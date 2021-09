Alakul a botrány: a dühös befektetők túszul ejtették a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjének egyik vezetőjét

Amit eddig tudunk: több mint 70 000 kisbefektető hatalmas összegeket, egyes esetekben a teljes megtakarításuk fektették be, miután az ország második legnagyobb, "too big, to fail” ingatlanfejlesztője több mint 10 százalékos éves hozam ígéretével csábította őket.

Mintegy 1 970 milliárd jüan (410 milliárd dollár) kötelezettség felhalmozása után a vállalat - amely az ország legnagyobb magas hozamú dollárkötvény-kibocsátója lett (az összes forgalomban lévő kötvény 16 százaléka) - a hét elején országszerte tiltakozásokat váltott ki, miután bejelentette, hogy kénytelen elhalasztani akár 40 milliárd jüan vagyonkezelési termékre szóló összeg kifizetését.

Az Evergrande a feldühödött érdekeltek megnyugtatására azt tervezi, hogy ebben a hónapban a fogyasztók és a munkatársak licitálhatnak kedvezményes lakásokra a késedelmes befektetési termékekért járó kártérítésként, mivel a bajba jutott fejlesztő igyekszik megőrizni a készpénzállományát - állítják az ügyet ismerő személyek.

A Bloomberg szerint a vállalat szeptember 30-ig egy online ingatlanos eseményt szervez azoknak a befektetőknek, akik készpénz helyett ingatlant választanak. A világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője a kedvezményes árú ingatlanokat tartja a legjobb opciónak a három kártérítési lehetőség közül a törlesztésre vágyó, feldühödött befektetők számára.

A terv, úgy tűnik, nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezték: válaszul közel 100 befektető megrohamozta az Evergrande központját, hogy visszakövetelje a pénzét.

A Straits Times szerint a vállalat székhelyén tartózkodó feldühödött lakossági befektetők azt állítják, hogy túszul ejtették a vezetőséget az irodájukban.

Nálam van Nanchangban az Evergrande vezető képviselője, akit Csennek hívnak

- írta a WeChat felhasználó Yang Qiwen, a délkelet-kínai Csianghszi tartományban található városra utalva egy posztban, amelyet egy földön fekvő férfi fotója kísért.

Nem tudja elhagyni az irodát. Több mint 300-an vagyunk (befektetők), akik megállítjuk őt

- tette hozzá Yang a vállalat helyzetét megvitató legalább három WeChat-csoport egyikében.

Forrás: WeChat

Az Evergrande 223 városban több mint 700 projektet valósít meg - ezek többsége az ország kevésbé fejlett régióiban található -, és a Times szerint június végéig mintegy 1,4 millió ingatlan befejezését vállalta. A múlt héten több mint 100 ember - aki az Evergrande-nál vásárolt lakást - tiltakozást rendezett Guangzhou-ban, miután a projektek építése megakadt.

Szerdán a Global Times állami médium igyekezett helyreállítani a befektetők bizalmát, a vállalat likviditási problémáit "elszigetelt incidensnek" nevezte, és kitartott amellett, hogy az Evergrande adósságválsága "nem befolyásolja Kína erőfeszítéseit az ingatlanpiac szabályozásának megerősítésére a nagyobb pénzügyi kockázatok megelőzése és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében".

Mint a Times megjegyzi továbbá, Peking még nem tett hivatalos nyilatkozatot arról, hogy milyen lépéseket terveznek.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Wang Gang / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images