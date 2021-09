Wolf László (OTP), Sipos-Tompa Levente (MFB), Katona Bence (Hiventures) - Összeállt a teljes program az év tőkefinanszírozási konferenciájára

Jelentkezés MOST, ide kattintva:

Nem is gondolnánk, hogy egy cég működésének, terveinek, terjeszkedésének finanszírozása mennyire meghatározó jelentőséggel bír. Sokan egy ilyen döntési helyzetben a megszokott finanszírozási megoldásokhoz nyúlnak, ami azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy számukra az optimális konstrukció valósul meg.

Szeptember 21-én a Hiventures tőkealap-kezelővel, a hazai startup, KKV és vállalati szektor elsőszámú tőkefinanszírozási partnerével közös „Vállalati tőkefinanszírozás 2021” című konferenciánk célja, hogy segítsünk a magyar vállalatvezetőknek, tulajdonosoknak "out of the box" gondolkodni, és amikor egy ügylet, felvásárlás, terjeszkedés a napirendre kerül, akkor legyen a terítéken a tőkefinanszírozás lehetősége is. Egy ilyen megoldás többször segíthet a cégeken, mint gondolnánk, és sokszor magyar tulajdonban lévő kis- és közepes vállalkozás túlélését és magyar tulajdonban maradását is jelentheti, amely a kormány által is megfogalmazott stratégiai gazdaságpolitikai cél.

Szakmai rendezvényünkön hús-vér, a való életből vett gyakorlati példákat hozunk a családon kívüli generációváltásra, cégfelvásárlásra, reorganizációra, egy-egy cégeladás személyes megélésének ügyére, illetve a beruházások legkülönbözőbb finanszírozására.

Az egész napos konferencia három szekciójának programja mostanra véglegessé vált, így igazán büszkén mutathatjuk be résztvevőinket:

A személyre szabott információk pedig még csak ezek után érkeznek. A konferencia résztvevői – építve a 2019-ben Hiventures tőkealap-kezelővel közösen szervezett konferenciánk sikeres tapasztalataira – 6 tematikus workshop közül választva kaphatnak gyakorlati tudást interaktív formában a téma szakértőitől.

