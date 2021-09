Virágzik az új hackerparadicsom, az alvilág betört a Telegramra

A jelek szerint a Telegram titkosított üzenetküldő platform lett a dark web alternatívája. Egyre több hacker és kiberbűnöző költözik át ugyanis a jobb hozzáférést és könnyebb kezelhetőséget biztosító applikációra. Ráadásul, a dark webbel ellentétben, a Telegram egyelőre még elkerüli a hatóságok figyelmét is.

A 2013-ban indított üzenetküldő alkalmazáson egyre nagyobb mennyiségben cserélnek gazdát lopott adatok és hackelést támogató eszközök. A pofonegyszerű kezelhetőség és a felületes moderálási szabályok miatt pedig egyre szélesebb rétegek férnek hozzá a lopott tartalmakhoz.

A Telegramon fórumszobákhoz hasonló csatornákon lehet megosztani az üzeneteket, és nagyméretű fájlok küldése is lehetséges. Így a csatornák tulajdonképpen egyre jobban hasonlítanak a dark web illegális online piactereihez. Míg azonban az utóbbit csak körülményesen - általában egy anonimizáló szoftveren keresztül - lehet elérni, a Telegram egyszerűen letölthető bármelyik app store-ról.

Egy Combolistnek nevezett, 47 000 feliratkozóval rendelkező csatornán például több százezer aktív felhasználónevet és jelszót értékesítettek. A lopott adatok főleg olyan videójáték platformokhoz tartoztak, mint az Origin és a Uplay, de lehetett ott bankkártya adatokat, vagy Netflix-fiókokat is venni. A kiberbűnözők gyakran osztanak meg továbbá kártékony szoftvereket és hackelési útmutatókat is a platformon. A Financial Times megkeresése óta a Telegram törölte a csatornát.

Az üzenetküldő felhasználói bázisa azután nőtt meg igazán, hogy a Facebook egy évvel ezelőtt megváltoztatta a Whatsapp adatvédelmi politikáját. A Telegramot jelenleg 500 millióan használják, de az app augusztusra már elérte az 1 milliárd letöltést. Az applikáció azért is kedvező terep a hackerek számára, mert a Whatsappal ellentétben nem jeleníti meg a telefonszámot és fórumszerű beszélgetést tesz lehetővé.

Az alvilág fokozott megjelenése a platformon arra ösztönözheti a dubai céget - amely jelenleg a tőzsdére lépést fontolgatja - hogy szigorítson a moderálási szabályain. A Telegram úgy nyilatkozott, hogy jelenleg is léteznek irányelvei a személyes adatok védelmére. Ennek megfelelően, folyamatosan növekvő moderátorcsapata naponta 10 000 nyilvános csoportot távolít el.

