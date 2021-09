Rengeteg a jó sztori a magyar tőzsdén, raliznak a kispapírok

Az elmúlt időszakban a reflektorfény a kisebb piaci kapitalizációjú részvényekre irányult a magyar tőzsdén, az olyanok, mint a 4iG, az OXO Technologies, vagy az AutoWallis kifejezetten jól teljesítettek, és vállalati sztorikból sem volt hiány. A rali ma is folytatódik és forgalom tekintetében is az látszik, hogy a kis és közepes kapitalizációjú cégek részvényei kiszorítják a blue chipeket az élbolyból.

Ha a forgalmat nézzük, a piacnyitás után bő egy órával a 4iG (300,8 millió forint) a legforgalmasabb a papír a magyar tőzsdén, amelyet az OTP (221,5 millió forint) követ, és végül a dobogót az OXO Technologies (36,4 millió forint) zárja. A negyedik helyre fért fel a Richter (33,3 millió forint), a Top5-öt pedig a Mol zárja (29 millió forint).

Ha az árfolyamokat nézzük, akkor elmúlt napok egyik leglátványosabb raliját a 4iG produkálta, itt a fordulópontot a távközlési szuperholding létrehozása, az Antenna Hungáriában történő többségi tulajdonszerzés jelentette, azóta 62 százalékot emelkedett az árfolyam. Így utólag visszanézve érdekes, hogy nem mondjuk a DIGI megvásárlása, vagy a nemzetközi távközlési terjeszkedést előre vetítő potenciális bevásárlás, a Telenor Podgorica tervezett akvizíciója hozta el az árfolyam tartós és meredek emelkedését, hanem a szuperholding bejelentése, de tény, hogy akkor valami elpattant.

Ma egyébként relatíve kis elmozdulást mutat a 4iG árfolyama, 2,4 százalékos pluszban van a jegyzés, viszont a forgalmat tekintve aranyérmes a hazai midcap.

Az AutoWallis árfolyama idén egy relatíve szűk sávban mozgott, onnan augusztus végén tört ki, néhány nappal az után, hogy a 4iG-rali elindult. A vállalat augusztus 27-én jelentette be, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében alakít ki műszaki bázist az AutoWallis csoporthoz tartozó Sixt, hogy a bérautó szolgáltatások fejlesztése mellett a csoport felkészüljön akár autómegosztók vagy flottakezelők kiszolgálására is. A vállalat 565 millió forintos beruházást hajt végre. A ralihoz hozzájárult az is, hogy legutóbbi gyorsjelentésében rekord bevételről és profitról számolt be a vállalat, az idei első félév bivalyerős volt, az idei első 6 hónapban magasabb árbevételt ért el a vállalat, mint tavaly egész évben, és a hatékonysága is javult. Ezek után múlt pénteken bejelentette a cég, hogy tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését, miután kötelező érvényű megállapodást kötött a szlovén piac jelentős autókereskedőjével, hogy tevékenységét és kapcsolódó ingatlanjait felvásárolja.

Az AutoWallis árfolyama 3,1 százalékot emelkedett ma, míg idén 34,7 százalékos pluszban van.

Egy új érkező, az OXO Technologies árfolyama ma ismét nagyot emelkedett, csupán két kereskedési nappal azután, hogy elindult a kereskedés a részvényekkel. Az árfolyam 12,5 százalékot emelkedett ma, de 21 százalékos pluszban is járt a jegyzés 7 250 forintnál, ami gyakorlatilag duplázást jelent a zártkörű részvénykibocsátáskor meghatározott, 3 650 forintos részvényárhoz képest.

Szintén nagyot emelkedett az egyik Xtend piaci részvény, a Gloster árfolyama, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rali nem ma kezdődött, hiszen múlt pénteken 10,5 százalékos pluszban zárt a részvény, miután a cég bejelentette, hogy egy összesen 300 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője lett.

Ma 4,5 százalékos pluszban van a Gloster, míg idén 50 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde