Elszabadult a földgázár, drámai az emelkedés

Egy év alatt csaknem a háromszorosára drágultak a különféle műtrágyák, miután meredeken, szinte óráról órára emelkedik a legfontosabb alapanyaguk, a földgáz ára. A dráguló nyersanyag miatt kedvezőtlen helyzetbe került műtrágya-gyártók sorra csökkentik, vagy állítják le termelésüket, így máris ellátási nehézségek alakultak ki a piacon. A műtrágya-felhasználás főszezonjában csúsznak a szállítások, a továbbra is meredeken emelkedő árak miatt pedig egyes gazdák már lemondanak beszerzési terveik egy részéről. Idehaza már az eddig is csökkentett termeléssel működő Nitrogénművek is fontolgatja a termelés leállítását – mondta el a Portfolio-nak Bige László tulajdonos. Az egyelőre kaotikus piaci helyzet következményei beláthatatlanok, de a termésmennyiségek csökkenése és a takarmányárak, valamint malomipari alapanyagok drágulása már borítékolható.