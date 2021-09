Nagy változások jönnek a NetPincérnél

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Néhány héten belül teljesen új arculattal, foodpanda néven működik tovább a NetPincér - jelentették be egy keddi eseményen. A háttérben a cégcsoport európai márkaegységesítési törekvései állnak. Hangsúlyozták azt is, hogy tulajdonosváltás nem történik. A hazai ügyvezető a magyarországi bővülési tervekről is beszélt.