Fontos könnyítést jelentett be Brüsszel a biztosítóknak

Az Európai Bizottság rövid távon 90 milliárd eurónyi elkölthető összeget szabadít fel a biztosítók számára, amelyről azt remélik, hogy a biztosító társaságok a régió gazdasági fejlődésébe fogják fektetni – számol be a hírről a Financial Times

A bizottság közlése szerint változtatni készül a Szolvencia II eddigi szabályain, ez lehetőséget adna az EU biztosítóinak a hosszú távú befektetéseik növelésére, mégpedig azzal, hogy átmenetileg csökkentené a biztosítóknak előírt tőkekövetelményi szintet.

Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy hasonlóan a bankrendszernél 2015-ben bevezetett intézkedéshez, a biztosítási piacon is bevezetnek egy szanálási tervet azon szolgáltatók számára, amelyeknél működési problémák lépnének fel. Az intézkedés magába foglalná a részvényesek és hitelezők adósságleírását is, ha a szükség úgy hozná (bail-in).

Az ötéves Szolvencia II rezsim meghatározza a biztosítók működési mechanizmusát, az általuk kötelezően közzétett információk körét és a kötelezően tartandó tőke mennyiségét is. Valdis Dombrovskis egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a rezsim bebizonyította fontosságát a válság alatt és segítette az EU-s biztosítók nehéz időkön való átevezését, de a gazdaság talpraállásának érdekében szükség van annak felülvizsgálatára.

Magyarországon 2016. január 1-gyel vezették be a Szolvencia II irányelvet, amely a működés biztonságának emelése érdekében összességében magasabb tőkekövetelményeket ír elő a társaságok számára, de a biztonság emelése érdekében a belső adminisztrációs szintet is megemeli.

A javasolt változtatások között van a tőkekövetelmény szintjének csökkentése a részvénybefektetésekkel összefüggésben, értve ez alatt az olyan eseteket is, amikor esnek a részvénypiacok. Ugyancsak módosulna az ún. volatilitáshoz való igazodás, így az eszközárak mozgása kisebb hatással bírna a fizetőképességre. A bizottság tájékoztatása szerint a kockázati marzsok kapcsán is tervez változtatást, illetve a kisebb társaságokat kivonná a direktíva hatálya alól. Az új elemek között lenne az is, hogy a biztosítóknak hosszú távra szóló forgatókönyv-elemzést kellene végezniük a klímaváltozás hatásairól. Összességében a felülvizsgálat célja a tőkepufferek romlásának elkerülése.

A lap összefoglalója szerint bizonyos tőkekövetelmények szigorodnának, de ezeket csak fokozatosan vezetnék be 2032-ig, így rövid távon 90 milliárd eurónyi tőke szabadulna fel a biztosítótársaságoknak, hosszú távon azonban ez 30 milliárdra csökken.

Biztosítási szakértők szerint a részletszabály lesz itt a kulcskérdés, ugyanis a tőkekövetelmény csökkentése teret adhat a társaságoknak ahhoz is, hogy inkább a részvényeseik felé juttassanak több pénzt a kockázatosabb befektetésekbe való beszállás helyett. Az Insurance Europe szerint kezdeti lépésnek jó a most belengetett engedmény a tőkeszintre, de a tőkekövetelmény jelentősebb és állandó csökkentése tudna érdemben hozzájárulni ahhoz, hogy a biztosítók többet fektessenek a régió gazdaságának helyreállításába. A társaság szerint ennek az az oka, hogy a biztosítóknak hosszú távon kell gondolkodniuk és a befektetéseikhez is ehhez a szemlélethez kell igazítaniuk.

