Öt dolog, ami bizonyítja, hogy a Facebook a világ egyik leggonoszabb cége

A The Wall Street Journal birtokába került dokumentumok alapján a Facebook időről időre vizsgálja a platform negatív hatásait, de a sorozatos kongresszusi meghallgatások és a média nyomása sem volt elegendő ahhoz, hogy ezeken komolyan változtasson a vállalat, még ha ígéretet is tett rá. A dokumentumok az eddigi legtisztább képet adják arról, hogy a Facebook problémái széles körben ismertek a vállalaton belül, egészen a vezérigazgatóig bezárólag – írja a The Wall Street Journal, amely eddig öt kritikus területet tárt fel az olvasóknak.

1. A Facebook azt állítja, hogy a szabályai mindenkire vonatkoznak, pedig nem

A The Wall Street Journal által megszerzett dokumentumok azt bizonyítják, hogy van egy titkos elit, akik felmentést kapnak a szabályok alól. Mark Zuckerberg mindig is azt állította, hogy a felhasználói egyenlő bánásmódban részesülnek, még a politika, a kultúra vagy az újságírás nagy nevei is és hogy az előírásai mindenkire vonatkoznak. Valójában azonban titokban a vállalat felépített egy rendszert, amely egyes felhasználókkal kivételez. Eredetileg a híres felhasználók profijának ellenőrzésére tervezték, ma viszont már több millió VIP-felhasználót kezel, akik felülemelkednek a normál elbíráláson és gyakorlatilag bármit megtehetnek a felületen. Ezzel sokan vissza is élnek és zaklató, vagy erőszakra uszító posztokat tesznek közzé, amelyeknek szankciókat kellene maga után vonnia a Facebooknál – ha hétköznapi felhasználók lennének. A Facebook állítása szerint a programot érintő kritikák helyesek, bár jó célokat akart szolgálni eredetileg és már dolgoznak rajta.

Forrás: Getty Images

2. Tud az Instagram toxikus hatásairól

A Facebook alá tartozó képmegosztó alkalmazás, az Instagram éveken át tanulmányozta, hogyan hat a szolgáltatás a fiatal felhasználókra és többször is arra a következtetésre jutott, hogy nagy hányadukra káros, különösen a tinédzser lányokra, és sokkal inkább, mint bármelyik másik közösségi média platform. A nyilvánosság előtt a Facebook konzisztensen bagatellizálta az alkalmazás negatív hatásait, például a kongresszusi meghallgatások alkalmával és soha nem tette közzé az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit annak ellenére, hogy a törvényhozók és a tudósok többször kérték. Azzal érveltek, hogy a negatív hatások nem érintenek széles kört és hogy egyes aspektusait nehéz megvilágítani.

3. Egészségesebbé akarta tenni a platformot, de csak dühösebbek lettek az emberek

A Facebook nagy hírverés közepette változtatott az algoritmusán 2018-ban, azzal a céllal, hogy javítson a platformon – és persze reagálva arra, hogy válaszoljon a felhasználói csökkenő érdeklődésére. Mark Zuckerberg hangoztatta, hogy a célja a felhasználók közötti kapcsolat erősítése és hogy a barátok és a családtagok közötti interakciókat javítsa. A cég belső dokumentumaiból azonban kiderül, hogy pont az ellenkező hatást érték el vele, dühösebbé tették a felhasználókat és erre figyelmeztették is a Facebook dolgozói a menedzsmentet. A cégvezeték néhány javítást hajnaldó volt eszközölni, mert attól tartott, hogy kevesebb lesz az interakció a Facebookon. A Facebook válasza az esetre az volt, hogy bármilyen algoritmus tudja kifogásolható és káros tartalommal bombázni a felhasználóit, de a Facebook mindent megtesz annak érdekében, hogy kezelje a problémát.

Forrás: Shutterstock

4. Megtalálják drogkartelleket és az emberkereskedőket, de nem sokat tesznek ellenük

Rengeteg, a The Wall Street Journal kezébe került Facebook-dokumentum bizonyítja, hogy a dolgozók kongatták a vészharangot, amikor arról volt szó, hogy mire használják a platformot egyes, egyre növekvő felhasználói bázisú fejlődő országban. Kiderült például, hogy a Közel-Keleten emberkereskedők a Facebookon édesgettek magukhoz nőket, Etiópiában pedig fegyveres csoportok az etnikai kisebbségek elleni uszításra használták a platformot. De a Facebook-moderátorok küldtek figyelmeztetést a feletteseiknek szervkereskedelemről és pornográfiáról, valamint kormányok antidemokratikus lépéseiről is a jelentések alapján. A dokumentumokból kiderül az is, hogy ezekre a Facebook sokszor nem megfelelő választ adott, vagy egyáltalán nem is foglalkozott vele. A Facebook szóvivője erre válaszul közölte, hogy globális csapatok, helyi erők és külsős ellenőrök is dolgoznak azon, hogy a felhasználók biztonságban legyenek.

Forrás: Getty Images

5. Félelmetesen erős eszközt kaptak az oltásellenesek

A Facebook minden eszközét a koronavírus elleni vakcinák promotálásának szolgálatába állította a cég egy belső dokumentuma szerint, ezzel is Mark Zuckerberg szándékát demonstrálva, hogy a platformja egy nagyobb jót szolgál. Végül inkább azt demonstrálta, hogy hatalmas a szakadék az elképzelése és a valóság között, aktivisták ugyanis oltásellenes tartalommal árasztották el a hírfolyamokat. A Facebook saját eszközeit használták arra, hogy kétségeket ébresszenek a járvány súlyosságával és a betegség elleni harc leghatékonyabb eszközével, a vakcinákkal kapcsolatban. A koronavírus rávilágított a Facebook egyik nagy problémájára: még ha a legfelsőbb szinten is van a cél megfogalmazva, kicsúszhat a kezükből az irányítás. A Facebook szóvivője azzal védekezett, hogy tudják kezelni a problémát, a vakcinákkal kapcsolatos hezitálás az amerikai emberek körében 50 százalékkal csökkent január óta.

Forrás: Getty Images

A Facebook a világ legnagyobb közösségi oldala, mára a naponta aktív felhasználók száma meghaladja az 1,9 milliárd főt, és 2,9 milliárd felhasználó van, aki legalább havonta egyszer bejelentkezik.

A platform befolyása és véleményformáló hatása már évek óta téma, különösen a Cambridge Analytica-botrány óta, de a szabályozó hatóságok egyelőre nem tudtak igazán hatékony eszközt bevetni. A vállalat bevétele és profitja közben csúcsokat döntöget és a részvények árfolyama is a történelmi rekord közelében mozog.

Címlapkép: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images