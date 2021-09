Brutális részvény- és kötvénykibocsátás jöhet a 4iG-nél

In English

Újabb napirendi ponttal egészítették ki a 4iG szeptember végén megtartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjét, a vállalat a következő két évben tőkeemelést és brutális mértékű vállalati kötvénykibocsátást hajthat végre.

2021. szeptember 30-án rendkívüli közgyűlést tart a 4iG. Az eseménnyel kapcsolatban újabb közleményt tett közzé a vállalat, amiben arról írnak, hogy a közgyűlési napirendet új napirendi ponttal egészítik ki.

A közgyűlés 2 fontos kérdésben dönt majd:

2 éves időtartamra szóló felhatalmazás a 4iG alaptőkéjének legfeljebb 7 milliárd forintra történő felemelésére,

2 éves időtartamra szóló felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására összesen 400 milliárd forintig.

Fontos hangsúlyozni, hogy a közlemények alapján nem feltétlenül egy lépésben történő tranzakciókról van szó, és a 7 illetve a 400 milliárd forint a tőkeemelés és a kötvénykibocsátás plafonját jelöli ki.

Idén augusztus 31-én a 4iG alaptőkéje 1 984 158 420 forint volt, vagyis, amennyiben 7 milliárd forintra emelné meg a társaság az alaptőkét, az 5 015 841 580 forintos tőkeemelést jelentene. Amennyiben erre a jelenlegi sorozat esetében látható részvényenként 20 forintos névértéken kerülne sor, akkor 250,8 millió darab új részvényt bocsáthatna ki a vállalat. Persze erről eltérhet a 4iG, a névértéknél magasabb árfolyamon is bocsáthat ki részvényeket, és a mostanitól eltérő névértékű, új részvénysorozatot is kibocsáthat.

Jelenleg egyébként 99 207 921 darab részvénye van a társaságnak, így ha a most bejelentett tőkeemeléssel számolunk, akkor a névértéken történő 5 milliárd forintos tőkeemeléssel

akár 350 millió darabra is emelkedhet a 4iG részvényeinek a száma.

És, hogy miért van szükség ilyen volumenű tranzakciókra? A 4iG az elmúlt hónapokban számos akvizíciót jelentett be:

Március végén jelentette be a vállalat, hogy megvásárolná a hazai távközlési piac egyik meghatározó vállalatát, a DIGI-t, a felvásárlás idén ősszel zárulhat le. A DIGI megvásárlását idén április közepén egy kezdő lépésnek, és nem a folyamat végének nevezte a Portfolio-nak adott interjúban Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa, aki akkpr arról beszélt, hogy a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené.

Június közepén érkezett a bejelentés, hogy az űrtávközlésben terjeszkedne a 4iG, a vállalat és két leányvállalata, a Hungaro DigiTel és a CarpathiaSat előzetes megállapodást kötött a SpaceCommal, hogy irányító többségi tulajdont szerezzenek az izraeli társaságban. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező műhold üzemeltető és szolgáltató vállalat, a tranzakció becsült értéke 65 millió dollár.

Júliusban jelentette be a 4iG, hogy előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt a montenegrói Telenor Podgorica megvásárlásáról, a vállalat piacvezető a montenegrói mobil szegmensben, 338 ezer előfizetővel és 2020-ban 43 millió eurós árbevétellel.

Augusztus 25-én jelentették be, hogy távközlési szuperholdingot hoz létre a 4iG és a magyar állam, a tranzakcióval a 4iG többségi tulajdont szerezhet az Antenna Hungáriában.

A 4iG árfolyama az elmúlt másfél évben alig mozdult, annak ellenére, hogy a vállalat számos akvizícióról számolt be, a vállalat nagytulajdonosa is vásárolta a részvényeket, és a közbeszerzéseken is jól szerepelt a 4iG. A fordulópont augusztus 25.én jött el, a távközlési szuperholding bejelentésekor, két hét alatt közel 76 százalékot emelkedett az árfolyam, onnan jött a korrekció az elmúlt napokban.

Update

A tegnap este megjelent hír hatására ma közel 10 százalék pluszban, újra 1000 forint felett nyitott a 4iG.

Címlapkép: © Szabó Gábor / Gabriel Szabo