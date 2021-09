Betört Litvániába is a Netrisk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megvásárolta a Netrisk-csoport a litván Edrauda.lt online biztosítás-összehasonlító portált üzemeltető társaságokat, így Magyarország, Csehország és Szlovákia mellett már Litvániára is kiterjed az alkuszcég tevékenysége. A cégcsoport ezzel egy időben új vezérigazgatói pozíciót is létrehozott, amelyet Robert Sokolowski tölt be.