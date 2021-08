Új csúcson zárt a Nasdaq és az S&P 500, de a Dow lefordult

Vegyesen zártak az amerikai indexek: a pénteki jó hírek egész hétfőn kitartottak, de a zárás előtti utolsó órában némileg romlott a hangulat. A Nasdaq composite 1% felett is járt napközben, végül 0,9%-ot emelkedve, 12 265 ponton fejezte be a napot, új csúcsra érve ezzel. Szintén új csúcsra ért záráskor az S&P 500 is - az index 0,43%-ot emelkedett, 4 528 ponton fejezte be a napot. A Downak nem volt jó napja, zárás előtt mínuszba fordult, 0,2%-ot esve, 35 399 ponton fejezte be a napot.