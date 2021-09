A-osztályos Mercedesekkel erősít a Share Now

A flottaméretet tekintve a fővárosi carsharing piac második legnagyobb szolgáltatója 39 új Mercedes A-osztállyal bővítette autóparkját, ami így már 360 darabot számlál. Az autókat - a tanévnyitásra tekintettel - a szolgáltatásra regisztráló nappali tagozatos egyetemisták 25 százalékos percdíj-kedvezménnyel használhatják.

A nappali tagozatos egyetemisták – diákigazolványuk videós bemutatását követően – egységesen 25 százalékos percdíj-kedvezményt kapnak szeptembertől a budapesti carsharing szolgáltatónál. A 12 féle modellt felvonultató járműparkkal működő Share Now új zónákkal is bővít: Budán négy, Pesten pedig három új belső zónával bővült az a terület, amelyen az autók elérhetők és ingyenesen le is parkolhatóak. Ezeken kívül nyolc külső zóna is csatlakozott a meglévőkhöz, így mostantól – némi pluszdíj fejében – Dunakeszin, Kőbányán, Pesterzsébeten és a Szilas Parkban is le lehet zárni az autókat, míg a bérlés indítása díjmentes - olvasható a cég közleményében.

Jó hír a vásárolni indulóknak, hogy külső zónaként a budakalászi, a soroksári, a dunakeszi és az óbudai Auchan Korzók parkolói is bekapcsolódtak az autómegosztó rendszerébe. A zónabővítések eredményeként, a magyarországi carsharing szolgáltatók közül a Share Now működik a legkiterjedtebb területen.

A szolgáltatást Pass előfizetéssel használó ügyfelek a tervezett, hosszabb távú igénybevétel előtt 72 órával az alkalmazáson keresztül házhoz is rendelhetik a kiválasztott járművet.

Reagálnunk kellett az év eleje óta tapasztalható erőteljes növekedésre a hosszú távú bérlésben. Illetve az ügyfeleinknek arra az igényére, hogy egyes esetekben biztosan akarnak elérhető autót adott helyen és adott időben

– mondta Buday Bence, a cég magyarországi ügyvezető igazgatója.

2021 első felében Európa-szerte 41 százalékkal nőttek az előző évhez képest a hosszú távú, 1-től 30 napig tartó foglalások a cég rendszerében, ami az ügyvezető szerint azt vetíti előre, hogy a mobilitási igények a következő hónapokban el fogják érni a pandémia előtti szintet.