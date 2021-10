Tovább növekedne a régióban az AutoWallis, részvénykibocsátással vonnának be forrást

A régióban terjeszkedik az AutoWallis, a cég abból profitál, hogy átalakul az autóipar, a kis- és nagykereskedelemben is megnyíltak lehetőségek, a 90-es években indult családi vállalkozások sorra eladóvá válnak, és a finanszírozás is rendelkezésre áll. A vállalat már 14 országban van jelen, 16 autómárkát értékesít, bevétele 2019-hez képest több mint 2,5-szeresére emelkedett, és a tervek szerint 2025-re az idei szintről is megduplázódhat. Részben további akvizíciókon keresztül növekedne a cégcsoport, amihez forrást egy idénre tervezett részvénykibocsátás is nyújthat. Ormosy Gáborral, az AutoWallis vezérigazgatójával beszélgettünk a csőben lévő felvásárlásokról, a chiphiány és a Brexit hatásairól, további tőkepiaci tervekről, és a részvényárfolyam szárnyalásáról.

Alapos átalakuláson megy keresztül az autóipar, az autóértékesítés, főleg a régiónkban, átalakul az ellátási lánc, a független nagykereskedők szerepe felértékelődik az értékesítésben. Melyik országokban, piacokon, mely márkáknál látszik ez a legmarkánsabban?

Azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, ahol az autógyártók magukhoz tudják vonni a nagykereskedői szerepet, ahogy ebben a régióban is volt erre példa, de ebben a töredezett közép-kelet-európai régióban, ahol relatíve nagyszámú, de kisebb piacokat találunk, ráadásul azok is különböző nyelvvel, regulációval és fejlettségi szinttel rendelkeznek, más trendet látunk: az autógyártók kénytelenek az alaptevékenységükre fókuszálni, mert olyan átalakulások vannak az autóiparban, ami a részükről óriási tőkét, figyelmet és stratégiai fókuszt igényel. Ezen folyamatok miatt azt látjuk, hogy a nehezebben kezelhető vagy akár kisebb piacokat független nagykereskedők, szolgáltatók számára engedik át. A nagykereskedelem ettől függetlenül is átalakul, mert a trend legalább kettős: az egyik az, hogy egyre inkább multibrand értékesítés zajlik, és ezzel kapcsolatban új szabályozás lép életbe, a másik pedig a digitális csatornák térnyerése, ahol át lehet ugrani akár a teljes értékesítési csatornát is, ahogy például a Tesla teszi, egy digitális platformmal. Az AutoWallis Csoportnál mi úgy látjuk, hogy ahol a független nagykereskedőknek terük van – és ez a régió ilyen –, ott ezek a szereplők azok, akik létre tudják hozni az ehhez hasonló, nem kizárólagos digitális értékesítési csatornákat. A hangsúlyeltolódás viszont ebbe az irányba mutat, erre fel kell készülnünk, ki kell egészítenünk azt a többcsatornás értékesítési modellt, ami felé halad az iparág, mint ahogy elment a mobiltelefonok, a számítógépek, a laptopok programozása és számos más eszköz forgalmazása is ebbe az irányba.

Mi az a piacméret, ami mellett a független nagykereskedők megerősödhetnek?

Ez az egymillió dolláros kérdés, de az látszik, hogy a Skandináviától egészen Görögországig terjedő sávban és valószínűleg még keletebbre is az a trend, hogy a helyi piacot jól ismerő és ott múlttal, pénzügyi súllyal rendelkező szereplők azok, akik hosszú távon sikeresek tudnak lenni.

Még a lengyel piac is nagyjából ebbe a körbe tartozik?

Igen, sőt az osztrák, a szlovén és még akár az olasz is.

Vannak márkák, akik nyitottabbak a nagykereskedelem „kiszervezésére”?

Mindenkinél forr a leves, ez a gondolkodás mindenütt napirenden van. Az viszont eltérő lehet, hogy ki, mikor és hogyan dönt. Már csak abból fakadóan is, hogy az autógyártók konszernszinten milyen stratégiai célkitűzéseket tesznek. Egy kis darabszámos prémium márkánál ez más lehet, mint egy tömegmárkánál.

A következő évek kulcskérdése szinte minden vállalatnál a digitalizáció. Milyen IT-képességekkel rendelkezik az AutoWallis?

Az AutoWallis büszke arra, hogy mindig is olyan mértékben innovált, aminek az üzleti megalapozottsága már elérkezett abba az életfázisba, hogy ez ne felesleges pénzkidobás legyen vagy kísérletezés, startupkeltetés. A digitális fejlődés egy folyamatos kényszer minden iparágban, hiszen óriásit fejlődött az ehhez kapcsolódó környezet. Ma az autók értékesítésének a nagy része az interneten kezdődik, az információgyűjtést használt és új autó esetében is a neten kezdik a fogyasztók ebben a régióban is, de különösen a nyugat-európai piacokon, és ma már ott tartunk, hogy akár már az autóvásárlást is hajlandó lenne ezen a csatornán megtenni a vásárló, ha erre lenne módja. Viszont az autó egy nagy értékű vagyontárgy, kapcsolódó szolgáltatásokkal, finanszírozással, biztosítással, emiatt ma még a vásárlói igények is azt diktálják, hogy legyen lehetőség arra, hogy fizikailag is meg lehessen nézni a kiszemelt terméket, és egy szakértővel végig lehessen beszélni a kapcsolódó szolgáltatásokat. Ehhez tartozik az is, hogy eddig a kapcsolódó szolgáltatások értékesítése sem volt teljesen felkészülve arra, hogy egy kattintással bárki ki tudja választani őket. Ez lehet a továbblépés iránya is. Ha valaki viszont ezt a platformot el tudja vinni odáig, hogy egy vásárló össze tudja hasonlítani a használt és a készleten lévő új autókat, vagy akár egy konfigurált, nem létező új autót is a többivel, és esetleg kapcsolódó szolgáltatásokat is tud nyújtani a vásárlás mellé ezen a platformon, az nagy lépést tesz előre. Ilyen terveink nekünk is vannak a közeljövőben.

Mennyire sci-fi az, hogy egy vásárló az AutoWallis Csoport kereskedéseiben kizárólag digitális csatornán keresztül vegyen autót?

Semmiképp sem sci-fi, mindenképpen a stratégiai időtávon belül van. Ennél pontosabbat nem tudok jelenleg mondani, mert tényleg sok szereplő együttműködésére van szükség egy ilyen platform létrehozásához.

Jóval több márka, kiskereskedés és nagykereskedelmi jog tartozik a vállalatcsoporthoz, mint amennyit korábban előrejeleztek. Minek tudható be, hogy a vártnál gyorsabban sikerült haladni az akvizíciókkal?

Valóban felgyorsulva indult el a megvalósítása annak a stratégiának, amit 2019-ben kitűztünk magunk elé, ennek két oka volt. Az egyik az, hogy a csapatban ez a folyamat egy új motivációt tudott felszabadítani, és a tőzsdei háttérrel, a finanszírozási lehetőségekkel együtt ez egy új lendületet adott az elképzeléseinknek. A másik oldalon pedig a piac tényleg megérett erre a helyzetre, a stratégiai elemzésünk helytálló volt, visszaigazolta a piac. Ezért arról is döntöttünk, hogy folytatjuk a megkezdett akvizíciós stratégiát. Ehhez vontuk be azóta zártkörű tőkeemelésen, illetve kötvénykibocsátáson keresztül azokat a forrásokat, amelyeket a közeljövőben tervezett nyilvános lakossági és intézményi részvénykibocsátással együtt látunk elégségesnek arra, hogy ezeket a megemelt, az eddigi stratégiánál is magasabbra tett célkitűzéseket is elérjük.

Az akvizíciókhoz nyilvánvalóan eladók is kellenek. A piaci helyzet megérett arra, hogy ők is lépjenek?

Az iparág átalakul, és ehhez kell igazodni minden szereplőnek, a kiskereskedőknek is. Mi abban hiszünk, hogy ez az átalakulás egybeesik azzal, hogy generációváltásra is szükség van sok helyen. Családi vállalkozások indultak a 90-es években, ebben a régióban különösen, ezek a hatások és időzítések most értek be. Maguk az átalakulási, igazodási kényszerek is azt diktálják, hogy ehhez újabb fejlesztésekre, beruházásokra van szükség, amihez nem mindenki érzi magában egyedül a lehetőséget és a képességet, vagy akár a finanszírozók támogatását, így a jövő azoké a platformoké, hálózatoké, amilyet például az AutoWallis is épít.

Tavasszal készítettünk önnel egy interjút, akkor több mint 230 milliárd forintos árbevételt várt 2021-re. A most közzétett stratégiában valamivel alacsonyabb számokat adtak meg. Ennek mi az oka?

Amikor ezeket a számokat mondtuk, éppen öt tranzakción voltunk túl, egy nagy átalakulás kellős közepén, dinamikusan változó üzleti környezetben. Ennek a bizonytalansága önmagában is indokolta, hogy pontosítsunk, de közben ráadásul megérkezett a Covid harmadik hulláma, másrészt ránk ennél is nagyobb hatással volt a chiphiány, amire minden autóipari szereplőnek reagálnia kell: vissza kellett fogni a termelést, a kibocsátást. Ez a mi esetünkben is igaz, ezért kellett felülvizsgálnunk és pontosítanunk az árbevételre és az értékesítési darabszámokra vonatkozó korábbi becsléseinket az óvatosság elve alapján. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy mi is, és az iparág több szereplője is képes volt ezt azzal kompenzálni, hogy a marzsok, a megtartott fedezetek viszont magasabbak voltak a korábbi időszaknál. Ezért az eredmény-előrejelzésünket nem kellett felülvizsgálni.

A negyedik hullámmal kapcsolatban mi az AutoWallis várakozása? Mennyivel lehet zökkenőmentesebb a működés, mint a korábbi járványhullámok alatt?

Nyáron voltak félelmeink, hogy az őszi iskolakezdés milyen intézkedéseket fog generálni, és ezek mennyit adnak hozzá a chiphiány miatti kínálatcsökkenéshez a keresleti oldalon. De azt látjuk nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is, hogy a lezárások, a gazdasági hatásokkal járó intézkedések jóval visszafogottabbak, és remélem, hogy már nem is lesz szükség ilyenekre, a negyedik hullám megjelenése ellenére sem.

Tavasszal még 6 milliárd forint feletti EBITDA-t jelzett előre az idei évre, a frissített stratégiában azonban már 5,5 milliárd forint a várt sáv alsó széle.

A frissített stratégiánkban 5,5-6,2 milliárdos EBITDA-t tervezünk, így bízom abban, hogy a valóságban meghaladja majd a 6 milliárd forintot, de az említett bizonytalanságok óvatosabbá teszik a becsléseket. Bár a marzsok javultak, de nyilván nem mindegy, hogy végül hány darab autót értékesítünk. Bármilyen fedezetnövelési szándék akkor valósul meg, ha a piac elkölthető jövedelme ezt alá tudja támasztani. Jelenleg úgy látjuk, hogy alátámasztja, de az említettek mellett bizonytalanságot okozhatnak más, előre nem látható külső hatások is.

A chiphiány hogyan hat az AutoWallis működésére?

Úgy látjuk, hogy a chiphiány ebben az évben biztosan velünk lesz, de valószínűleg jövőre is, a mértéke azonban változó lesz, mert egyrészt a hagyományos chipgyártók is felfuttatták a termelésüket, másrészt több helyen nyitottak Európában is chipgyártó üzemeket. A digitális eszközök értékesítése is nő, de erre már egyenletesebben tudnak felkészülni a gyártók. Ehhez az autógyártóknak is igazodniuk kellett, és bizonyos modelleknél az átállást fel kellett gyorsítani, hogy az igazán jövőbe mutató, új modelleket le tudják szállítani, amire tényleg szüksége van a gyártóknak és a piacnak is. Idén már látjuk ennek a kiigazodását, de még mindig meghosszabbított szállítási időkkel néz szembe a vásárló, akármelyik márkához megy. Azt látjuk viszont, hogy emiatt nincsenek lemondott vásárlások, inkább elhalasztottak vannak. Ha valaki ezt nem tudja megvárni, jellemzően a használt autó felé megy el, és amíg a készletek ezt bírták, látszott is ennek az erőteljes felfutása, de az első fél évben a fiatal, jó állapotú használt autók készlete is csökkent, igaz emelkedő átlagos árszint mellett ezen a területen is. De ez az a levezető csatorna, ahol kirugózta magát az iparág, és azt látom az elemzésekből, hogy 2022-ben ez vissza tud térni a normál menetrendbe. Fontos, hogy az AutoWallisnál már 16 márka van, és ha egy-egy márka vissza is esik, volt egy másik, amelyik kifejezetten jól teljesített, ellensúlyozott. Cégcsoport szinten diverzifikáltak vagyunk, ami a cégünk egyik nagy értéke, így ma már ott tartunk, hogy az ilyen folyamatokat jól ki tudjuk egyensúlyozni.

A brexitnek milyen hatásai jelentkeznek a vállalatnál?

A logisztikát mindenhol sújtja a sofőrhiány, Magyarországon is. Úgy látjuk, hogy a brexitet a mi gyártói kapcsolataink felkészülve várták, nem okozott semmilyen azonnali meglepetést. A megállapodás nélküliség, a megállapodások elhúzódása az EU-n kívüli országainkban, a Balkánon viszont okozott némi bizonytalanságot. De nálunk érdemben ezek sem okoztak elmaradt vásárlásokat.

Az AutoWallis arra számít, hogy 2021-hez képest 2025-ig megduplázódik az autóértékesítés. Ennek mekkora része lesz az organikus növekedés és az akvizíció?

Büszkék vagyunk arra, hogy az organikus növekedés 2021-ben is benne van az eredményeinkben, mint ahogyan a tavaly lezárt öt tranzakció hatása is, ezek egymást támogató növekedést tudnak biztosítani, és ez van a stratégiai tervünkben is. Továbbra is azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk a meglévő üzleteinkben is egyrészt hatékonyságot növelni, szinergiát kihasználni, amelyek az eredménytermelő képességben okoznak növekedést. Ugyanakkor a piacok is fejlődőképesek, olyan márkákkal, olyan régióban dolgozunk, ahol várható az, hogy ebben a stratégiai időtávban még érdemi növekedést tud az autópenetráción keresztül a piaci részesedésünk is termelni. Emellett viszont továbbra is a tranzakcióban, felvásárlásokban hiszünk, azt gondoljuk, hogy van tere és helye a további akvizíciós fejlődésnek a kiskereskedelemben is. Látjuk azokat a célpontokat, ahol a régióban szeretnénk Szlovénián és Magyarországon kívül is megjelenni az autó-kereskedelemhez és mobilitási szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi ingatlanok hasznosításával, illetve az erre épülő szolgáltatások fejlesztésével. A szinergikus célkitűzéseink önmagában nem csak költséghatékonyságról szólnak, hanem például olyan, minőségében újjá fejlesztett ráépülő szolgáltatásokról, mint például a használtautó-értékesítés továbbfejlesztése vagy a digitális csatornák kiterjesztése. És természetesen a nagykereskedelem továbbra is az étlapunkon van. Mind a meglévő márkákban szeretnénk a régióban tovább terjeszkedni, mind új márkákat szeretnénk ráépíteni a meglévő logisztikai és marketingképességre, amit most már bizonyítottan birtokolunk.

Az AutoWallis rendkívül alacsony marzsokkal működik (2025-re is csupán 3,5 százalékot alig meghaladó EBITDA-marzzsal számolnak, a nagykereskedelem súlyának növekedése is nyomás alatt tartja a marzsot), amik egy válságban gyorsan el tudnak tűnni. Mekkora kockázatot látnak ebben?

Láttunk már mi is olyat, hogy az iparág egyes szereplőinek akár eltűnt a marzsa, hiszen 30 éve vagyunk ezen a piacon. Ebben vannak ciklikusságok, de éppen ezért építünk egy diverzifikált AutoWallis Csoportot mind regionálisan, mind márkák tekintetében, mind üzletágak, értéklánc tekintetében. Ez biztosítja azt, hogy a befektetők csak minimálisan érzékeljék, ha esetleg valamilyen téren visszaesés jönne. Látható, hogy a Covid, és a chiphiány ellenére is az elmúlt időszakban nem csak az árbevételünk, de a működési hatékonyságunk is nőtt, így válságállóak voltunk, vagyunk.

Van arra terv, hogy a működésükkel kilépjenek a kelet-közép-európai régióból? Például Nyugat-Európa felé.

Nem zárom ki, de nem stratégiai cél. Ebben a régióban vagyunk otthon, itt van fajsúlyos piaci jelenlétünk, tudásunk, logisztikai kapcsolatok, értékesítői hálózati kapcsolatok, szakembereink, akik évtizedek óta ebben az iparágban, ebben a régióban dolgoznak. Itt vagyunk a legfelkészültebbek arra, hogy az iparág változásait le tudjuk fordítani a saját működésünkre és abból profitáljunk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy valóban hasonlóképpen kezd el működni egy osztrák vagy egy skandináv piac, mint ezek a régiós piacok, tehát nem zárom ki, hogy abba az irányba is elinduljunk.

A korábban közzétett 2021-es tervet is alaposan felülteljesítette a vállalat, a 2025-ös célokkal kapcsolatban is van felfelé mutató kockázat?

Igen. Ahogy a 2021-es célkitűzéseknél is konzervatívan tervezünk, és azt szeretnénk túlteljesíteni, ez igaz a stratégiai, 2025-ig szóló időtávra is. Úgy gondolom, hogy amit mondunk, az viszonylag magabiztosan következik a már bizonyított működésből, azokból a tranzakciókból, amik már megvalósultak. Ehhez képest egy olyan tranzakciós, fejlesztési, illetve akvizíciós pipeline-t építettünk fel az elmúlt két évben, ami akár jóval nagyobb növekedést is alátámaszthat, de ehhez további finanszírozásra is szükség lesz, a menedzsmenterőforrások további fejlesztésére is, és megfelelő szelekcióval fogunk ebből a pipeline-ból válogatni. Ahogy eddigi is, ezután is csak olyan tranzakciókat fogunk végrehajtani, amelyeknél értéket tudunk teremteni a részvényesek számára. Csak olyan tranzakciókat hajtunk végre, ahol megfelelő áron tudunk olyan eszközhöz jutni, amellyel a hatékonyságot tovább javítva tudunk tovább működtetni.

Hány céget vizsgálnak, melyik országokban?

Már a 2019-ben meghirdetett stratégiánkban is azt fogalmaztuk meg, hogy évi egy-két tranzakciót tervezünk, amit lehet, hogy idén is felül fogunk teljesíteni. A lehetőségekből megpróbálunk gyorsan, az eladói igényekre válaszolva reagálni és ezt az építkezést tovább folytatni. A régió tekintetében, a márkák tekintetében is nyitottak vagyunk, akár új márkákat is felvennénk a meglévő 16 mellé.

A tervek szerint hamarosan 6-8 milliárd forintos részvénykibocsátást hajt végre az AutoWallis. Elérhető a sáv felső széle?

A tőkepiac jelenleg is támogatónak tűnik, de megint csak konzervatívan érdemes tervezni, és jó, ha túlteljesítjük. Az eddigi stratégiai működésünkhöz hasonlóan itt is szeretnénk nagyot lépni. 2017 óta nem volt a Budapesti Értéktőzsdén olyan tranzakció, mint amire most készülünk. Látjuk, érezzük is a tőkepiaci érdeklődést. Úgy gondolom, hogy az AutoWallis egy olyan sztorival és eredményekkel tudott eddig a befektetők elé állni, amit a korábbi tőkebevonásaink igazolnak. Elég csak a tavalyi 1,6 milliárd forintos zártkörű intézményi kibocsátásunkat említeni, ahol független pénzügyi alapok fektettek be a társaságba, illetve az eddigi tranzakciók egy részénél is tőkekibocsátással, részvénycserével éltünk. A megvalósított tranzakcióknál az eladók is bíztak, bíznak abban, hogy az AutoWallis részvényeit érdemes egy tranzakcióban megszerezni és abban hosszú távon gondolkozni. Ugyanígy a kötvénypiac is visszaigazolta, hogy a növekedési terveinket a pénzügyi szektor is hihetőnek, támogatandónak tartja. Ezért azt gondolom, hogy a nyilvános kibocsátás a lakosság felé is érdeklődésre tarthat számot. Az év hátralevő részében terveink szerint ezt megnézzük közelebbről. A tőzsde gyorsan változó piac, de bízunk benne, hogy az érdeklődést, ami az elmúlt időszakban is megjelent a cég felé, fennmarad. Nagy örömmel látjuk, hogy a részvényeink likviditása, forgalma igencsak megnőtt a féléves eredményünk nyilvánosságra hozatala és néhány azóta tett bejelentésünk nyomán, és bízunk benne, hogy ez az érdeklődés fennmaradt, sőt akár fokozódik is.

A tőkepiaci hangulatot figyelembe veszik a kibocsátás időzítésekor?

Természetesen, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha hirtelen megváltozik a hangulat, nem érdemes nyilvános tranzakcióval próbálkozni. Én nem tartok jelenleg ettől, de a részvénypiacok elég hektikusan és gyorsan tudnak változni, úgyhogy az időzítésről majd részben ennek fényében hozunk döntést.

Cél a közkézhányad 35 százalék fölé emelése, és a tőzsdei likviditás alapján az első 5 részvény közé való bekerülés. Milyen időtávon reális elérni ezeket a célokat?

Mivel ez rengeteg külső tényezőtől függ, és a többi részvény likviditására kevéssé vagyunk ráhatással, illetve a sajátunk is elsősorban a piaci kereslet-kínálattól függ, nem pedig a cég által menedzselhető fundamentális értékektől, ennek fényében ez elég sok bizonytalanságot hordoz, de a stratégiai időtávban ezeket elérhetőnek látjuk. A közkézhányadot akár már év végére teljesíteni tudjuk, tőzsdérelépésünk óta már kétszer emeltük az elérendő célt. Lehet, hogy ezt tudjuk tovább növelni. De ez nem öncél, hanem azért cél, hogy a részvények likviditása, piaci stabilitása nőjön, ezáltal bekerülve a blue chipek közé az AutoWallis részvényeinek piaci kereslete is szintet lépjen, és akár nemzetközi tőzsdei sztori felé is tovább tudjunk lépni.

Ez alatt külföldi tőzsdei bevezetésre kell gondolni?

Nem külföldi tőkepiaci megjelenésre gondolok, inkább a külföldi befektetők megszólítására. Az AutoWallis Csoport mérete árbevételben, eredménytermelő képességben és a részvényeinek a piaci jelenléte is likviditásban, kapitalizációban akkora most már, és a stratégiai időtávban pláne, ami már nemzetközi befektetők érdeklődésére is számot tarthat. Célunk az, hogy a tervezett nyilvános kibocsátással a magyar piacon már a koronát is feltegyük a lehetőségekre. A következő fázis az lehet, hogy már nemzetközi pénzügyi befektetők érdeklődését is felkeltsük. A tőzsdei likviditásunk emelkedéséhez az is hozzájárult, hogy már három elemzőház követi a részvényeinket. A Concorde mellett a német Kalliwoda, – melynek elemzéseit a Bloombergen is követik –, és az OTP, mint az egyik legnagyobb hazai forgalmazó is felvette az elemzési listájára az AutoWallist, ráadásul mindhárman vételi ajánlást megfogalmazva követik részvényeinket. Ezek is abba az irányba lépések, hogy a hazai, de akár a nemzetközi befektetők körében is emeljük az érdeklődést és a transzparenciát. Megfontoltan haladunk a kijelölt úton, nem lehet kihagyni stációkat, mi hosszútávon tervezünk. Úgy érezzük, hogy a magyar intézményi befektetőknek egy nagyon jó befektetési célpont vagyunk. Az a következő lépcső, hogy a nemzetközi intézményi befektetők érdeklődését is felkeltsük. Nemcsak a tőkepiac miatt, hanem a szakmai, földrajzi jelenlétünk miatt is.

A frissített stratégia alapján a csőben lévő tranzakciók további lehetséges forrásigénye 16-38 milliárd forint. Ebbe már beleszámít az előttünk álló részvénykibocsátásból bevont forrás?

Igen, beleszámít. A rendelkezésre álló forrásaink, így a már megvalósított tőkeemelésekből, valamint a kötvénykibocsátásból származó összeg, a tervezett nyilvános tőzsdei kibocsátásból befolyó összeg is beleszámít, de a saját eredménytermelő képességünk is, hiszen ez is nagyot nőtt. Arra az időtávra, amire az említett pipeline szól, ezek a források elégnek látszanak, de ez nagyban függ attól is, hogy ténylegesen mely elemeket valósítjuk meg, hiszen ebben vannak kisebb és nagyobb elemek.

Tervez a vállalat a mostani részvénykibocsátáson túl részvény-, illetve kötvénykibocsátást?

2021 után a cég forrásszerkezete egészséges hitel/tőke arány mellett olyan szabad forrásokat biztosít, amivel a meglévő tranzakciók, illetve a közeljövőben tervben lévő tranzakciókkal együtt a működés hatékonyságára, az új üzletágak integrációjára kell fókuszálni. A már említett 6-8 milliárd forintos, idénre tervezett nyilvános forrásbevonáson kívül rövid távon nem tervezünk újabb forrásbevonást. Egészséges és szabad vegyértékkel rendelkező finanszírozásunk van, de ha ugyanúgy túllépjük a stratégiai célkitűzéseinket, mint eddig, akkor lesz igény további forrásbevonásra is.

Az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett az AutoWallis árfolyama. Ön szerint a vállalat jelenlegi piaci értéke mennyire reflektál arra a folyamatra, ami a cégnél zajlik?

Egy tőzsdei vállalat menedzsmentjének nem tisztem megítélni a részvénypiaci teljesítményt, árfolyamot. Nagyon örülök annak, hogy a likviditásban léptünk előre, hogy a transzparenciában az elemzőházak bővítésével tudtunk előrelépni és bővült a részvény iránti érdeklődés. Az említett három elemzőház 165-218 forint közötti 12 hónapos célárakat fogalmazott meg, nem figyelembe véve a jövőbeni tranzakciókat. Mi fundamentálisan továbbra is arra fogunk törekedni, hogy a működés értékteremtő képességét fokozzuk, teremtsük meg, és reméljük, hogy ezt hamar leköveti a részvénypiac is. A tranzakcióknál, ahol van egy részvénycsere, minden egyes alkalommal van egy értékítélet. A piac mondja meg, hogy mennyit ér a papír.