A 4iG megvásárolja az Invitechet

Rohamléptekkel halad a 4iG afelé, hogy a kitűzött céloknak megfelelően az informatika mellett a távközlési iparág egyik meghatározó szereplőjévé váljon, akár nem csak Magyarországon, hanem a régióban is. A vállalat most bejelentette, hogy tulajdonába kerül az Invitech, miután a 4iG ma adásvételi szerződést kötött a társaság tulajdonosával. Az Invitech a telekommunikáció és az IT hálózati infrastruktúra-szolgáltatás területén Magyarország egyik vezető társasága, a vállalat az akvizíció után a 4iG és a magyar állam együttműködésével létrejövő távközlési szuperholding része lesz.