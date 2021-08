Megint elszabadult a bitcoin, hiába temették sokan

A bitcoin árfolyama mindig is híres volt a komoly kilengésekről, és ez az idei évben sem volt másképp, hiszen láttunk már idén őrült száguldást, duplázódó árfolyamot, és villámgyors összeomlást is. Most megint izgalmas a bitcoin piaca, hiszen a korábbi történelmi csúcstól azért még messze vagyunk, de a hónapokig tartó sávozásnak vége szakadt, és most az 50 000 dolláros szintet ostromolja az árfolyam. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy milyen események mozgatták idén a bitcoin piacát, a kínai szigorítástól és a bányászat betiltásától kezdve Elon Musk Twitteres kirohanásain keresztül, egészen a mostani rali mögött meghúzódó okokig. Végül megnéztük, hogy jelenleg melyek a legfontosabb árfolyammozgató tényezők, mit mondanak az on-chain mérőszámok, és hogyan fest a technikai kép.