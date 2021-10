Drámaian drágul a gáz, a szén, elszállt a villamosenergia ára

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett több nyersanyag, így a földgáz, a szén ára, részben emiatt pedig a többek között gázból és szénből előállított villamosenergia ára is elszállt. Az elmúlt órákban begyorsult az áremelkedés, a földgáz negyedével, az áram hetedével drágul egyetlen nap alatt. Az energiaárak emelkedése miatt több európai ország is úgy véli, hogy valamilyen beavatkozásra van szükség az európai energiapiacon, az Európai Unió kormányai a héten tárgyalásokat folytatnak a témában.

Tökéletes vihar

Meredeken emelkedik Európában a villamosenergia ára, aminek több oka is van:

jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban az áramtermelésben használt nyersanyagok, a szén és a földgáz ára,

a helyzetet tovább bonyolítja, hogy sztrájk van francia atomerőművekben, a munkások sztrájkjai kedden 3,1 gigawattal csökkentették az atomenergia-termelést hat francia reaktorban az RTE hálózatüzemeltető adatai szerint,

meredeken emelkedik a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek ára,

a piaci szereplők amiatt is aggódnak, hogy a német gáztárolási szintek alacsonyak, ez pedig tartósan magas gáz- és áramárat eredményezhet.

Begyorsulás

Hogy mi történik az áram és a kapcsolódó nyersanyagok piacán? Sokan tökéletes viharnak tartják az elmúlt napok turbulenciáit, az árfolyamok emelkedése alaposan begyorsult:

A német zsinóráram megawattóránkénti ára kedden már 161 eurón is állt, 15 százalékkal magasabban, mint hétfőn, francia megfelelőjének ára pedig 10 százalékkal 167,50 euróra ugrott.

A holland nagykereskedelmi gázár tegnap először lépte át a 100 eurós szintet, és egészen 121,5 euróig száguldott.

A 2022-es szállítású észak-európai kőszén ára 6 százalékkal tonnánként 190 dollárra emelkedett, de már 191,50 dolláron is álltak a jegyzések, 2008 óta ez a legmagasabb érték.

Eközben a 2021. decemberi lejáratú európai CO2-kibocsátási kvóta ára is tovább emelkedett, tegnap 2,4 százalékos emelkedéssel tonnánként 64,94 euróra ugrott.

Uniós beavatkozás jöhet

Az energiaárak emelkedése miatt több európai ország is úgy véli, hogy valamilyen beavatkozásra van szükség az európai energiapiacon. Az Európai Unió kormányai a héten tárgyalásokat folytatnak arról, hogy az energiaárak emelkedése összehangolt választ igényel-e, miközben a vezetők mérlegelik az európai zöld átmenetre és a téli fűtési szezon előtt a fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásokat, következményeket.

Az uniós vezetők kedd este a rekordszintű földgázárakról tárgyalnak, szerdán pedig a 27 tagállam környezetvédelmi miniszterei vitatják meg a lehetséges válaszlépéseket.

A helyzet kezd kritikussá válni. A magas árak egyrészt veszélyeztetik az európai gazdaság versenyképességét, másrészt drámai hatással lesznek a kisfogyasztókra és a háztartásokra

- írta Andrej Babis cseh miniszterelnök a többi uniós vezetőhöz intézett levelében a találkozó előtt.

Az uniós országok megosztottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáljanak, és hogy Brüsszelnek egyáltalán be kell-e avatkoznia.

Az uniós fellépést sürgetők között van Spanyolország, amelynek javaslatai között szerepel egy új, az egész unióra kiterjedő rendszer, amelynek keretében az országok közösen vásárolhatnának földgázt,

valamint Franciaország, amely az uniós szabályozás módosítását szeretné elérni, hogy a villamosenergia árát függetlenítsék a gázáraktól, és azt az egyes uniós országok átlagos termelési költségeihez kössék.

Luxemburg, Lengyelország, Görögország és a Cseh Köztársaság is számos uniós beavatkozást javasolt a miniszterek számára, ezeket szerdán vitatják majd meg.

Putyin is elmondta a véleményét

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a zöld energiára való átállást és a kitermelő iparágakba történő alacsony beruházásokat okolta a szerinte "hisztériakeltésért és zűrzavarért" az európai piacokon, ahol az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek az energiaárak,

Vlagyimir Putyin kedden egy kormányülésen azt mondta, hogy

létfontosságú, hogy a zöld átállás zökkenőmentesen történjen, és bírálta az általa "kiegyensúlyozatlannak nevezett döntéseket" és "drasztikus lépéseket".

Látják, mi történik Európában. Hisztéria és zavar van a piacokon. Miért? Mert senki sem veszi komolyan.

- mondta az orosz elnök.

Néhányan spekulálnak az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel, néhányan alábecsülnek néhány dolgot, néhányan elkezdik visszafogni a kitermelő iparágakba történő befektetéseket. Zökkenőmentes átmenetre van szükség.

- tette hozzá Putyin.

Az olaj-, gáz- és szénágazat fenntartható fejlődésére szólított fel, és fontosnak nevezte, hogy ezt ne hanyagolják el.

Komoly vállalati hatások

Európa szerte megérzik a vállalatok az energiaárak emelkedését, főként azok, amelyeknek nagy a kitettsége valamelyik olyan nyersanyag felé, amelynek az ára megugrott. Ilyenek a műtrágyagyártók is, amelyek alapanyagként földgázt használnak fel. A hazai műtrágyagyártás egyik meghatározó szereplőjének, a Nitrogénműveknek a tulajdonosa, Bige László nyilatkozott a Portfolio-nak, aki elmondta, hogy egy év alatt csaknem a háromszorosára drágultak a különféle műtrágyák, miután meredeken, szinte óráról órára emelkedik a legfontosabb alapanyaguk, a földgáz ára. A dráguló nyersanyag miatt kedvezőtlen helyzetbe került műtrágya-gyártók sorra csökkentik, vagy állítják le termelésüket, így máris ellátási nehézségek alakultak ki a piacon. A műtrágya-felhasználás főszezonjában csúsznak a szállítások, a továbbra is meredeken emelkedő árak miatt pedig egyes gazdák már lemondanak beszerzési terveik egy részéről. Idehaza már az eddig is csökkentett termeléssel működő Nitrogénművek is fontolgatja a termelés leállítását, mondta el a Portfolio-nak Bige László. Az egyelőre kaotikus piaci helyzet következményei beláthatatlanok, de a termésmennyiségek csökkenése és a takarmányárak, valamint malomipari alapanyagok drágulása már borítékolható.

Címlapkép: Karl Hendon, Getty Images