PPF: a Telenor Magyarország többségi tulajdonrészének eladása kizárt

A Telenor Magyarország 2018-ban került egy cseh befektetőcsoport, a PPF tulajdonába, 2019-ben pedig 25 százaléknyi tulajdont szerzett benne a magyar állami Antenna Hungária. Idén augusztusban jött a következő fordulat, a 4iG lehet ugyanis az Antenna Hungária nagytulajdonosa, amivel a 4iG közvetve 25 százalékos tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban. De vajon megállnak ott, vagy eladja többségi tulajdonrészét a PPF az állammal távközlési szuperholdingot építő 4iG-nek? Többek között ennek igyekeztünk utána járni a PPF prágai központjában rendezett háttérbeszélgetésen, ahol a sajtóval egyre nyíltabban kommunikáló PPF részéről Marek Sláčíkkal, a PPF csoport távközlési üzletágának vezetőjével beszélgettünk a mobil és vezetékes konvergenciáról, a PPF távközlési terveiről és a szektor jövőjéről.

Három évtizeddel ezelőtti alapítása óta a régió egyik legnagyobb pénzügyi befektetője, a PPF már világszerte 94 ezer alkalmazottat foglalkoztat, számtalan szegmensben, amelyek közül a legnagyobb súlya még mindig a pénzügyi szektornak van, az elmúlt évek akvizícióinak, köztük a Telenortól megvett négy régiós operációnak köszönhetően azonban már a távközlési szektor a második legfontosabb a csoporton belül, 23 százalékos súllyal. A PPF távközlési vállalataival jelenleg hat országban van jelen, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szerbiában, Montenegróban és Bulgáriában, ezek közül négyben, Csehországban, Magyarországon, Szerbiában és Bulgáriában a Cetin nevű infrastruktúra szolgáltatóval is. A PPF piaci részesedése ezekben az országokban 26 és 41 százalék között alakul.

A magyarországi Telenor még 2018-ban került a cseh vállalatcsoporthoz, amikor a PPF megvásárolta a norvég távközlési cég magyar, bolgár, szerb és montenegrói operációját.

A magyar cég, a Telenor Magyarország részesedése közel 30 százalék, amivel szoros versenyben van a cég a Vodafone-nal. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy ahogy azt a prágai sajtótájékoztatón Marek Sláčík elmondta, a PPF csoport számára fontos a forgalmazásban részt vevő SIM kártyák száma is, de elsősorban a profitabilitás számít.

A vállalatcsoport távközlési cégei tavaly összesen 1,4 milliárd euró EBITDA-t termeltek, ehhez Marek Sláčík hozzátette, hogy ez már az egyik vezető osztrák távközlési cég, az A1 eredményéhez mérhető (1,58 milliárd euró), de a cégközponttal kapcsolatos megközelítésük más, mint a versenytársaiké, a PPF-nél a cégközpontban minimális az alkalmazottak száma, hogy a helyi operációkban a lehető legnagyobb legyen.

Tavaly év végén 18,3 millió előfizetéssel rendelkezett a PPF csoport, azóta viszont már elérhetők az idei első féléves számok is, amik alapján a PPF már 18,4 millió ügyfelet szolgál ki, ebben már benne vannak az M2M, vagyis a gépek közötti kommunikációt lehetővé tevő SIM kártyák, amikből a PPF távközlési cégeinél nagyságrendileg 2,5 millió darab van.

Nem csak ez előfizetések száma, hanem a vállalat eredménye is növekedett, az idei első félévben tavalyhoz képest 5 százalékkal 759 millió euróra bővült az EBITDA, az operatív eredmény minden távközlési csoporttagnál nőtt.

A prágai háttérbeszélgetésen természetesen szóba került a 4iG magyarországi terjeszkedése is a távközlési szektorban, a PPF-nél látják azt, hogy a 4iG aktív a szektorban, ezzel kapcsolatban Marek Sláčík megjegyezte, hogy remek dolog az, hogy olyan vállalkozói vannak Magyarországnak, akik éjjel-nappal felvásárlásokon dolgoznak, ráadásul párhuzamosan, hiszen a 4iG a DIGI, az Antenna Hungária vagy az Invitech megvásárlását is bejelentette, és nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a montenegrói Telenor Podgorica megvásárlásáról, ez utóbbi cégnek pedig nem más a jelenlegi tulajdonosa, mint a PPF.

Külső szemlélői vagyunk ezeknek a mostani eseményeknek, mondta a 4iG akvizíciói kapcsán,

mondta Sláčík,

persze a montenegrói cég kivételével, ahol a PPF az eladó. A Telenor Montenegrót soha nem tekintette stratégiai eszköznek a bevételek vagy az EBITDA tekintetében a PPF. A PPF a vertikális integrációban hisz, vagyis abban az esetben, ha egy országban többféle üzleti egységgel rendelkeznek, akkor azok között szinergiahatásokat tudnak kiaknázni, és Montenegróban csak távközlési céggel, a Telenor Podgoricával rendelkeznek. Az eladás mellett szól még az is, hogy az ottani operáció relatíve kicsi és volatilis, utóbbi az ország nagy turisztikai kitettségének tudható be. A 4iG jelezte azt a szándékát, hogy hosszú távon a piacon marad és fejleszti ezt az operációt. Mindezekért nyitott a PPF a Telenor Montenegró eladására, amennyiben a 4iG megfelelő összeget kínál érte.

A montenegrói távközlési cégen túl a PPF egy másik eszköze is reflektorfénybe került, a PPF ugyanis felülvizsgálta az infrastruktúra szolgáltató cégének, a Cetin Group a jövőjét is. Itt három forgatókönyv képzelhető el, egyrészt megtarthatja a PPF a Cetin Groupban lévő 100 százalékos tulajdonrészét, de akár tőzsdére is viheti a Cetin Groupot a cseh tulajdonos, egy harmadik szcenárió pedig az lehet, hogy a PPF a Cetin Group egy kisebbségi tulajdonrészét pénzügi befektetőnek adja el. Fontos tehát, hogy a PPF megtartaná a többségi, irányító tulajdonrészét a Cetin Groupban, de szívesen értékesítene kisebbségi tulajdoni hányadot befektetőnek vagy befektetőknek, akiknek ez a befektetés stabil, kiszámítható és vonzó hozamot nyújtana.

A távközlésben most már hosszú ideje tartó trend a mobil-vezetékes konvergencia, vagyis hogy sok igazán sikeres cég a szektorban mobil és vezetékes szolgáltatást is nyújt, eközben viszont például a Telenor Magyarország szinte kizárólag mobil szolgáltatásokat nyújt. Arra a kérdésünkre, hogy a PPF hogyan látja a mobile only magyar Telenor piaci pozícióját, Marek Sláčík elmondta, hogy

az az érdekes, hogy mindkét üzleti modellben működő cégeik hasonlóan tudtak növekedni,

vagyis a Telenor Magyarország is sikeres volt, a magyar piacon a mobil szegmensben a leggyorsabb növekedést a PPF magyar cége tudta felmutatni. A PPF elégedett a jelenlegi helyzettel, de vizsgálja annak a lehetőségét, hogyan tudna továbblépni, és ez nem csak Magyarországra, de más országokra is igaz. Hasonló a helyzet Bulgáriában is, Szerbiában pedig optikai kábel hálózatot építenek ki.

A beszélgetés egyik legérdekesebb része a Telenor Magyarország jövőjéről szólt, az Antenna Hungária megvásárlásával ugyanis közvetve a 4iG megszerzi a Telenor Magyarország (és a Cetin) 25 százalékos tulajdonrészét, és a pletykák szerint a 4iG nem állnak meg a kisebbségi tulajdonnál, hanem többségi tulajdont szerezne a Telenor Magyarországban. Marek Sláčík azonban a háttérbeszélgetésen kijelentette, hogy

a Telenor Magyarország többségi tulajdonrészének eladása kizárt.

A cseh befektető nagyon elégedett a magyar cég teljesítményével, és továbbra is jelen kíván lenni a magyar piacon. Ebben a sakkjátszmában persze lehetnek zavaró lépések, azonban a PPF elkötelezett a magyar operáció iránt.

A PPF-nek meg kell találnia annak a lehetőségét, hogy hogyan tud együttműködni a 4iG-vel. Természetesen lesznek olyan piacok, ahol versenyez egymással a két vállalatcsoport, de potenciális partnerként is kell a PPF-nek a 4iG-re tekinteni, tette hozzá Sláčík.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen együttműködés képzelhető el a 4iG és a Telenor Magyarország között, Marek Sláčík azt mondta, hogy ez még felülvizsgálat alatt áll. A 4iG-nek számos olyan ICT-szolgáltatása van, ahol megtalálhatjuk az együttműködés lehetőségét, a nagykereskedelem is olyan terület, ahol az együttműködést érdemes mérlegelni.

