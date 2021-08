Ők azok, akiknél mintha meg sem történt volna a koronavírus-járvány

Az amerikai cégek többségénél már szinte nyoma sincs a koronavírus-válságnak ha a bevételeket nézzük, az S&P 500 index cégeinek nagy részénél a legutóbbi negyedév bevétele már felülmúlta a 2019-es szintet. Persze nem mindegyik amerikai nagyvállalat volt teljes mértékben válságálló. Stabil növekedést mutattak a járvány alatt is a félvezetőgyártók, a kiskereskedelmi cégek és a gyógyszercégek, míg a tavalyi átmeneti visszaesés után felpattanás látszott idén néhány technológiai vállalatnál. Az utazási szektorban viszont lassú a fellendülés, továbbra is mélyen a járvány előtti szint alatt jár a vállalatok bevétele.

A legnagyobb amerikai vállalatok több mint háromnegyedénél a bevételek már felülmúlják a járvány előtti szintet, ami azt jelzi, hogy jól tudtak alkalmazkodni a nehéz üzleti környezethez, amit a koronavírus teremtett – derül ki a Wall Street Journal friss elemzéséből.

Az S&P 500 indexben szereplő vállalatok nagy része, 477 vállalat már közzétette 2021 második negyedévének számait, ezekből kiderül, hogy

közülük 213 cég bevétele meghaladta az utolsó járványmentes év, 2019 második negyedévének bevételét, még úgy is, hogy a koronavírus miatti lezárásokkal sújtott második negyedévben bevételcsökkenést szenvedtek el, de azóta teljes volt a felépülés, olyannyira, hogy növekedni is tudtak a válság előtti szinthez képest

153 olyan cég volt az 500 legnagyobb amerikai vállalat között, amely a számok alapján ellen tudott állni a válságnak, mind a tavalyi, mind a második negyedévben emelkedni tudott a bevétele év/év alapon

101 társaság bevétele volt 2021 második negyedévében még mindig a 2019-es szint alatt

10 olyan amerikai vállalat van az indexkomponensek között, amely a tavalyi emelkedés után idén bevételcsökkenést könyvelt el.

Akiknél lassú a fellendülés

Nem egyformán érintette a koronavírus a különböző iparágakat, a fogyasztói szolgáltatások szektort például különösen nagymértékben sújtotta, az iparág bevétele még mindig nagyban elmarad a két évvel ezelőtti szinttől. A Wall Street Journal számításai szerint a bevételek medián értéke a szektorban több mint 31 százalékkal múlja alul még mindig a 2019 második negyedévi értéket. Ebben nagy szerepe van az utazási és turizmus iparágnak.

A hotelek, és a kaszinók bevétele messze van a járvány előtti szinttől, a hajózási vállalatok bevételei pedig még a töredéke a koronavírus előttinek.

Bár a légitársaságoknál felpattant az utasok száma, a bevételek még mindig jóval a 2019-es szint alatt vannak.

Az energiacégeket szintén érzékenyen érintette a járvány, bevételük tavaly zuhant, de most már a járvány előtti szintet közelíti a negyedéves bevétel.

Akiknél folyamatos volt a növekedés

Az S&P 500 index vállalatainak közel harmada a járvány alatt is stabil növekedést tudott felmutatni, ellenállva a válságnak, különösen a félvezetőgyártók, a kiskereskedelmi szektor és a gyógyszercégek teljesítettek kiemelkedően.

A biotechnológiai vállalatok voltak a legnagyobb nyertesek, a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő Moderna például nem csak a szektor, de az egész S&P 500 index legnagyobb mértékű bevételnövekedést felmutató vállalata volt 2019 második negyedévéhez viszonyítva. A Regeneron Pharmaceuticals pedig a kísérleti koronavírus-gyógyszerének köszönhetően több mint 165 százalékos bevételnövekedést könyvelt el a második negyedévben.

A kiskereskedelmi vállalatok – különösen azok, amelyeknél erős az online értékesítési csatorna – az élen jártak a növekedésben, az Amazon.com bevétele például közel 80 százalékkal ugrott meg 2021 második negyedévére a két évvel korábbi szintről.

A kiskereskedelmi vállalatok közül a barkácsáruházak, valamint azok, amelyek autóalkatrészekre specializálódtak, stabil növekedést mutattak már tavaly, a járvány közepette is.

A média és szórakoztatás szektorból a videójátékok fejlesztői emelkedtek ki, az Electronic Arts bevétele közel 80 százalékkal az Activision Blizzard pedig csaknem 60 százalékkal tudta növelni bevételeit a két évvel korábbi szintről.

Akiknél visszapattanás volt

Az amerikai nagyvállalatok többsége nem tudta teljesen függetleníteni magát a járványtól és tapasztalt némi bevételcsökkenést 2020-ban a járvány hatására, de nagy részük mostanra már nem csak elérte a járvány előtti szintet, de meg is haladta azt. Az egyedi sztorik közül kiemelhető a Caesars Entertainment, amely egy fúziónak köszönhetően tudott kiemelkedő bevételnövekedést felmutatni, 2020 júliusában ugyanis egyesült az Eldorado Resorts nevű szektortársával. A technológiai vállalatok közül néhány, mint az Alphabet, vagy a Twitter is masszív növekedésről számolt be a tavalyi csökkenést követően, de a Nike, a Starbucks és a McDonald's is hasonló trendet követett.

Rekord negyedév lehetett az S&P 500 indexnek

Ami a teljes S&P 500 indexet illeti, a Refinitiv számításai szerint 2021 második negyedévében közel 25 százalékkal emelkedhetett 2020 azonos negyedévéhez képest a legnagyobb amerikai vállalatok bevétele, az energiaszektortól tisztítva a számokat pedig közel 21 százalékos lehetett a dinamika. Profitszinten még látványosabb volt a felpattanás, az 500 legnagyobb amerikai vállalat egy részvényre jutó eredménye közel a duplájára emelkedett az egy évvel ezelőtti szintről. Az amerikai vállalatok döntő többsége kellemes meglepetést okozott a jelentési szezonban az elemzői várakozásokhoz képest, az eddig jelentő cégek 88 százaléka számolt be a konszenzust felülmúló számról a profit tekintetében.

Címlapkép: Getty Images