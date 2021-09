Beszakadtak a tőzsdék, az amerikai indexek is mínuszban zártak

Az ázsiai tőzsdéken kifejezetten gyengén indult a hét, a nyitva tartó piacok közül a hongkongi tőzsde több mint 3 százalékot esett, miután a befektetőket aggasztja, hogy az Evergrande kínai ingatlanfejlesztő esetleges bedőlése rendszerszintű kockázatot hordozhat magában. Az általánosan negatív részvénypiaci hangulatot tükrözi, hogy az európai tőzsdék is nagyobb esést produkáltak. A negatív hatás az amerikai tőzsdére is átgyűrűzött, így valamennyi jelentősebb index mínuszban zárt a nap végére. A hangulatot az sem javította, hogy az amerikai pénzügyminiszter sürgette a kongresszust, hogy függessze fel vagy emelje meg az államadósság-plafont, ellenkező esetben katasztrófával néz szembe az ország - ez alapján tehát fennáll a lehetősége, hogy a világ két legnagyobb gazdaságát is adósságválság fenyegeti. Mindeközben az is bizonytalanságot szül, hogy a héten tart kamatdöntő ülést az amerikai jegybank, ahol bejelenthetik az eszközvásárlási program visszavágását, amit minden bizonnyal kedvezőtlenül fogadna a piac.