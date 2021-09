Az üzlet forráskódja és száguldás az idei Menta konferencián

Csütörtökön elrajtol az IVSZ iparági eseménye, amely idén elsősorban a megváltozott üzleti környezetre, a forrásokra, valamint az exportlehetőségekre fókuszál.

Az elmúlt bő egy év megmutatta, hogy a digitalizáció és a technológia erősebb, mint valaha – így az erre épülő piac és iparágak olyan utat járhatnak be, amilyet az elmúlt években talán egyszer sem. A várhatóan újra felfutó, megerősödő piaci folyamatok és maga a digitális gazdaság azonban nem mindegy, hogy milyen irányban, erővel és döntések mentén fejlődik, ezért a MENTA szereplői, előadói ebben fognak útmutatást, segítséget adni.

A konferencia első blokkja azokat a tényezőket, vezetői utakat kutatja és mutatja meg, amelyek az „Újrakódolt üzlethez” elengedhetetlenek. Ennek megértéséhez Dr. Vinnai Balázs az IVSZ elnöke Johnny Hoogerland egykori profi kerékpárversenyzőt hívja segítségül, hogy közös előadásuk kellő inspirációt nyújtson a megfelelő döntések meghozatalához, a kitartáshoz és a veszni látszó helyzetek megmentéséhez. Ebben a részben ad elő Tápai Tamás, a 4iG informatikáért felelős vezérigazgató-helyettese, aki a vállalat akvizíciós törekvéseiről és régiós terveiről számol be, de itt beszél majd Pogátsa Zoltán közgazdász is a digitális jegybankpénz jelentőségéről és lehetséges hatásairól.

A délutáni szekció nyitányaként a MENTA házigazdája, Szujó Zoltán beszélget Michelisz Norberttel. A világkupa-győztes autóversenyző mesél a digitális világhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy a karrierjét övező sikerek, és időnkénti bukások hogyan segítik és motiválják az üzleti életben. A délutáni műsort elsősorban a „Felelős üzleti döntések” mozgatják meg: a szűkebb és tágabb körű beszélgetések feszegetnek majd a munkaerőpiaci kérdéseket, a KKV-k digitális fejlődésének lehetőségeit és gátjait, de itt kap szót Tilesch György és Szertics Gergely felelős AI témakörben, vagy ad elő Chris Mattheisen, a hazai Microsoft vezetője az adatvezérelt cég koncepciójáról.

A délutáni program második fele a „Skálázható kódok” címén azt firtatja, hogy miként lehet egy üzletet átprogramozni a siker érdekében. Ebben segít Dikházi Péter a streamingtechnológiát fejlesztő Blue Guava vezetője, egy ecommerce szakemberek által vezetett panelbeszélgetés, amely a hazai cégek lehetőségeiről és kihívásairól szól, végül Dr. Velikovszki László, a Digitális Kormányzati Ügynökség főosztályvezetője, aki a DIMOP finanszírozási rendszerről oszt meg fontos információkat.

A napot a hagyományok szerint az idei Gyurós-díjak kiosztása zárja, amit egy olyan felvezető beszélgetés előz meg, amely során korábbi díjazottak (Szőke Márton befektető és Lám István, a Tresorit vezetője) válaszolnak Tajthy Krisztinának, az IVSZ főtitkárának

A MENTA idén is segít megérteni az üzleti összefüggéseket, az IT piac leíró kódját, ami alapfeltétel ahhoz, hogy sikerhez vezető döntések szülessenek. A konferencia főprogramjával párhuzamosan több kísérőrendezvényre is sor kerül, amellyel (és a regisztrációval) kapcsolatban minden információ megtalálható az IVSZ weboldalán.

A címlapkép forrása: IVSZ.