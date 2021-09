Üzembe helyezte akkumulátor-technológiai kutatóközpontját a Volkswagen

A Volkswagen konszern üzembe helyezte saját, a későbbiekben tömegtermelésben gyártani tervezett akkumulátor cellái kifejlesztésére létesített kutatóközpontját. A laboratóriumot a konszern technológiai igazgatója, Thomas Schmall nyitotta meg hétfőn.

Az akkumulátor-gyártás helyszíneként kijelölt Salzgitterben 70 millió eurós beruházással létesített kutatóintézet a konszern saját akkumulátor-gyártásának megindítása felé tett első lépés. A saját akkumulátor-gyártással a konszern az összes márkáját ki kívánja szolgálni annak érdekében, hogy függetlenítse magát az ázsiai beszállítóktól.

A kisszériás akkumulátor-gyártás egy eredetileg motorgyártással foglalkozó üzemben kísérleti jelleggel már meg is indult. A salzgitteri telephely 2022-re már mintegy ezer főt foglalkoztat majd, ennek minegy a negyedét a kutatóintézetben. A jelenlegi mintegy 500 alkalmazottból körülbelül 160 dolgozik az akkumulátor cellák fejlesztésén. A nagyszériás akkumulátor-gyártás a tervek szerint 2025-ben veszi kezdetét, a költségek csökkentése érdekében a konszern tömegmodelljeiben is egységesen alkalmazható kivitelben. Az egységes akkumulátorokkal egyúttal a konszern az elektromos és hibrid járművek választékát is növelni tudja termék-portfóliójában.

Salzgitterben az akkumulátor-gyártás éves termelése eléri majd a 40 gigawattórás áramtárolási kapacitást.

A legnagyobb európai autógyártó nemrégiben jelentette be, hogy hat akkumulátorgyárat tervez létesíteni Európában. Salzgitter mellett az észak-svédországi Skellefteĺ városában is eldöntött kérdés már az üzem megépítése. Egy harmadik helyszín Spanyolországban "nagyon esélyesnek tűnik" Thomas Schmall szerint, "de még nem született róla döntés".

A tervezett üzemekről a részleteket legkésőbb novemberben nyilvánosságra hozzák. A konszern üzemi tanácsa legalább még egy németországi helyszín kijelölését reméli.

Az akkumulátor-technológia fejlesztésében a Volkswagen együttműködik a svéd Northvolt vállalattal, a kínai Gotion vállalattal, valamint a kaliforniai Quantumscape céggel.

Az akkumulátor-gyártás alapanyagainak a világpiacán az utóbbi hónapokban bekövetkezett ellátási nehézségekről szólva Thomas Schmall a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy a Volkswagen szükségletei hosszú távú szerződésekkel fedezve vannak.

Címlapkép: Shutterstock