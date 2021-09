Keserves időszak előtt állhatnak a tőzsdék - Itt van 5 aggasztó ok, ami pesszimizmusra adhat okot

Annak ellenére, hogy a befektetők látszólag minden adandó alkalommal belevesznek a legkisebb piaci korrekcióba is, azon hangok egyre hangosabbak, akik szerint megérett a részvénypiac arra, hogy a forduljon az általánosan pozitív hangulat. Talán a szeptemBEAR késztette rá a piaci medvéket, hogy a nyári hónapok után hangot adjanak aggályaiknak, és legújabban a világ egyik legnagyobb bankjának számító Goldman Sachs is megfogalmazta, hogy milyen kockázatok leselkednek a piacra. A bank szerint egy sor olyan elem került a képbe, amelyek "fékezik" a vakcinák óta tapasztalt rohamos növekedést. Ezek között Goldman a gazdasági ösztönzők kifutását, az ellátási láncok problémáit, a koronavírust, Kínát, valamint a részvények magas értékeltségét emelte ki, amelyek "összeadódnak és nehezebb hátteret teremtenek növekedés számára a következő hónapokban, de legalábbis években".

Érdekes folyamatok a részvénypiacon

A részvények múlt heti figyelemre méltó felpattanása a hétfői mélypontokról - ami 2021-ben az első tőkekiáramlást eredményezte a részvényekből - sok kérdést vetett fel a Wall Street elitje körében, ahol még a legnagyobb optimisták közül is néhányan értetlenül állnak a piac erőszakos visszafordulása előtt.

Ahogy a Goldman stratégája, Chris Hussey pénteken késő este írta, "az egyik dolog, ami egyre inkább felhívja a figyelmünket, az az, hogy a gazdaság, a politika és az eredménynövekedés gyorsan elmozdult a kezdeti, pandémia utáni robbanás után a lassabb ütem felé, ahogy a fékeket a növekedési gépezet különböző kulcsfontosságú részein benyomják.

Hussey továbbá megjegyzi, hogy a növekedés egyelőre rendben van, sőt, robusztus, hiszen a Goldman közgazdászai 2022-ig 4,5 százalék feletti GDP-növekedést prognosztizálnak, de mint a szakember figyelmeztet:

Egy olyan fejlett gazdaság, mint az USA, nem tud nagyon sokáig ilyen ütemben növekedni - még akkor sem, ha a járvány utáni felzárkózásról van szó

Eközben egy sor olyan elem kerülhet a képbe, amelyek "fékezik" a vakcinák óta tapasztalt rohamos növekedést. Ezek között Goldman a gazdasági ösztönzőket, az ellátási láncokat, a vírust, Kínát, valamint a részvény értékeltségeket emelte ki, amelyek "összeadódnak és nehezebb hátteret teremtenek növekedés számára a következő hónapokban, de legalábbis években".

1. Stimulus

Az FOMC múlt heti ülésén jelezte, hogy a tapering "hamarosan indokolt lehet", és a nyilatkozat hatására a 10 éves állampapírok hozama 15 bázisponttal 1,45 százalékra emelkedett.

Érdekes módon viszont a részvények is emelkedtek a Fed-nyilatkozat után, megszilárdítva a hétfői eladási hullámból való visszapattanást. És bár a Fed még nem tett semmit - csak azt sugallta, hogy hamarosan tenni fog -, úgy tűnik, hogy most már minden adott, hogy a központi bank QE-programját leállítsák, és végül elkezdjék a kamatemelést - akár már egy év múlva.

Ezt a pontot kiegészítve Michael Hartnett, a BofA munkatársa megjegyzi, hogy a tapering megkezdődött a jegybankoknál (EKB, BoE, BoC, RBA, Fed), ami a globális központi likviditás erőteljes csökkenését fogja magával hozni, amely 2020-ban 8500 milliárd dollár volt, viszont 2021-ben 2100 milliárd dollárra zsugorodik (ezt kontextusba helyezve, a Covid-19 óta a központi bankok óránként 800 millió dollárnyi eszközt vásároltak, ez a szám 2022 második felében <100 millió dollárra zsugorodik).

Mindeközben úgy látszik, hogy nem csak monetáris politika fog a jelek szerint a gázpedálról a fékre váltani, hanem a fiskális politika is. A Goldman gazdaságpolitikai közgazdásza a héten írt a következő amerikai szövetségi kiadási program és az adósságlimit meghosszabbítása körüli növekvő kockázatokról.

2. Ellátási láncok

Az, hogy a vállalatok nem képesek alkatrészeket, munkaerőt és nyersanyagokat beszerezni, az egyik fő oka annak, hogy lassul a növekedés lendülete. Míg a Goldman bízik abban, hogy az ellátási lánc korlátai főként a kereslet túl gyors fellendülésének függvényei, és ezért átmeneti problémának tekintik azt, addig az otthonépítők, az autógyártók és a teherautósok számára ma már mindez ellátási probléma, amely felfelé nyomja az árakat és potenciálisan lefelé nyomja a marzsokat (bár a marzsok eddig egész jól tartották magukat).

Az otthonépítőket vizsgálva a Goldman kiemeli, hogy a DRI csökkentette a novemberi negyedéves előrejelzését, mivel nem tudott elegendő nyersanyagot és munkaerőt szerezni.

Az autópiacot tekintve a bank azt írja, hogy a szeptemberi autóeladások mintegy 25 százalékkal az egy évvel korábbi szint alatt vannak – 2020. szeptemberéhez képest -, mivel a kereskedők készletei történelmi mélyponton vannak. A jó hír az autógyártók számára: az árazások erősek -- bár ez nem biztos, hogy jót tesz az inflációnak és a Fed politikájának.

És végül a szállítmányozásban az FDX a múlt héten alulmúlta a Wall Street-i eredményvárakozásokat, elsősorban a kamionosok és a szállítmányozók hiánya miatt.

3. A vírus

Az ellátási lánc problémái mellett a Goldman korábban a koronavírus Delta-változatát is említette, mint okot, amiért lassabb lehet a harmadik negyedéves GDP-növekedés, amikor szeptember 6-án csökkentették a bank gazdasági előrejelzését. Két héttel később a vírus nyári hulláma úgy tűnik, hogy tetőzött.

Még az Egyesült Államok déli részén is – ahogy azt az alábbi ábra is mutatja.

A fenti ábrát kommentálva Goldman közölte, hogy "amit ezen a nyáron megtanulhattunk, az az, hogy a vírus még mindig képes megzavarni a növekedés ütemét, még a magas oltási arányú populációk körében is. Úgy tűnik, hogy a növekedés nem siklott ki ezen a nyáron, de látszólag lassabban halad, mint ahogy azt a legtöbben gondolták a Memorial Day idején (május 31.)".

4. Kína

Múlt héten sokat olvashattunk arról, hogy a kínai ingatlanpiacot övező problémák globálisan is "kockázatkerülő" hangulatot idéznek elő. Bár a kínai ingatlanpiaci problémák nem oldódtak meg, de az S&P 500 index mégis emelkedett múlt héten. Bár az kiderült, hogy Kína nem gáncsolta el a tőzsdei bikát, az tagadhatatlan, hogy a kínai ingatlanpiac még mindig nagyon nagy, és a bizonytalanságok továbbra is fennállnak. Talán továbbra is az lehet a helyzet, hogy Kína már nem azt a tartós hátszelet jelenti a globális növekedésnek, mint a nagy pénzügyi válságot követő években, amikor az ország kétszámjegyű GDP-növekedési rátákat produkált.

5. Értékeltségek

A Hussey szerint "a részvénypiaci értékeltségek ritkán törnek meg a saját súlyuk alatt", és általában valamilyen más, fundamentális katalizátorra van szükség ahhoz, hogy a nyereség csökkenjen, és a befektetők kevesebbet fizessenek a vállalati profitokért. Ahogy azonban Peter Oppenheimer, a Goldman munkatársa a múlt héten egy friss globális stratégiai elemzésében kiemelte, a részvénypiaci hozamok valószínűleg visszafogottak lesznek a jövőben a korábbi ciklusokhoz képest. Hogy miért? A jelenlegi ciklusba úgy lépünk be, hogy magasak az értékeltségek, rendkívül alacsonyak a kamatlábak, valamint a vállalati marzsok számára ellenszelet jelentenek az emelkedő bérek, a szigorodó szabályozás és a de-globalizáció. És ahogy a bank alábbi heti grafikonja is mutatja, a részvények 10 éves előretekintő hozamai történelmileg csökkenő tendenciát mutatnak, amikor a jelenlegihez hasonlóan magasak az értékeltségi szintek.

A Goldmannál a hét grafikonja:

Az értékeltség jellemzően nem ok a buborék kipukkadására, és a részvények sokáig "drágák" maradhatnak. Hosszú távon azonban a részvénybefektetésekből várható hozam általában sokkal kisebb, ha magas értéken vásárolunk részvényeket, mint ha "olcsó" állapotban vásároljuk meg őket.

