Ezek azok a befektetések, amelyekkel a legtöbb pénzt kereshetted idén a tőzsdén

A tavalyihoz képest mintha egy varázsütésre lett volna vége az idei nyárnak és kérdés nélkül köszöntött be az esős, szeles szeptember. A világ tőkepiacain viszont az időjárás változásával ellentétben továbbra is kitart a globális rali és a jellemzően uborkaszezonnak számító nyári időszakban is csak tovább emelkedett a fontosabb eszközök árfolyama. Általánosságban elmondható, hogy aki az év elején nyitott részvény, nyersanyag, vagy esetleg kriptovaluta pozíciót, az nagy valószínűséggel szép hozamot ért el a befektetésén. Ezzel szemben kevés olyan fontosabb tőzsdei instrumentum van, amelynek esett volna idén az árfolyama, közéjük tartozik az arany, és a hosszú amerikai állampapírok.