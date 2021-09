Gigantikus csőd fenyeget, megremegtek a tőzsdék

Alaposan lefordult a ma reggeli kereskedés során a hongkongi tőzsde, mínuszban az ingatlanfejlesztők és a bankok is. A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy amennyiben bedől a csőd szélén álló Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb és legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, akkor annak szélesebb körű, rendszerszintű hatásai lehetnek. A hongkongi tőzsde mélyrepülése nyomás alá helyezte a nemzetközi tőkepiacokat is, nem csak a részvény-, de a nyersanyag- és kriptovaluta-piacok is esnek.

Lefordult a hongkongi tőzsde

A világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, az Evergrande körüli bizonytalanság hatásai utolérték a hongkongi tőzsdét is, a Hang Seng jelenleg több mint 3 százalékos mínuszban áll. Elsősorban az ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei teljesítenek rosszul.

Az ingatlanpiaci részvényeket tömörítő Hang Seng Property index értéke több mint 6 százalékot esett.

Az esés széles körű, ezt jól mutatja, hogy a technológiai cégek piacán is lefelé vezet az út, a tech cégek részvényeit tömörítő Hang Seng Tech index több mint 2 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdék egy része ugyanakkor ma zárva tart, mint például a kínai is, ezért is jelentős az esés a hongkongi tőzsdén, aki el akar adni, ott tudja megtenni.

Az árfolyamesés elsősorban annak tudható be, hogy az ingatlanfejlesztők csődkockázata szélesebb körű következményekkel járhat és veszélyeztetheti a kínai jólétet. A nap egyik legnagyobb vesztese természetesen az Evergrande, amelynek a papírjai 17 százalékot estek. A világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjének mintegy 83,5 millió dollárnyi kamatrészletet kellene visszafizetnie csütörtökön hatalmas 305 milliárd dolláros kötelezettségállományából.

Az Evergrande más kínai ingatlanpiaci cégek árfolyamát is lenyomta, a New World Development és a Sun Kung Kai Properties árfolyama is több mint 8 százalékot esett,

a Sunac China és a CK Asset árfolyama közel 7 százalékkal került lejjebb.

Kedvezőtlen a nemzetközi hangulat

Alapvetően is kedvezőtlen hangulat uralkodott a nemzetközi részvénypiacokon az elmúlt időszakban, miután a befektetőket aggasztja, hogy a koronavírus újabb hulláma visszaveti a gazdasági növekedést. Az amerikai S&P 500 részvényindex például egy havi mélypontra esett pénteken, de az európai és az ázsiai tőzsdék is gyengélkedtek az elmúlt hetekben. Ezt az amúgy is negatív nemzetközi légkört rontották még tovább az Evergrande körüli problémák, az amerikai és az európai határidős indexek is 1 százalék körüli mínuszban állnak.

Nem csak a részvényindexek, de a nyersanyagok is gyengén szerepelnek, az Brent nyersolaj ára 0,9 százalékot esett, így 75 dolláron áll, míg a WTI jegyzése 1 százalékos mínuszban van.

A klasszikus menekülőtermékek jól teljesítenek, az arany árfolyama nem mutat érdemi elmozdulást, 1752,2 dolláron stagnál a jegyzés, míg az ezüst árfolyama 0,3 százalékot emelkedett.

Nincsen jó hangulat a kripotpiacon sem, a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta, a bitcoin árfolyama 3,6 százalékot esett 45 000 dollár közelébe, és ahogy lenni szokott, a bitcoinnal párhuzamosan az egész piac gyengén teljesít, az ETH 4,6 százalékot esett, míg a Cardano 5,5 százalékot gyengült.

Milyen következményei lehetnek a csődnek?

A vállalat közölte, hogy ha nem tudja fizetni a hiteleit, annak dominószerű hatása lehet, szélesebb körben nem tudja majd teljesíteni a kötelezettségeit.

Az érintett felek között pedig lesznek bankok, beszállítók, ingatlanvásárlók és befektetők.

A bankok: A bankszektor kapná az első csapást az Evergrande csődje esetén, főleg, ha az ingatlanszektorban szélesebb körben elindít egy fertőzést. A Capital Economics szakértője szerint a legvalószínűbb szcenárió Kína hard landingjére mindig is az volt, hogy nagy ingatlanfejlesztők összeomlása válságot robbantana ki a pénzügyi szektorban. Az, hogy most a pénzpiacok még nem kongatják a vészharangot, nem jelenti azt, hogy nem is fogják. A lakásvásárlók és a befektetők: A napokban zaklatott lakásvásárlók és befektetők lázadtak fel több városban, a társadalmi elégedetlenség komoly kockázatot jelent az Evergrande csődje kapcsán. Hétfőn például mintegy 100 kisbefektető jelent meg az Evergrande sencseni főhadiszállásán, követelve az esedékes kamatot és tőkefizetést a cég által kibocsátott kötvényeken, pénzügyi instrumentumokon. A rossz hír, hogy nem csak az utcákon uralkodott el a negatív hangulat, de a magas hozamú kötvények piacán is, amit Ázsiában az ingatlanvállalatok dominálnak. A beszállítók: Az Evergrande bedőlése más iparágakba is átgyűrűzhet, ha nem fizeti ki a beszállítóit. Az S&P Global Ratings szerint az Evergrande megpróbálkozhat azzal, hogy ingatlanokkal fizesse ki a beszállítókat, a festékeket gyártó Skshu Paint például már közölte, hogy egy félig kész ingatlannak törlesztette tartozása egy részét az Evergrande. Az S&P augusztusi becslése szerint a következő 12 hónapban mintegy 240 milliárd jüan, vagyis 37 milliárd dollár értékben kellene kifizetnie szállítókat, ebből 100 milliárd jüan már az idei évben lejár. A bankoknak a beszállítókon keresztül lehet közvetett kitettsége is az Evergrande felé. A Fitch elemzése szerint az ingatlanfejlesztő szállítói állománya eléri a 667 milliárd jüant.

Miért jutott a csőd szélére az ingatlanfejlesztő?

Már jó ideje sejteni lehetett, hogy komoly anyagi gondokkal küszködik a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, amelynek adósságállománya több mint 300 milliárd dollár. A nehézségeket tetézte, hogy az államvezetés tavaly bevezette az úgynevezett "három piros vonal" követelményét, amely még rátett egy lapáttal a problémákra.

A rendelkezés célja elsősorban az volt, hogy gyakorlatilag kikényszerítse a tőkeáttétel csökkentését az ingatlanszektorban.

Ennek lényege, hogy minél több vonalat (követelményt) sértenek meg az ingatlanfejlesztők, annál alacsonyabb adósságnövekedés engedélyezett a számukra. Ha mindhárom követelményt elbukják, akkor pedig egyáltalán nem vehetnek fel új hitelt.

Néhány hónapja az Evergrande nem meglepő módon ezek közül egyetlen követelménynek sem felelt meg, de az adósságállomány csökkentésével mostanra sikerült legalább a nettó adósság / saját tőke feltételt teljesíteniük (még ha gyakorlatilag csak egy hajszálnyival is).

A lényeg, hogy az óriási mértékű adósságállomány rendezésére sem a készpénzállomány, sem pedig a profit nem elegendő, így ezért is igyekezett a társaság mostanában szabadulni eszközeitől.

A legnagyobb problémát a szállítói tartozások jelentik, hiszen melyik építési vállalkozó lesz hajlandó bármilyen projektet elkezdeni vagy befejezni, ha tudja, hogy nem fogják kifizetni?

Címlapkép: Wang Gang / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images