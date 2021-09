Tesla-gyilkosnak indult, ma már az alkalmazottait sem fizeti ki - Itt a cég, ami egyetlen autó eladása nélkül többet ért, mint a General Motors

Néhány éven belül a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává akart válni annak az Evergrande csoportnak az egyik részlege, amelynek esetleges bedőlésétől hetek óta hangos a nemzetközi sajtó. Bár a cég neve is arra utal, hogy egy autógyártó vállalatról van szó, az árbevételt tekintve valójában egy másik szegmens, az egészségügyi szolgáltatások hozza a pénzt a konyhára, ami olyan szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy egyetlen autót sem adott még el a cég. Utóbbi egyébként nem igazán zavarta a befektetőket, hiszen egy ponton az Evergrande NEV piaci értéke meghaladta a legnagyobb amerikai autógyártókét, viszont azóta fordult a kocka és az Evergrande csoport pénzügyi problémái az elektromos autós szegmensnél is jelentkeztek, melynek következtében majdnem teljesen elértéktelenedett a cég, hiszen a korábbi történelmi csúcsról 97 százalékot zuhant az árfolyam. Most ott tartunk, hogy a cég nem tudta kifizetni az alkalmazottait és a beszállítókat sem, eközben pedig eladná bizonyos eszközeit és projektjeit, de egyelőre vevő még nem jelentkezett.

Kilenc modell, nulla eladás

Az elmúlt hetekben Kína legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjéről, az Evergrande csoportról szóltak a hírek, de nem csak az anyacég, hanem annak elektromos autós egysége, a China Evergrande New Energy Vehicle Group is reflektorfénybe kerüt. A korábban Evergrande Health Industry Group néven ismert cég főként egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozik, bár ahogy az új név is sugallja, van egy másik szegmens is, amely papíron elektromos járművek kutatás-fejlesztésével, gyártásával, és értékesítésével foglalkozik, továbbá lítiumos akkumulátorok, autóalkatrészek gyártása és technikai szolgáltatások nyújtása is szerepel a vállalat portfóliójában. Ez tehát elég rendhagyó kombinációja két egymástól teljesen független iparágnak.

Az Evergrande NEV hivatalosan akkor jött létre, amikor tavaly júliusban megváltoztatták a cég nevét. A vállalat autógyártóként tartja magát számon, de a bevételének nagy része még mindig a közösségi egészségügyi szolgáltatási üzletágából és az idősotthonok üzemeltetéséből származik. A múlt hónapban az Evergrande NEV 4,8 milliárd jüan (742 millió dollár) veszteségről számolt be a június végével záruló idei első pénzügyi félévre vonatkozóan, és 6,92 milliárd jüan bevételről, amelynek gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egésze - 6,89 milliárd jüan - a csoport egészségügyi és idősgondozási üzletágából származott.

Mindazonáltal az igazsághoz hozzátartozik, hogy az EV egység viszonylag kis része az Evergrande kiterjedt birodalmának, amely pénzügyi szolgáltatásokat és egy bankot is magában foglal, de amely elsősorban ingatlanfejlesztéssel és lakások értékesítésével foglalkozik.

Az Evergrand NEV-hez tartozik a Hengchi márkanév, amely alatt eddig 9 darab koncepcióautó készült, viszont a sorozatgyártás még egyik esetében sem indult el. Az autók neveit nem bonyolították túl, hiszen mindegyiknek csak egy sorszáma van 1-től 9-ig, például Hengchi No. 5. A modelleket egyébként először 2020 júliusában mutatták be a cég saját bemutatóeseményén, majd idén áprilisban felvonultatták mind a kilenc járművet az Sanghaji Nemzetközi Autóipari Kiállításon. Az autók között 4 szedán van, 1 MPV (kisbusz) és 4 SUV.

Forrás: Zhe Ji/Getty Images

A cég korábban fogadkozott, hogy felveszi a versenyt Elon Muskkal, és öt éven belül a világ legnagyobb EV-gyártójává válik, valamint 2035-re évi 5 millió darabos autóértékesítést ígért.

Viszont a Vállalat modelljei közül még egyik sincsen sorozatgyártásban, tehát továbbra sem adott el egy darabot sem.

Mi több, az Evergrande NEV a múlt havi féléves gyorsjelentése során jelezte, hogy lehet, hogy el kell halasztania a tömeggyártás elindítását, hacsak nem tud rövidtávon több tőkét szerezni – tekintve, hogy a részvénykibocsátásról szóló tervét a cég hétvégi bejelentése alapján megszüntette.

Négy modell, a Hengchi No. 1, 3, 5 és 6 egyébként még mindig az úgynevezett Engineering Trial (ET) fázisban van, egy olyan előzetes fázisban, amelyben az autó szabványait és minőségellenőrzését kalibrálják. Az ET-fázis befejezése után általában legalább hat hónapig tart, amíg elindulhat a sorozatgyártás.

Hype

A tavalyi év egyik legnagyobb befektetési témája az elektromos autózás volt, gyakorlatilag minden jobb sztoriba gondolkodás nélkül belehittek a befektetők, legyen szó kínai Tesla-gyilkosokról, vagy a lejtőn kamiont legurító (félkész, önmagától működésre képtelen termékről volt szó) Nikoláról. Nem csoda tehát, hogy az Evergrande NEV árfolyamát is alaposan felpumpálták a befektetők, amivel

a cég piaci kapitalizációja olyan szintekre emelkedett, amivel értékesebbnek számított, mint a legnagyobb amerikai autógyártók, a Ford vagy a GM.

Az Evergrande NEV árfolyama valósággal felrobbant, 2020 májusában még 6 hongkongi dollár volt az árfolyam, ami 2021 februárjáig 72,3 hongkongi dollárig emelkedett, tehát több mint 12-szeresére nőtt. Innen aztán jött a zuhanás és most az Evergrande NEV árfolyama 97 százalékkal áll alacsonyabban, mint a korábbi történelmi csúcs.

Nem fizetik az alkalmazottakat

A helyzet nagyon úgy áll, hogy nem is fognak tudni autókat gyártani, hiszen az Evergrande Csoport bedőlése az egyéb vállalati egységek számára is problémát jelent. A Bloomberg értesülései szerint a cég elmulasztotta néhány alkalmazottjának bérkifizetését, és a gyári felszereléseket biztosító beszállítóival szemben is elmaradásai vannak.

A pénzforgalmi nehézségek azt jelentik, hogy a China Evergrande New Energy Vehicle Group valószínűleg lemarad a jövő évi tömeggyártás és értékesítés megkezdésére vonatkozó céljáról, tekintve, hogy az elektromos járművek próbagyártása is visszaesett a sanghaji és guangzhou-i gyárakban - mondták a források.

Egy másik jele a cég pénzügyi problémáinak, hogy az Evergrande NEV legtöbb alkalmazottja minden hónap elején, majd 20-án kapja a fizetését, azonban néhány középvezető számára a szeptemberi második részlet nem érkezett meg - mondták a Bloomberg forrásai. Közben több berendezés-beszállító már júliusban elkezdte kivonni a helyszíni személyzetét a sanghaji és a kvangdzsui telephelyekről, miután az Evergrande NEV gyáraiban lévő gépek kifizetése nem történt meg. Ezek a dolgozók azért voltak jelen, hogy biztosítsák a termelőberendezések időben történő beállítását és az esetleges problémák kijavítását. Most viszont, hogy ők nincsenek a közelben, az Evergrande NEV kénytelen volt a saját alkalmazottaira támaszkodni, akik nem ismerik annyira a berendezéseket, így naponta csak alacsony számú próbaautó készülhetett.

Az Evergrande NEV most tárgyalásokat folytat potenciális befektetőkkel egyes projektjei és tengerentúli eszközei eladásáról, hogy így teremtsen elő likviditást. A vállalat azonban hozzátette, hogy "továbbra is bizonytalan, hogy a csoport képes lesz-e bármilyen ilyen eladást végrehajtani".

Big Picture

A 300 milliárd dolláros adóságállománya alatt összeroppanni látszó vállalat méreténél fogva nem csak a kínai gazdaságnak jelentene komoly sokkot, de továbbgyűrűző hatásait vélhetően más piacok és szektorok is megérezhetik.

A cég korábban pénzügyi tanácsadókat nevezett ki és fizetésképtelenségre figyelmeztetett.

Ezek után a 83,5 millió dollárnyi kötvénykamat kifizetésének határideje múlt csütörtökön az Evergrande részéről bármiféle hozzáfűzött kommentár nélkül telt el, és a kötvénytulajdonosok nem kaptak kifizetést, és nem is hallottak a vállalat felől - mondta a Reutersnek két, a helyzetet ismerő személy. Ezzel most érvénybe lépett a 30 napos türelmi idő, és ha ez a határidő is kifizetés nélkül telik el, akkor a cég csődöt jelent.

Eközben a kínai pénzügyi felügyelet részletes iránymutatást adott a cégnek, hogy hogyan járjon el a nehéz helyzetében és ezek egyike az volt, hogy a múlt héten esedékes kamatfizetést a dollárkötvényre fizesse ki. Így tehát ha ezt fogja követni a cég, akkor a következő 30 napban még mindig megtörténhet a türelmi idő alatt a kifizetés és így a csőd még nem következik be. Ezen a héten egy másik dollárkötvénynél is esedékes lesz a kamatfizetés, nagy kérdés, hogy azt is csak a 30 napos türelmi időn belül valamikor fizeti ki a cég, ha egyáltalán kifizeti. Utóbbi azért lehetséges, mert közben a kínai központi vezetés elkezdte felkészíteni a helyhatóságokat az Evergrande bedőlésére.

Mindezek után természetesen a piacnak valamelyest megnyugvást jelentette, hogy kínai jegybank szokásos negyedéves kamatdöntése után közzétett egy közleményt a weboldalára, amelyben konkrétan nem említette az Evergrande vállalatot, de úgy fogalmazott: megvédi a lakáspiaci sokktól a fogyasztókat.

Végül pedig most úgy áll a helyzet, hogy a kínai állam próbálja az állami cégeken keresztül felvásárolni az Evergrande egyes eszközeit, ezzel is tompítva az esetleges csőd hatásait - mondták az ügyet ismerő személyek a Reuters megkeresésére. Nagyon úgy látszik, hogy a források által közölt információk igaznak bizonyulnak, hiszen az Evergrande közölte, hogy megállapodást kötött az állami tulajdonú Shenyang Shengjing Finance Investment Grouppal, hogy 5,7 jüan/darab áron eladja neki a Shengjing Bankban lévő 1,75 milliárd darab részvényét (ez mintegy 19,9 százaléknyi Evergrande-részesedés eladását jelenti és marad még neki 14,6 százaléknyi része). Az 1,75 milliárd darab részvény eladása az említett áron mintegy 1,55 milliárd dollárnyi friss pénzhez juttatja majd az Evergrande-et és így megnyílhat az út, hogy a beszállítók, bankok, befektetők felé való elmaradásai egy részét rövid távon ki tudja egyenlíteni.

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images