Joe Biden elnök nagyon gyakran idézi a Moody's kutatásait, amikor az amerikai gazdasággal kapcsolatban próbál érvelni. A Moody's által készített legfrissebb tanulmányt akár használhatná arra is, hogy afelé lökje politikus kollégáit, hogy minél előbb kössék meg az az adósságplafonról szóló megállapodást. Legfrissebb elemzésében a Moody's egy olyan forgatókönyvet vetített előre, amely szerint akár 33 százalékot is zuhanhat a részvénypiac, amennyiben nem sikerül rendezni az adósságplafon kitolásáról szóló vitát.

A kormány leállása nem jelentene azonnali csapást a gazdaságra, de a fizetésképtelenség katasztrofális csapást jelentene a Covid-19 járványból való kialakulóban lévő gazdasági fellendülésre

- írta Mark Zandi, a Moody's széles körben követett vezető közgazdásza - aki a Nagy Recesszió előtt és alatt előrelátó felhívásaival vált híressé - egy új kutatásában.

Zandi szerint az adósságplafon kitolásának elmaradása miatt bekövetkező adósságcsőd különösen súlyos csapást mérne a részvénypiaci befektetőkre.

"A részvényárfolyamok a csúnyább eséskor majdnem harmadolódnának, ami 15 000 milliárd dollárnyi vagyont törölne ki a háztartások megtakarításaiból. Az államkötvényhozamok, a jelzálogkamatok és más fogyasztói és vállalati hitelkamatok megugranának, legalábbis addig, amíg az adósságlimit megoldódik és a kötvénykifizetések újraindulnak. A kamatlábak még ekkor sem esnek vissza a korábbi szintre. Mivel az amerikai állampapírok többé nem lennének kockázatmentesek, az amerikaiak jövőbeli generációi jelentős gazdasági árat fizetnének"

- írta Zandi, utalva az eszközpiacokon bekövetkező potenciális visszaesésre.

A tőzsdei nyomás nagyrészt az adósságtörlesztési csőd által okozott súlyos gazdasági csapást tükrözné.

Zandi kifejtette:

"A fogyasztói, üzleti és befektetői bizalom súlyos csapást szenvedne. Ha az adósságlimit körüli patthelyzet egész novemberben tart, a pénzügyminisztériumnak nem lesz más választása, mint a kormányzati kiadások csökkentésével megszüntetni a mintegy 200 milliárd dolláros készpénzhiányt. Éves szinten ez a GDP több mint 10 százalékának felel meg. A gazdasági csapás pusztító lenne."

Zandi szörnyű előrejelzései mellett Janet Yellen pénzügyminiszter is "katasztrófára" figyelmeztetett, ha az adósságplafonról szóló vita nem rendeződik.

"Az USA még soha nem volt fizetésképtelen. Egyszer sem. Ha ezt tennénk, az valószínűleg történelmi pénzügyi válságot idézne elő, amely súlyosbítaná a folyamatos közegészségügyi vészhelyzet okozta károkat. A fizetésképtelenség a kamatlábak megugrását, a részvényárfolyamok meredek zuhanását és egyéb pénzügyi zavarokat idézhetne elő. A jelenlegi gazdasági fellendülésünk recesszióba fordulna vissza, több milliárd dollárnyi növekedés és munkahelyek millióinak elvesztésével"

- mondta Yellen a The Wall Street Journalban megjelent véleménycikkében.

Jelenleg a törvényhozók továbbra is csatát vívnak a kérdésben. Kedden a demokraták vezette képviselőház elfogadott egy rövid távú kormányzati finanszírozási törvényt, amely december 3-ig fenntartja a finanszírozást. Ez egy olyan rendelkezést is tartalmaz, amely 2022. december 16-ig felfüggeszti az adósságlimitet. A törvényjavaslatnak viszont még a szenátuson is át kellene jutnia.

