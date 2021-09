Akkumulátorcella-gyártó cégbe vásárolja be magát a Daimler

A Daimlerhez tartozó Mercedes-Benz pénteken bejelentette, hogy 33 százalékos részesedést szerez az akkumulátorcellákat gyártó Automotive Cells Company (ACC) vállalatban a projekt eredeti alapítói, a Stellantis és a TotalEnergies mellett.

A partnerség célja a cellák és akkumulátor-modulok fejlesztése, valamint annak biztosítása, hogy Európa - még az elektromos korszakban is - az autóipar középpontjában maradjon - közölte Ola Kaellenius, a Daimler vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

A Daimler hozzátette, hogy a gyártott akkumulátorcellák 95 százalékban újrahasznosíthatóak lesznek, a 2039-ig megvalósítandó CO2-semleges ellátási láncra vonatkozó célkitűzésnek megfelelően. Az ACC az évtized közepétől szállítja majd a Mercedes-Benznek az akkumulátor-technológiát - közölte a Daimler.

Az üzlet részeként a Daimler jövőre egy „közepes három számjegyű millió eurós” összeget fektet be a projektbe, hozzátéve, hogy a teljes beruházás várhatóan 1 milliárd euró alatt marad.

Az ACC-nek, amely 1,3 milliárd eurós francia és német támogatást is kapott, a tervek szerint hétmilliárd euróra lesz szüksége saját tőke, adósság és támogatások formájában ahhoz, hogy az évtized végére elérje a kívánt 120 gigawattóra (GWh) kapacitást.

A Daimler, amely júliusban jelentette be célját, hogy 2030-ra "teljesen elektromos" legyen, nyolc gigagyárat tervez - köztük egyet az Egyesült Államokban és négyet Európában - a meglévő partnerekkel és egy új, meg nem nevezett partnerrel, legalább 200 GWh kapacitással.

Bár az európai autógyártók szerelik össze az elektromos autók akkumulátorcsomagjait, az akkumulátorcellák - az akkumulátorok alapvető elemei - gyártásában az ázsiai vállalatok dominálnak.

Az ACC-vel együtt Európában fogunk akkumulátorcellákat és -modulokat fejleszteni és hatékonyan gyártani - a Mercedes-Benz speciális igényeihez igazítva. Ez az új partnerség lehetővé teszi számunkra az ellátás biztosítását, és a méretgazdaságosság előnyeinek kihasználását.

- mondta Kaellenius.

A 2020 szeptemberében a francia Stellantis és a TotalEnergies közös vállalkozásaként indult ACC már most is kötődik Németországhoz: legutóbb egy 2 milliárd eurós beruházást jelentett be egy kaiserslauterni akkumulátorcellagyárban, amely 2025-ben kezdi meg a termelést.

A Daimler árfolyama ma a kedvezőtlen nemzetközi hangulattal együtt esik, így a jegyzés 1,2 százalékkal került lejjebb, míg idén 24,9 százalékot emelkedett.

(Reuters)

Címlapkép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images