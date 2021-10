Akkora a baj Nagy-Britanniában, hogy vannak, akik már az alapvető élelmiszerekhez sem jutottak hozzá

A pénteken ismertetett legfrissebb statisztikai felmérés szerint a brit felnőtt lakosság hatodával fordult elő az elmúlt hetekben, hogy az ellátási hiányok miatt nem tudott alapvető élelmiszereket vásárolni.

A brit statisztikai hivatal (ONS) kéthetente közzétett életmódbeli vizsgálatának új összeállítása szerint a szeptember 22. és október 3. közötti időszakban megkérdezett felnőttek 17 százaléka - hozzávetőleg 8 millió ember - számolt be arról, hogy egy-egy vásárlás alkalmával nem sikerült hozzájutnia alapvető élelmiszerekhez, mivel az e kategóriába tartozó, általuk keresett termékek nem voltak kaphatók a boltokban. A válaszadók 15 százaléka ugyanebben az időszakban üzemanyagot nem tudott vásárolni, 23 százalék pedig nem alapvetően szükséges élelmiszertermékekhez sem jutott hozzá.

A felmérésbe bevont brit felnőttek 61 százalékának voltak élelmiszervásárlás közben a szokásostól eltérő tapasztalatai; az e csoportba tartozók zöme arról számolt be, hogy a megszokottnál kisebb választékot talált az üzletekben. A válaszadók 20 százaléka az ONS pénteki ismertetése szerint nem találta meg a boltokban az általa keresett élelmiszerfélét, de sikerült egyenértékű helyettesítő terméket vásárolnia. További 20 százalék viszont nem jutott hozzá ahhoz az élelmiszerhez, amelyet keresett és helyettesítő terméket sem talált. A statisztikai hivatal vizsgálatában résztvevők 14 százaléka azt jelezte, hogy több boltot is fel kellett keresnie, mire a szükséges élelmiszerek mindegyikét be tudta szerezni.

Nagy-Britanniában elsősorban a kínálati oldalon kialakult, egyre szélsőségesebb mértékű munkaerőhiány okoz mindinkább érezhető hiányokat mindenekelőtt a lakossági élelmiszer- és üzemanyag-ellátásban. A teherautósofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások szeptember végén országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz és emiatt hosszabb ideig tartó súlyos hiányokhoz vezettek.

A pánikvásárlások közvetlen előzményeként először a BP, majd több más nagy forgalmazó is bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal. Az ország jelentős térségeiben még az elmúlt hétvégén is hosszú, esetenként kilométeres sorok kígyóztak a benzinkutaknál. E hét második felére a legtöbb országrészben ez megszűnt, de Londonban és környékén még most sem hiánytalan az ellátás.

Az élelmiszerboltokban ugyanakkor nem volt ehhez mérhető pánikszerű felvásárlási hullám, és ennek ellenére visszatérő jelzések érkeznek arról, hogy egyes boltokban sokszor üres polcok fogadják a vásárlókat. A brit statisztikai hivatal pénteki ismertetése szerint a vizsgálatba bevont felnőttek 85 százaléka arról számolt be, hogy nem változtatott élelmiszervásárlási szokásai, és csak 5 százalék mondta azt, hogy mostanában a szokásosnál több élelmiszert vásárol.

A brit kormány a héten lehetővé tette a brit vállalatoknak ötezer külföldi kamionsofőr toborzását élelmiszer- és üzemanyagszállítási feladatok ellátására, gyorsított munkavállalási eljárással, de korlátozott időre. A fuvarozói szakma érdekképviseleti szervezeteinek számításai szerint azonban a brit áruszállítási szektorból legalább százezer kamionsofőr hiányzik, nem utolsósorban azért, mert a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.

Boris Johnson miniszterelnök megbízásából a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, a Tesco előző vezérigazgatója, Sir Dave Lewis jövő hétfőtől kormányzati tanácsadóként dolgozik a hiányokat okozó ellátási válság megoldásán.

