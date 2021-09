Nagy dobásra készül az Amazon: az egészségügyi szektort nézte ki magának

Az Amazon ezidáig szunnyadó óriásként lapult meg az egészségügyi szektorba már egy ideje bele-belekóstoló bigtechek mellett, ám előnyös helyzetéből fakadóan könnyen a verseny élére állhat majd. Az e-kereskedelmi óriás nagy dobásra készül a betegellátást támogató technológiai arzenáljával, amelynek zászlóshajója egy AI-alapú kórházi operációs rendszer, ami az orvosi nyilvántartások rendszerezésében és a betegségmegelőzésben fogja támogatnia kórházakat.

Az Amazon egy igen széles réteget szolgál majd ki fejlesztéseivel, kezdve az ellátottaktól a költségek miatt egyre frusztráltabb munkaadókon át az egészségügyi intézményekig. Ugyanakkor a verseny is egyre fokozódik a szektorban, hiszen a többi bigtech már elindította saját felhőalapú szolgáltatását, amelyet kórházak rendszereibe integráltak. Az Amazon régi, kiskereskedelmi ellenfele a Wallmart szintén nemrég indította el klinikai hálózatát, ahol sürgősségi ellátási tevékenységet és teljeskörű diagnosztikai vizsgálatokat is végeznek. Az Amazon minden bizonnyal a legnagyobb üzleti lehetőség előtt áll a cég történetében, ám gyorsan be kell hoznia a lemaradást. Előnyére válhat, hogy egy jól kipróbált logisztikai hálózat áll mögötte, amit akár az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetéséhez is felhasználhat.

Az Egyesült Államokban az egészségügyi költségek óriásira duzzadtak az elmúlt években és ezek nagy része a munkáltatói oldalon keletkezett. Egyes felsővezetők szerint 5-10 éven belül fenntarthatatlanná válhat a munkáltatók egészségügyi finanszírozása.

A bigtechek úgy látják, hogy az új fejlesztésekkel - amelyek egyre okosabbak lesznek és egyre hatékonyabban monitorozzák az egészségi állapotunkat - orvosolni tudják majd az elszállt költségeket.

Amíg a big data hatékonyabb egészségügyi eljárásokhoz vezet, a stabil szélessávú kapcsolat a távolsági orvoslátogatást teszi egyre vonzóbbá. Mindez pedig alapjaiban formálhatja át az egészségügyi rendszer működését, ami a várakozások szerint olcsóbb is lesz majd.

Az, hogy ezt mennyire gondolják komolyan a techóriások az a befektetések mértékén is látszik: a Facebook, az Amazon, a Microsoft, a Google és az Apple fejlesztései a 2020-as évben elérték a 3,7 milliárd dollárt, ami további 3,1 milliárddal nőtt az idei év feléig.

A jó kilátások ellenére, az Amazonnak már voltak félresikerült próbálkozásai az egészségügyi szektorban. 2018-ban a JP Morgannel és a Berkshire Hathaway-jel közösen alapítottak egy klinikát a három vállalat alkalmazottainak ellátására. A bejelentés megrázta a részvénypiacot, több milliárd dolláros visszaesést eredményezve számos egészségügyi óriásnál. Az ötlet azonban nem volt átgondolt és három év elteltével végleg kudarcba fulladt az elképzelés. A cégek vezetői ennek ellenére megígérték, hogy a kulisszák mögött életben tartják projektet. A Haven névre hallgató kezdeményezésnek nem lett ugyan utódja, de az Amazon azóta szerződést között a kaliforniai központú Crossover Health-el, amely öt különböző helyen nyújt egészségügyi szolgáltatást az Amazon 1 millió amerikai dolgozójának.

Ezután nem okozott meglepetést az sem, amikor az Amazon elindította az Amazon Pharmacy névre hallgató gyógyszerfutár szolgáltatását, amit egy korábban felvásárolt kisebb gyógyszerkereskedő - és szállító cégből alakított át. Tavaly júliusban pedig elindított egy koronavírus tesztelési szolgáltatást, ami a tesztek beküldésével 24 órán belül ígér eredményt.

Szintén idén indult el az Amazon Care, ami egy olyan távolsági egészségügyi szolgáltatás, amelyben a felhasználók videóhíváson keresztül tudnak kommunikálni az orvosokkal és az ápolókkal. Az időzítés tökéletes, hiszen a telehealth szolgáltatások óriási népszerűségre tettek szert a koronaválság alatt.

Az elemzők szerint az Amazon fel fogja rázni az egészségügyi piacot, hiszen olyan rugalmassággal és gyorsasággal tudja kiszolgálni a fogyasztóit, ahogy senki más. Nagy hátrányt kell ledolgoznia viszont amiatt, hogy ellenfelei, a Google és a Microsoft, már régóta nyújtanak egészségügyi intézményre szabott felhőalapú szolgáltatást. Ahhoz, hogy behozza a lemaradását, a cég júliusban elindította az AWS Healthet, amely komplex digitális szolgáltatáscsomagot kínál egészségügyi intézményeknek.

Az Amazon vezetősége nem aggódik, hiszen rengeteg egészségügyi intézmény még csak most fogja eldönteni, hogy a Google, a Microsoft, vagy az Amazon operációs rendszerért alkalmazza-e. Az Amazon a kínálat élénkítése érdekében startupokat is bevon majd inkubátor programjába, amelyek közül a legjobbakat app store-jelleggel fogja kínálni ügyfeleinek. Az inkubátor programban olyan megoldások szerepelnek, mint

egy AI-alapú alkalmazás, amely képes megjósolni a beteg egészségügyi állapotának változását,

egy kórházi call centereket tehermentesíteni hivatott chatbot,

és egy olyan szoftver, amely csúcsminőségű VR felvételekkel segíti az orvosok munkáját.

Bevett stratégia a cégnél, hogy a fejlesztéseket először házon belül, saját alkalmazottai körében tesztelik. Az Amazon Care-t korábban a cég Seattle-i székhelyén dolgozók is kipróbálhatták, a koronavírus tesztekkel pedig a raktári munkások találkozhattak először. Hasonló a mechanizmus az AWS esetében is, amely korábban az Amazon belső használatra fenntartott virtuális szervereit kezelte, ma már viszont a felhőszolgáltatók piacának 33%-át uraló "fejőstehénné" vált.

Az Amazon betörése az egészségügybe várhatóan kiváltja majd a politikusok nemtetszését. Ez nem túl meglepő azután, hogy Elizabeth Warren demokrata szenátor, korábban az óriásvállalat feldarabolását is felvetette. Kérdés, hogy mekkora veszélyt jelent piaci konszolidációs szempontból az, ha a már így is túl sok szektorban működő Amazon még az egészségügyi szolgáltatásokat is hozzákapcsolja a palettájához.

Megnyugtató tény ugyanakkor, hogy az egészségügy egy olyan terep, ahol a bigtech méltó ellenfélre talál majd, hiszen az olyan biztosító óriásokat, mint amilyen például a Cigna, vagy a United Health Group is, nem valószínű, hogy egyhamar megizzasztja majd.

(Financial Times)

Címlapkép forrása: Nur Photo via Getty Images