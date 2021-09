Forradalmasítaná a vendéglátást és a globális piacra készül a CyBERG

A CyBERG-et indulásakor egy rendszergasztronómiai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként ismerte meg a köztudat, azonban ma már egy hibrid, a technológiát több szektornak is nyújtó IT vállalat. Mivel is foglalkoznak pontosan?

Azzal a szándékkal vágtunk bele a cégépítésbe néhány éve, hogy digitalizáljuk a rendszergasztronómiai szektort, sokan még innen ismernek minket. Mára egy szélesebb spektrumot lefedő technológiai vállalat lettünk, de a fejlesztéseink nem tévesztik szem elől a valós emberi kapcsolatokat és közösségeket, a fizikailag létező helyeket, személyeket, eseményeket. Projektjeink középpontjában a felhasználók állnak, igyekszünk számukra pozitív élményeket teremteni. Erre helyezzük a hangsúlyt mindhárom üzletágunkban, amelyek az e-commerce, fintech és gaming területekre fókuszálnak.

A CYBERG egy 2015-ben alapított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett hazai technológiai vállalat. A cég fő terméke az AnyUpp nevű mobilalkalmazás, egy saját fejlesztésű digitális platform, amellyel a gasztronómiai és a kereskedelmi szektor digitalizációján dolgozik a társaság, emellett nemzetközi fintech és gaming projektekben is részt vesz. A vállalat három ületág mentén szerveződik:



1. AnyUpp: a CYBERG digitális platformja, amely vendéglátóhelyek számára kínál felhő alapú mobil rendelési és fizetési megoldást. A jövőben a platform e-kereskedelmi szolgáltatásokkal bővül, és további szektorok felé is terveznek nyitni. A cél egy univerzális kereskedelmi, lojalitásösztönző, cashback platform létrehozása.



2. Játékfejlesztés: a CYBERG globális projekteken dolgozik, elsősorban az USA nyugati partján, jellemzően masszívan többjátékos (akár több tízmillió) elosztott videójátékrendszereket fejlesztő partnerek számára nyújt szoftvermérnöki szolgáltatásokat.



3. Fintech megoldások: a mesterséges intelligencia és a szektor digitalizációja révén egyre személyesebbé, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a pénzügyi szolgáltatások. A CYBERG ezen a területen blockchain technológián és gépi tanuláson alapuló megoldásokat kínál ügyfeleinek.

Az AnyUpp termék fejlesztése során jó ideje vizsgáljuk, hogy a fizikai és online tér közötti kapcsolódások miképpen működnek a vendéglátóhelyeken, hogyan használják a vendégek a digitális eszközöket, technológiai újdonságokat. Évek óta fejlesztünk olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a vendégeket ugyan online platform felé terelik, de kihasználják a fizikai jelenlétüket. Milyen furcsa, hogy házhoz tudok rendelni egy pizzát vagy egy futárt, de egy kávézóban nem tudok a helyemen ülve rendelni egy italt. Lehet ismerkedni vadidegen és nem feltétlenül valós profilokkal egy dating site-on, de nem tudok üzenni egy bárban egy másik vendégnek, aki esetleg megtetszett és szívesen kapcsolatba lépnék vele. Mi az ilyen valódi fizikai találkozásokat és kapcsolatokat szeretnénk kényelmes digitális megoldásokkal támogatni. Első lépésben azt a célt tűztük ki, hogy a vendéglátóhelyek digitalizációjával megkönnyítsük a rendelési és fizetési folyamatokat, ne kelljen pincérre várni, sorban állni, számláért könyörögni.

Azt látjuk, a koronavírusjárvány hatásai kibővítették a lehetőségeinket. A gasztronómiai szektor korábban kevésbé volt vevő a technológiai újdonságokra, most az online házhozszállító rendszerek miatt nyitottabbakká váltak. A koronavírustól való félelem növelte a készpénzmentes forgalmat és felerősítette az érintésmentes rendelési folyamatokat. Sokan nem szívesen fognak meg egy papírmenüt, vagy érintenek meg egy kiosk kijelzőt. Az AnyUpp-ot használva a vendég a saját telefonján látja a kínálatot, megrendeli, és kifizeti, nem kell érintkeznie semmi mással. Azt tapasztalajuk, erre most erősödik az igény a piacon.

Ráadásul a pandémia után egy olyan erős munkaerőhiány alakult ki a vendéglátásban, amire senki sem számított. A technológiánk részben erre is megoldást kínál. Az AnyUpp használatával a vendég egy csomó dolgot saját maga intéz, jelentős megtakarítás érhető el a személyzeti létszámon, és így a munkaerőköltségen.

Az AnyUpp üzleti modelljének központi eleme, hogy minden tranzakció digitálisan rögzített, visszakereshető, mérhető, elemezhető. Mind a fogyasztóknak mind a tulajdonosoknak nagyon sok kényelmi funkciót tudunk biztosítani. Az alkalmazás megtanulja a vendégek fogyasztási szokásait, a piaci trendeket, és folyamatosan optimalizálja majd a termékkínálatot, a belső munkafolyamatokat, igazodik a vásárlói igényekhez.

Hiszünk abban, hogy egy jó algoritmus sokszor jobb döntést képes hozni az embernél, és a vendégek is hálásak lesznek, ha alkalmazkodik a kínálat az igényeikhez. Az AnyUpp ebben tud segíteni.

A CYBERG fő terméke az AnyUpp nevű platform. Mitől emelkedik ki az ételrendelő, vagy a többi e-commerce-alkalmazások sokaságából?

A vezető nemzetközi gasztronómiai piacterek inkább a távoli rendelésre fókuszálnak, mi pedig az éttermeken belül támogatjuk a vendégeket.

A távoli rendelés inkább egy szükséges funkcionális eszköz, míg a helyszíni digitális szolgáltatások az éttermi élménynek képezik a részét. Ez nagyon más műfaj.

Sok technológiai startuptól megkülönböztet minket az, hogy nem egy elméleti modellt építettünk, hanem jól ismerjük az alapszektort. Létrehoztunk és üzemeltettünk egy konkrét teszt éttermet, a KAJAHU-t, azért, hogy pontos méréseket eszközöljünk és validáljuk az elképzeléseinket. Más az, amikor egy ötletet valaki a garázsban kitalál, és más, amikor a gyakorlatból indul el. Nálunk a Flutter (felhasználói felület szoftverfejlesztő készlet) vagy az AWS (Amazon Web Services felhő platform) szakértők mellett ott ül olyan kolléga, aki közel húsz évet dolgozott amerikai rendszergasztronómiai franchise márka kötelékében.

A vendéglátásból indulunk, de az AnyUpp-ot tervezzük majd bővíteni horizontálisan más e-commerce szolgálttásokkal, és cash-back lojalitásösztönző rendszerrel. Ilyen fogyasztó fókuszú és összetettségű alkalmazást egyelőre nem látunk a piacon.

Honnan lesznek felhasználók, mi veheti rá az embereket, hogy még egy alkalmazást feltelepítsenek és regisztráljanak?

Az a jó, hogy nekünk nem kell rávennünk a felhasználókat, hogy töltsék le az app-ot. Ez egy opcionális lehetőség lesz, ha egy étteremben nem akarnak a pincérre várni, vagy egy kávézóban sorban állni. Azt gondoljuk maguk a vendéglátóhelyek fogják az AnyUpp-ot javasolni és a vendégeket tájékoztatni, mert a használatával a személyzetnek is könnyebb a dolga, és a vendég is jobb élménnyel távozik. Az

AnyUpp egy univerzális app, azaz, ha elterjed, minden szerződött vendéglátóhelyet, vagy a későbbiekben akár bármely szektor kereskedelmi egységeit képes egyben kezelni. Pont azért, hogy ne kelljen újabb és újabb appokat letölteni. Nem hiszünk abban, hogy majd minden üzlet saját applikációt fejleszt, ez rettentően magas költség, és nem hatékony. Ugyanakkor a szolgáltatásunk white label. Miután a vendég egy QR kód segítségével beazonosítja, hogy melyik vendéglátóegységben van, az alkalmazás felveszi az adott hely márkajegyeit, illeszkedik a konkrét márka színeihez, arculatához, kommunikációs stílusához.

A fő üzletág jelenleg az AnyUpp, de a vállalat több olyan területen aktív, ami manapság divatos, blockchain-technológia, mesterséges intelligencia, gaming, e-commerce, látszólag egymástól távol eső tevékenységekről van szó. Hogy lesz ezekből kerek egész?

A CYBERG-et három üzletágba szerveztük; ecommerce, gaming és fintech. A blockchain vagy a mesterséges intelligencia olyan technológiák, amelyeket bármelyik üzletágban alkalmazunk, ha a feladatokat és igények megkívánják. Folyamatosan tanulunk. A technológiák terén is képezzük magunkat, de folyamatosan sajátítjuk el az új projektvezetési-, csoportmunka- vagy szervezetépítési módszertanokat is. Követjük a jogszabályok és irányelvek változásait is, mint például az adatvédelemről szóló GDPR, vagy a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó PSD2. A mérnöki csapatunkat úgy alakítottuk ki, hogy ne csak tapasztalt és elhivatott, de nyitott és sokszínű is legyen. Vannak közöttünk tanulni vágyó juniorok, és nemzetközi szinten ismert és elismert veteránok is. Értjük, tanítjuk, elfogadjuk egymást. Az a közös cél tart minket össze, hogy szeretünk kiválót, világraszólót alkotni, így leszünk belőlünk egy kerek egész.

Vannak-e friss menedzsment-előrejelzések, célok a működéssel és profitbilitással kapcsolatban?

Mivel a társaságra jellemző a rugalmasság és a piaci környezethez történő gyors alkalmazkodás, menedzsment előrejelzéseket egyelőre nem teszünk közzé. Az viszont tényként már ismert, hogy az előző évet a várakozásokat meghaladó módon 351 millió Ft nettó árbevétel mellett közel 21 M Ft-os üzemi eredménnyel zártuk. Alapvető stratégiánk egy olyan cégstruktúra kialakítása, amely a tech cégekre egyébként jellemző módon nem éget el annyi pénzt már a kezdeti fázisban sem. Az eddigi akvizíciós politikánk szerint olyan felvásárlásokat tervezünk, amelyek növelik az árbevételünket és a jövedelmezőségünket, mint ahogy a tavalyi évben történt Bitgap akvizíció is ezt tükrözi. Az egyéb fejlesztési területeink profitot termelnek, a cél hosszú távon, hogy az itt keletkezett eredményből finanszírozzuk saját termékeink fejlesztését is a jövőben.

Adatokkal dolgozó cégként a CYBERG-et is érinthetik az adatbiztonság, az adatfelhasználás megregulázása, ami már évek óta célja a szabályozó hatóságoknak. Ez milyen kockázatot jelenthet az üzleti modellre?

Sokszor kérdezik tőlünk, nem tartunk-e attól, hogy a vendégek szokásait és fogyasztási adatait feldolgozzuk. Véleményünk szerint a következő évtizedben a felhasználók viszonya az adatokhoz meg fog változni. Jön majd egy paradigmaváltás, mert ami most zajlik a piacon, az nem feltétlenül a felhasználó érdekeit szolgálja. Egyre tudatosabbak lesznek a fogyasztók, pár év múlva jobban meg fogják válogatni, mikor kinek milyen információt adnak át. Mi pedig szeretnénk addigra odaérni, hogy alternatívát tudjunk kínálni.

Szerintem az adatok felhasználása nem tabu. Pont olyan, mint a legtöbb innováció, az értéke attól függ, mire használják. Szeretnénk ebben jó irányt mutatni a világnak.

Arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb személyes adatot kérjük el a felhasználótól, azokat nem tároljuk és nem küldjük el szerverekre, hanem a felhasználó saját telefonján dolgozzuk fel. Az algoritmust nem érdekli, hogy a vendéget hogy hívják, hol lakik. Viszont, ha többször ugyanazt rendeli, akkor egyszer csak meg fogja kérdezni, hogy a szokásost kéri-e

A CYBERG tőkebevonásra készül, amit részben a korábban említett üzletágak további fejlesztése indokol. Miért most jött el a tőkebevonás ideje? Milyen lehetőséget látnak most a piacon?

Mi mindig akkor mentünk ki a piacra és vontunk be tőkét, amikor azt láttuk, hogy hatékonyan és eredményesen tudjuk felhasználni. Most úgy látjuk, van egy ilyen mérföldkő a cég életben. Mára az AnyUpp termékünk első verziója elkészült, ráadásul a koronavírus helyzet olyan piaci lehetőséget teremtett, amit ki kívánunk használni. Szeretnénk most a saját lehetőségeinknél gyorsabban haladni a piaci terjeszkedéssel, és mellette optimalizálni a tőkeköltségeinket, és stabilan tartani a cég tulajdonosi szerkezetét.

Több lehetőséget vizsgálunk, mind private equity / ventrue capital típusú tőkebevonásra, mind zártkörű tőzsdei részvénykibocsátásra is van lehetőségünk. A tőke forrása és természete részben meghatározza a felhasználási területet is, de bővítjük az üzletágakat, növeljük a mérnöki kapacitásokat, valamint folytatjuk az AnyUpp fejlesztését és bevezetését.

Ebben a körben elsősorban azokat a – főként intézményi - befektetőket célozzuk meg, akik a hosszabb kifutású befektetési lehetőségeket keresik.

Miért lehet jó befektetés a CYBERG?

Azt gondoljuk a CYBERG egy jó növekedési sztori lehet a BÉT-en.

Létrehoztunk egy technológiai vállalatot, ami talán hiánypótló a hazai tőzsdén.

A vezetés és az igazgatótanács tapasztalt szakemberekből áll, van egy kialakult és működő vállalati struktúra, ugyanakkor a cég még gyorsan és rugalmasan képes reagálni a piaci igényekre.

Az AnyUpp egy új termék, hordozza a piaci bevezetés kockázatát, ugyanakkor az a „sztori”, az igazi kitörési pont számunkra. Mellette ott van két másik stabil üzletág, amelyek folyamatosan bővülnek, és biztosítják a folytonosságot és biztonságot.

A tőkebevonással részben piaci terjeszkedés a cél. Földrajzi terjeszkedésről van szó, vagy más üzletágak felé is nyitnának?

Az AnyUpp koncepciót a kezdetektől fogva globális piacra szántuk. Az első fázis most a hazai környezetben történő gyors növekedés. Amit fejlesztünk, az bárhol a világon működőképes.

Ha itthon sikeresek tudunk lenni, azt gondoljuk más piacokon és más tőzsdéken is érdekes lehet a történetünk.

A CYBERG az Xtend kategóriából feljebb lépne a magyar tőzsdén. Mely kritériumoknak nem felel meg egyelőre a vállalat?

Azt tervezzük, hogy sikeres tőkebevonás esetén kategóriát váltunk a BÉT-en.

Elkötelezettek vagyunk a hazai tőzsdefejlesztés iránt. Elsők között mentünk az XTend piacra és ott nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az elmúlt két évben a CYBERG-nek volt a legmagasabb a forgalma ebben a kategóriában. Már 100 kisbefektetőnk van és megfelelünk minden kritériumnak a kategóriaváltáshoz. Ez egy fontos lépés volna, mind a részvény likviditásnak jót tenne, mind új befektetői csoportok érdeklődését kiváltaná.