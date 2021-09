Kiderült, mitől tartanak most a leginkább a magyar vállalatok pénzügyi vezetői

Nem a pénzügyi, hanem a reálgazdasági kockázatoktól tartanak inkább a magyar cégek, például az ellátási láncok problémáitól - derült ki a vállalati pénzügyi és gazdasági vezetők (CFO-k) késő délutáni panelbeszélgetéséből a mai Business and Finance Summit 2021 konferencián.

A panelbeszélgetést Ginzer Ildikó, az MKB Bank vezérigazgató-helyettese vezette moderátorként.

Hol tartanak a kilábalással a koronavírus-válságból és hogy alakult át a CFO szerepe?

A kiskereskedelmet sokként érte a pandémia, egy hosszú ideje tartó folyamatos bővülés torpant meg miatta – mondta Molnár Nóra (Pepo Hungary). Most már május óta bővülés mutatkozik, de változott a vásárlók viselkedése: megnőtt az online vásárlások aránya, de még mindig nem éri el a magyar átlag a nemzetközi szintet, és nem olyan nagy mértékű, mint sokan várták. Egyre jobban figyelnek a vásárlók az ár/érték arányra is. A CFO elmúlt másfél éves munkáját nagyban befolyásolták a kiskereskedelemre vonatkozó járványügyi korlátozások, a munkahelyek megtartása és a sűrű riportolás. Moiskó János (KÉSZ) elmondta: heterogén a tevékenységi körük. A koronavírus hatására a projektek leállásától tartottak a legjobban, de az ijedség nagy része nem volt jogos. A járvány kicsit lehűtötte az építőipart, ami akár az előnyére is szolgálhatott. A nemzetközi piacokon a negatív hatásokat még most is erőteljesen érzékelik. A járvány kezdetén létrehoztak egy bizottságot, amely egy kiadott utasítási rend szerint lényegesen szigorúbb gazdálkodási elvárásokat fogalmazott meg. Sok energiát fektettek finanszírozóik kétheti tájékoztatásába is. Hipszki Tibor (Hunland Trade) elmondása szerint számukra a koronavírus-válság egy logisztikai sokkal kezdődött az olaszországi járványhelyzet miatt. Mivel a fogyasztók feltöltötték fagyasztóikat, jelentős áremelkedés következett be a pandémia elején, az ezt követő áresés azonban drasztikus sokkot jelentett, és 5-10%-os árbevétel-csökkenést eredményezett náluk. A szarvasmarha és a bárány esetében az árszínvonal visszarendeződése mára megtört, a következő kihívást a magas takarmányárak okozhatják. A járvány idején a finanszírozási döntések kerültek előtérbe, a beruházásokat pedig elhalasztották. Gudra Tamás (Bonafarm) elmondta: a pandémia közben CFO-t is váltott a cég, ekkor érkezett mostani pozíciójába. Két ágazatukat, az élelemiszeripart és a mezőgazdaságot más ágazatokhoz képest kevésbé viselte meg a válság, nem szenvedtek el komoly árbevétel-visszaesést, az egészségbiztonság érdekében azonban komoly intézkedéseket kellett hozniuk, és csökkentették a személyes kontaktok számát. Elmúlt egy éve jelentős részben egy új központi pénzügyi szervezet kiépítésével telt a Bonafarmnál.

Milyennek látják a finanszírozási környezetet, és hogy értékelik a kamatok emelkedését?

Gudra Tamás (Bonafarm) elmondta: 90%-ban fix kamatozású hitelekkel finanszírozzák magukat, és sok más céghez kapcsolódóan megtanulták, hogy első a biztonság a finanszírozásban. Hipszki Tibor (Hunland) szerint nagy kérdés, milyen arányban használták fel a cégek az elmúlt időszakban felvett hiteleket versenyképességük javítására és fejlesztésére, vagy a fizetőképesség és a likviditás javítására, a problémák elodázására. A devizahiteleknél nem vár kamatkörnyezet-emelkedést, a forinthiteleknél ez jobban látszódhat. Moiskó János (KÉSZ) azt mondta, reméli, hogy a monetáris politikai lépések megfékezik az inflációt, és amit elvesztenek a kamatokon, azt megnyerik a cégek az EBITDA-n. Sokkal inkább tartanak a reálgazdasági megakadásoktól, különösen az ellátási láncok megszakadásától. Molnár Nóra (Pepco) szerint az infláció és az ellátási láncok kockázatai a legnagyobbak a kiskereskedelemben.

Hogy állnak a beruházásokkal, K+F-fel?

A Bonafarm hagyományosan nagy beruházónak számít, és ezen a pandémia sem változtatott – mondta Gudra Tamás (Bonafarm), aktuális példaként a Pick készítményüzemet említve. A mezőgazdasági digitalizáció nagyon intenzív volt a elmúlt években, most pedig már egyre inkább a feldolgozóiparban is fokozódik. Hipszki Tibor (Hunland) a szarvasmarha-tenyésztési tevékenységükről azt mondta, hogy K+F programokkal el lehet érni az ökológiai lábnyoma érdemi csökkentését. Az építőipar a GDP-ben az egyik legnagyobb hozzáadott értékű ágazat, termelékenységben azonban el van maradva az EU-átlaghoz képest - hívta fel a figyelmet Moiskó János (KÉSZ). Megemlítette a beruházások kapcsán az oktatást, azon belül a szakképzést is, amelyre komoly erőforrásokat szánnak. Molnár Nóra (Pepco) az energiahatékony és fenntartható megoldások, utóbbin belül a képzés fontosságát is megemlítette a jövőt megalapozó döntések témái között.

Tőkét a magyar cégeknek!

Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója ezzel a címmel tartott előadásában elmondta: több mint 120 befektetést, 40 exitet hajtottak végre 2011 óta, 108 milliárd forintot kezelnek most összesen 6 alapban. Befektetési aktivitásuk tavaly ötszörösére emelkedett: 2019-es 3 milliárd feletti kihelyezésüket több mint 15 milliárd forintra növelték 2020-ra. Végigdolgozták a koronavírus nehéz időszakait, tevékenységi körüket jelentősen bővítették, és már a világ szinte bármely országában befektethetnek. Elsősorban a már bizonyított kkv-k és nagyvállalatok növekedését finanszírozzák, és érettebb életfázisban lévő startupok terjeszkedését segítik. Jellemzően nyílt befektetési konstrukcióban, 300 millió – 10 milliárd forint nagyságrendű befektetéseket hajtanak végre. Szoros együttműködésük van a tőzsdével, cég a magyar tőkepia és a hazai tőzsde erősítése. Nyáron startup programot indítottak 10 milliárd forintos kerettel, amely akár 1,5 milliárd forint, és hosszú távú stabiliást biztosít. Eddig többszörös rá a túljelentkezés, elsődleges szempontjuk a track-record. Generációváltásokat is finanszíroznak egyablakos rendszerben. A befektetések sikere nagyban múlik az üzleti tervek minőségén és mélységben, amelyben a CFO a kulcs.