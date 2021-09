Gloster: akkor is nyomjuk a gázt, amikor a többiek fékeznek

A boksz egy olyan sport, ahol a győztest is nagyon megverik, az üzleti élet is ilyen, mondta a Gloster alapító tulajdonosa és elnöke, Szekeres Viktor arról, amikor a Scope Ratingstől csak B minősítést kapott a vállalat, és emiatt nem tudott részt venni a Növekedési Kötvényprogramban. Az a pofon viszont utólag visszanézve hasznos volt, Szekeres is elismeri, hogy a hitelminősítőnek sok mindenben igaza volt, részben annak hatására rövid idő alatt állami értékesítő, projektalapú cégből egy szolgáltatásalapú céggé alakították a Glostert, aminek a legfrissebb, tegnap közzétett gyorsjelentéséből kiderült, hogy a bevételek dinamikusan nőnek, de a vállalat profitabilitása is javul, eközben egyre diverzifikáltabb cég jön létre, amelynél a megújuló bevételek aránya folyamatosan nő. Szekeres Viktorral a gyorsjelentés kapcsán akvizíciós és tőkepiaci tervekről, a hazai IT-piac átalakulásáról, munkaerőpiaci trendekről is beszéltünk.

61 százalékkal nőtt az idei első félévben a Gloster bevétele. Minek tudható be a bővülés, mennyiben köszönhető bázishatásnak?

Rekord félévet zártunk, óriásit ment a csapat. Az egy dolog, hogy az árbevétel 61 százalékkal 1758 millió forintra emelkedett, az EBIDTA még ennél is látványosabban nőtt, 154 százalékkal 154 millió forint lett az éves EBITDA-nk. Tavaly a legnagyobb Covidban mi nem kirúgtunk embereket, hanem új munkatársakat vettünk fel, úgy fogalmaztam akkor, hogy mi akkor is nyomjuk a gázt, amikor a többiek fékeznek. Mára látszódnak ennek a pénzügyi eredményei, hogy milyen szépen beérett ez a tavaly megkezdett tudatos cégépítés. A félév másik nagy eredménye a KingSol akvizíciója volt, velük egy díjnyertes, fekete öves felhős csapat került be a cégcsoportba.

Az áruértékesítés és egyszeri licenszek aránya az idei első félév bevételén belül 36 százalékot tett ki, a megújuló árbevétel pedig 64 százalékot. Meddig tolódhat még el ez az arány, hol lehet az optimuma?

Ami igazán rendkívüli a mostani jelentésben, hogy a megújuló árbevételeink a 2,5-szeresére nőttek. Céget építeni a rendszeresen érkező, stabil árbevételekből lehet. Teljesült a nagy álmom, hogy a cég teljes árbevételének a többsége már megújuló, ez elképesztő stabilitást ad a cégnek. Egy hektikusan, nehezen tervezhető operációból egy stabil, kiszámítható operációra váltottunk, projektcégből igazi stabil informatikai szolgáltatóvá váltunk, és ezt a pénzügyi eredményeink is alátámasztják. Ha megnézzük az árbevétel tavalyi féléves arányát, akkor még a 80 százalékát a hálózati üzletág hozta. Idén ez a megoszlás nagyon sokat javult, 20 százalék jön a felhő üzletágból, 16 százalék a kibervédelmi üzletágból és 44 százalék a hálózatos üzletágból. Ha az összbevételben egyik üzletág sem éri el a 40 százalékot, az egy nagyon egészséges arány. Ez azt a képet mutatja a befektetők felé, hogy a Gloster egy több lábon álló informatikai szolgáltató.

Az idei első félévben az EBITDA-hányad az egy évvel korábbi 5,6 százalékról 8,8 százalékra emelkedett. Minek köszönhető a javulás? A következő években hogyan alakulhatnak a marzsok?

Alapvetően emelkedő trendet prognosztizálok ezen a területen, ugyanis minden alkalommal, amikor akvirálunk egy céget, időre van szükségünk ahhoz, hogy a folyamatokat egységesíteni tudjuk, hogy az értékesítést meg tudjuk szervezni, az összes duplikációt fel tudjuk számolni. Amint ennek a munkának a végére érünk, az EBIDTA-marzsunk is növekedni fog. Általában a második félévben jobban teljesít a teljes cégcsoport, és az évet 10-15 százalék körüli EBIDTA-marzzsal szoktuk zárni.

Személyi jellegű költségek a bevételeknél is nagyobb mértékben emelkedtek, részben szervezetfejlesztés, részben akvizíciók miatt. Ezen túlmenően mekkora bérnyomást érzékeltek? Mekkora kihívás ezen a területen jó szakembereket találni?

Az informatikában ez már a covid előtt is egy létező probléma volt, már akkor is nagyon nehéz volt szakembereket találni, különösen jó szakembereket, de mi növelni tudtuk a létszámot azzal együtt, hogy a távozó kollégákat is pótolni tudtuk. Ez a probléma már nem egy iparágat, hanem egy országot jellemez, hogy hol találunk megfelelő képzettségű és elegendő embert. De úgy látom, hogy ebben mi még mindig az iparági átlag felett teljesítünk.

Hogyan látja a menedzsment az év második felét?

Az a helyzet, hogy szinte már félévkor behúztuk a teljes tavalyi évet, és minden jel szerint az idei is meglesz. Az történt, hogy az 1,7 milliárd árbevétel mellett 600 millió forint nyitott rendeléssel zártuk az évet. A kettő összege 2,3 milliárd forint, ami a teljes tavalyi árbevételünk volt, de még előttünk van a negyedik negyedév, ami az informatikában hagyományosan a legerősebb. Tekintettel arra, hogy a megújuló bevételek aránya ilyen szépen fejlődött, az év végi számokat illetően sosem voltam még ilyen nyugodt, mint most. Azt látom, hogy pont azokban a technológiákban erősödtünk, amiket nem vagy nem nagy mértékben érint a chiphiány. Viszont ami ennél is izgalmasabb, az a 2022-es év. A jól tervezhető megújuló bevételeknek hála a 2022-re tervezett árbevételnek nagyjából a felét, 2,2 milliárd forintot már most látunk magunk előtt. Nyilván nem dőlünk hátra, mert az a célunk, hogy ennél többet érjünk el.

Az idei első féléves növekedés alapján módosulnak a Gloster növekedési tervei?

Nem, mint ahogy az árbevétel- és EBIDTA-várakozásaink sem. Viszont itt már egy eredményről be tudok számolni, hiszen a stratégiában tavasszal azt tettük közzé, hogy felhős és szoftverfejlesztő cége akvizícióját tervezzük, és ebből a felhőset meg is valósítottuk. Májusban jelentettük be ezt. A szoftverfejlesztő cég akvizíciójával is jól haladunk, csak az akvizíciónak megvan az a természete, hogy jellemzően akkor beszélünk róla, amikor már megvalósítottuk. Mindig van bennünk valami, amiről már tudunk, de nem beszélünk róla. Van az a mondás, hogy arról beszélünk, amit csinálunk, de amit csinálunk, arról beszélünk is. Amennyire lehet, itt is törekszünk a transzparenciára, ezért is tettük világossá áprilisban, hogy milyen cégeket látunk szívesen a cégcsoportban. A felhőt teljesítettük, a KingSol benne van a top 3 Microsoft felhős cég között. Ami még hátra van, az egy vagy több szoftverfejlesztő cég integrációja. Azért is ilyet keresünk, mert azt látjuk, hogy erre megy a világ, a másik oldalon pedig ez is megújuló szolgáltatás alapú árbevétel, ezáltal az árbevételnek a mostani megosztott jellegét ez még tovább növeli. Ezáltal még több lábon állunk, ez még nagyobb stabilitást ad a jövőre nézve.

Magyarországi IT piac alaposan átalakul, a 4iG körül egy távközlési és IT szuperholding alakul, de a Delta Technologies is erősíti pozícióit. Hol a helye ezen a piacon a Glosternek?

Mi nem a legnagyobbak akarunk lenni, hanem a legjobbak. Az elmúlt évtizedekben egy egyedülállóan széles iparági tapasztalat gyűlt össze nálunk. Van ipari gyártó ügyfelünk, építőipari ügyfelünk, szolgáltató, kereskedelmi szektoron át szinte minden szektorból vannak ügyfeleink. Összeszámoltuk, hogy az ügyfeleink tavaly összesen mintegy 7000 milliárd forint árbevételt állítottak elő, és közel 200 milliárd forint adózott eredményt értek el. Ennek az ügyfélmennyiségnek már van nemzetgazdasági jelentősége. Az általuk végrehajtott informatikai fejlesztések már a teljes hazai gazdaságban éreztetik a hatásukat. A mi célunk pedig az, hogy az ügyfeleink számára mi legyünk az első számú digitalizációs beszállító.

A vállalat több százmilliárd forint keretösszegű közbeszerzéseken lett konzorcium tagjaként nyertes, de más, több milliárd forint összegű közbeszerzéseken is nyert. Mekkora bevétel, profit csapódhat le ezekből a Glosternél?

Az összes közzététel, amit az elmúlt időszakban olvashattak a befektetők, mindegyike keretszerződés. Ezek nem konkrét megrendelést jelentenek, hanem csak a lehetőségét annak, ha valamely erre kötelezett államigazgatási szerv beszerzést szeretne indítani, akkor ezeket a szerződéseket, megállapodásokat használhatja. Ezeknek a keretmegállapodásoknak az elődjeiben már kft. korunkban is benne voltunk, úgyhogy olyan nagy meglepetésekre nem számítok. Főleg, ha azt nézem, hogy a magánszektor van a fókuszunkban, az állami kevésbé.

Mennyiben van a fókusz a hazai piacon, szerepel a tervekben nemzetközi terjeszkedés? Mi lehet az iránya? Mely országok, szolgáltatástípusok lehetnek érdekesek? Akvizíciókon keresztül növekedne a vállalat?

Abszolút gondolkodunk külföldi terjeszkedésben, de azt látjuk, hogy organikus módon nem érdemes ennek nekiállni, ezt is sokkal inkább akvizíciókon keresztül képzeljük el. Ezeken jelenleg dolgozunk is. Nagyon remélem, hogy a nem olyan távoli jövőben be fogunk tudni jelenteni olyan akvizíciót, aminek már van komoly nemzetközi kitekintése is.

Milyen típusú szolgáltatásokban gondolkodik a menedzsment?

A szoftverfejlesztés, digitális termékek gyártása az az iparág, amivel a legkönnyebben lehet a tőlünk nyugatabbra lévő országokban piacot nyitni. Ugyanis az ezt fejlesztő emberek itthon tudnak dolgozni a hazai környezetükben, viszont a terméknek, amit előállítanak, a nyugati árát el lehet kérni.

Tehát Nyugat-Európa lehet a célpont?

Igen, a tőlünk nyugatabbra lévő országok.

Az akvizíciók finanszírozásában milyen forrásokra támaszkodik a Gloster?

Az akvizíciók finanszírozása jellemzően bankhitelből történik. Ez a stratégiánk része. Amennyiben ennek a finanszírozása tőkeoldalról is igényel forrást, akkor nincs kizárva idén egy zárt körű tőkeemelés.

A tizedelés után már az új, 10 forintos névértékű részvényekkel lehet kereskedni. Mi volt a cél, mire számít a Gloster menedzsmentje a split után?

Idén júniusban végrehajtottunk egy zárt körű tőkeemelést, ennek a keretében 50 százalékkal tudtuk növelni a közkézhányadot. Azt láttuk, hogy még ez is kevés, ezért szeptember 22-én letizedeltük a részvényt. Mind a kettőnek az volt a közös célja, hogy növekedjen a forgalom a Gloster részvényeiben. A Portfólió is többször megírta, hogy a nagy sztorik most a kis papírokban vannak a hazai tőzsdén, ez alól a Gloster sem kivétel. Január óta nagyot emelkedett az árfolyam, és mindezt úgy tette meg, hogy azt a tényt, hogy ilyen szerkezetváltáson ment keresztül a cégcsoport, egyelőre még nem is árazta be a piac. Arra számítok, hogy az év második felében jelentősen nőni fog a forgalom, hiszen több papír is van, és a közkézhányadot is növeltük. Az év végére 700 forintos árfolyamot sem tartok kizártnak.

Jelenleg a közkézhányad 15,5 százalék. Hol látná a cég vezetése szívesen ezt az értéket?

Azoknál a hazai kibocsátóknál, akik legalább 30-40 százalékos közkézhányaddal operálnak, ott már megvan az a mértékű forgalom, amitől az már izgalmas tud lenni még akár a kisbefektetők számára is. Ezen a területen van még bőven teendőnk.

Mikor lehet reális, hogy a vállalat részvényei az Xtendből a Standard kategóriába kerüljenek?

2022-ben szeretnénk kategóriát váltani, és 2023-ban egy IPO-t szeretnénk csinálni, de ezt már a standard kategóriából. Standard kategóriában egy szélesebb piachoz jutunk el, és ez az, amit már a külföldi befektetők is meg tudnak vásárolni.

Szerepel a tervekben kötvénykibocsátás?

Nagy pofon volt számomra, amikor február végén a kötvénykibocsátáshoz szükséges B+ helyett csak egy B minősítést kaptunk a Scope Ratingstől. Az volt a kifogásuk, hogy az árbevétel java egy üzletágból jön, és kevesellték a megújuló árbevételeket. Emiatt nem is tudtunk részt venni a Növekedési Kötvényprogramban. De a földön fekve rájöttem, hogy sajnos igazuk volt. Eszembe jutott Papp Laci bácsi mondása, aki egy rövid ideig az edzőm volt, hogy a boksz egy olyan sport, ahol a győztest is nagyon megverik. Az üzleti élet is ilyen. Azért fájt a minősítésük, mert sok dologban igazuk volt. Egyet tehettünk, felálltunk, leporoltuk a ruhánkat, újra felvettük a kesztyűt, és hat hónap alatt áttekertük a céget az állami értékesítő, projektalapú cégből egy szolgáltatásalapú céggé. Rövidesen be fogunk adni egy újraminősítést, és ha megkapjuk a B+-t, akkor szeretnénk elindulni az NKP-ban is.

A részvény árfolyama közel 2,5-szeresére emelkedett a kibocsátás óta. Ez mennyire tükrözi a cégben lévő potenciált?

Ha az Erste elemzését vesszük alapul, ők – a spit előtt - 4135 forintos árat határoztak meg célárnak, de a gyorsított akvizíciós modell szerinti számításukban már 5350 forintos értéket mondtak. Nemzetközi példákat nézve az ehhez hasonló sztorikat jellemzően magasabbra árazza a piac, én itt még bőségesen látok teret a növekedésre.

