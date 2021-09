Nem szép ami a kriptopiacon megy ma, ütik a bitcoint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az általánosan kedvezőtlen nemzetközi hangulattal együtt esnek ma a kripotvaluták is, a bitcoin árfolyama több mint 5 százalékkal került lejjebb. Az esés mögött több ok is meghúzódik, többek között az is negatívan befolyásolja a piaci hangulatot, hogy Erdogan török elnök azt mondta, hogy az ország háborúban áll a kripotvalutákkal.