatódott a lejtmenet.

A sztori viszont tavaly novemberben fordult, miután bejelentették, hogy a cég teljes felsővezetését menesztették, feltehetően azért, mert az állam nagytulajdonosként változásokat szeretne a vállalatnál.

Ez követően durván átárazódott a papír, október végén még 800 forint környékén állt az árfolyam, majd egészen 1625 forintig menetelt, tehát lényegében két hónap alatt megduplázódott, viszont azóta leginkább csak oldalazás látszik, idén 5,3 százalékkal került feljebb a Rába árfolyama.

Címlapkép: Rába