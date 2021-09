Magyarországon is terjeszkedő multi megy a frankfurti tőzsdére

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma vezették be a frankfurti tőzsdére a Continental autóipari konszern spin-off vállalataként alapított Vitesco Technologies részvényeit. Ennek magyar vonatkozása, hogy a társaság még júniusban nyitotta meg hivatalosan is debreceni üzemét, amelyről azt írták, hogy 2022 közepéig 450 munkahelyet teremt majd. Augusztusban pedig további bővítéseket is bejelentettek.