Elképesztő dolog történt a magyar autópiacon

Nagyon látványos mértékben éreztette hatását az újautó-piacon a tisztán elektromos autók állami támogatásának újabb köre. 856 darab tisztán elektromos meghajtású járműre rakták fel a zöld rendszámot.

A Villanyautósok beszámolója szerint várható volt az új elektromos autók számának megugrása, azonban ilyen mértékű bővülésre senki sem számított.

A 856 darabos (5E kategória) tisztán elektromos hajtású újautó forgalomba helyezése nem csupán az idei év legjobb eredménye, de még a tavaly decemberi számot is túlszárnyalta. Azt is megjegyzik, hogy az új rekordban már valószínűleg a pályázaton állami támogatást nyert céges elektromos autók átadása is szerepet játszik.

További augusztusi adatok:

Hatótávnövelő elektromos autóból 416 darabot regisztráltak, éppen annyit, mint júniusban.

Tölthető hibridből 180 darab indulhat útnak zöld színű rendszámokkal, a február óta tartó stagnálás kitartott.

Egyéb nulla emissziós autóból, ahova az üzemanyagcellás modelleket soroljuk, augusztusban egyet sem regisztráltak.

Összességében 1452 környezetbarát példánnyal bővült a hazai autóállomány, ami szintén új rekord, hiszen 9-cel több, mint 2020 utolsó hónapjában.

Egy év alatt körülbelül 60%-kal több lett a magyar utakon a zöld rendszámos autó, és 68%-kal több a villanyautó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor