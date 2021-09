Pénzügyi vezetők egy helyen: CFO-csúcstalálkozó jövő szerdán!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szeptember 8-án, szerdán lesz idén a Business and Finance Summit konferencia, amelyen az ország kis- és nagyvállalatainak pénzügyi és felsővezetői vitatják meg aktuális üzleti és pénzügyi kihívásaikat. Ezen a - részben személyes részvétellel, részben pedig online zajló - eseményen kerül kihirdetésre a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díjának nyertese is.