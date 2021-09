Csőd szélén a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, ez lehet a következő Lehman Brothers?

Kedden jelentette be Kína legnagyobb és a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, az Evergrande, hogy fennáll esetében a csődkockázat veszélye. Már eddig is lehetett sejteni, hogy komoly anyagi gondokkal küszködik a társaság, és az államvezetés tavalyi „három piros vonal” követelménye is rátett még egy lapáttal a problémákra, de ennyire egyértelműen korábban még nem nyilatkozott erről a vállalatóriás. Az elmúlt hónapok fejleményeit, illetve a friss pénzügyi kimutatásokat elnézve pedig valóban úgy tűnik, hogy lángol a ház. Egyáltalán nem egyértelmű azonban, hogy a mostanában keményvonalas kínai állam adott esetben hajlandó lenne-e mentőövet dobni az adósságokban fuldokló ingatlanfejlesztőnek. Részben ennek a veszélyeire is figyelmeztetett Soros György egy friss véleménycikkében, aki név szerint is megemlítette az Evergrande esetét. Több forgatókönyv is elképzelhető még persze, de az is benne van a pakliban, hogy az ingatlanóriás lesz a kínai Lehman Brothers.