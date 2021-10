Kisvárosnyi új fogyasztó csatlakozik évente a fővárosi távfűtéshez

A FŐTÁV folytatni kívánja a belváros távhőellátására és a hőkörzetek összekapcsolására irányuló projekteket. Vannak csatlakozók is, és a társaság szerint örvendetes, hogy többségük magánfejlesztés, ahol látják a távhő nyújtotta előnyöket.

A „hőgyűrű”, szakszerűbben megfogalmazva a távhőszigetek összekapcsolása alapjainak lerakása valójában már a nyolcvanas évek végétől folyamatosan zajlik a nagy-budapesti, egységes távhőellátó rendszer kialakítása érdekében. A szigetüzemű rendszereket összekötő gerincvezetékek segítségével a hatékonyabb és zöldebb hőforrások minél nagyobb kiterhelése és a kevésbé hatékony hőforrások leállítása tehát évtizedek óta zajló folyamat. Itt nem egy nagyberuházásról, hanem több lépésben megvalósuló, időben elnyúló folyamatról van szó, melyet a felhasználói igények, és a gazdasági lehetőségek is vezérelnek – fejtették ki megkeresésünkre a FŐTÁV-nál.

A társaság 2020 végén elfogadott középtávú stratégiája, - mely egyúttal az önálló működését 2021 szeptembere óta a Budapesti Közművek FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója számára is irányadó – egyik alapvető pilléreként fogalmazták meg a budapesti elszigetelt távhőkörzetek összekapcsolását. Ugyanakkor a FŐTÁV-nak vannak klímavédelmi, környezetvédelmi indíttatású projektjei is: azoknak a területeknek a bevonása a távhőellátásba, ahol eddig nem volt elérhető a hálózatunk.

További épületek csatlakoznak

A főváros egy-egy távhőkörzetét ma még jellemzően egy-egy meghatározó hőforrás szolgálja ki. Az a cél, hogy ezek a ma elszigetelt, önállóan működő hőkörzetek minél több ponton kapcsolódjanak egymáshoz. Ezzel növekedne az ellátás biztonsága, az elkészülő vezetékszakaszok pedig új fogyasztók bekapcsolását is lehetővé teszik. További haszon lehet, ha új – például megújuló energiát rendszerbe tápláló – hőforrások lépnek üzembe, így az azokból származó energia eljuthat a város távolabbi területeire is.

Ennek a koncepciónak a részeként 2010 óta a következő szakaszok készültek el: 2013-2015-ben az Újpesti hőkörzetet kötötték össze Újpalotával, valamint a Hulladékhasznosító Műből az olcsóbb és zöldebb hő szállítása érdekében az induló távhővezeték Újpestig felbővítésre került. A projekt keretében összesen mintegy 5600 méter távvezetéket, szivattyúállomást, hőcserélőket építettek 4,25 milliárd forint értékben. Ezután megkezdték az Újpesti, a Füredi utcai és a Kispesti hőkörzetek összekötését. A projekt tervezett 4 szakaszából eddig 2 készült el. Az úgynevezett Liget E1 gerincvezeték szakasz (2018-2019-ben) 3618 méter hosszban és 2,77 milliárd forint értékben, valamint a Liget D1 szakasz (2018-2020-ban) 1561 méter hosszban és 1,27 milliárd forint értékben valósult meg. A Füredi utcai és a Kispesti hőkörzet összekötése érdekében a Liget D2 szakasz kiviteli tervezése jelenleg folyamatban van.

Az Erzsébet hídon átvezető stratégiai tranzitvezeték építésnek a Belváros elérése volt a célja. A projekt keretében 2018 és 2020 között 1 369 méter hosszban és 4,08 milliárd forint értékben építettek távhő gerincvezetéket, az utolsó szakaszát a Kossuth Lajos utca alatt 300 méter hosszúságban csaknem 30 méter mélyen húzódó járható alagútba helyezve.

A társaság oda kívánja eljuttatni a távhőt, ahol erre egyébként a legnagyobb szükség van, a sűrű beépítésű, közlekedéssel is terhelt városmagba, a Nagykörút mindkét oldalára. Itt a legfontosabb, a FŐTÁV 2020 végén elfogadott stratégiájában is rögzített, aktív piacépítést célzó törekvésük az, hogy minél több, ma még helyben előállított energiával fűtő épület tulajdonosát győzzék meg a távhő előnyeiről. Vannak csatlakozók, és a FŐTÁV szerint örvendetes, hogy ezek többsége magánfejlesztés, ahol látják a távhő nyújtotta előnyöket. A Belvárosban már az idei télen is 3 jelentős épületben – Magyarok Háza, Városháza, Matild Palota – fűtenek távhővel, a szerződések alapján pedig ezt a számot jövőre meg tudják háromszorozni, mert további épületek csatlakoznak a távhőhálózathoz.

A fenti nagy projektek mellett, részben azokhoz csatlakozva 2019 és 2020 között a FŐTÁV 3 749 méter hosszban 2,48 milliárd forint értékben újított fel távhővezetéket, illetve ugyanebben az időszakban összesen 401 darab hőközpontot kötött távfelügyeleti rendszerbe, illetve az elmúlt 2 évben 6 784 méter távhő-bekötővezetéket épített 2,44 milliárd forint értékben.

Évente egy kisvárosnyi új fogyasztó

Az elmúlt 10 évben Budapest különböző fejlesztési területein, éves szinten egy-egy kisvárosnyi új fogyasztó csatlakozott szerződéssel a hálózathoz. A tíz év alatt ez összesen csaknem 230 MW új hőteljesítmény-igényről szóló szerződés megkötését jelentette, azaz évente átlagosan 23 MW (egy Százhalombattai vagy egy Dorog-Esztergomi teljes távhőkörzetnyi) új fogyasztó választotta Budapesten a távhőszolgáltatást – és ez igaz volt az elmúlt, pandémiával nehezített 2020-as évre is, amikor a fővárosi távhőszolgáltató 27 MW új szerződést kötött, valamint reményeik szerint igaz lesz az idén is.

Ezek között az új fogyasztók között sok az irodaház (Telekom székház, Budapart épületek, Postapalota, Agora irodaépületek), sportlétesítmény (Puskás Ferenc stadion, Rákosmente multicsarnok, Duna Aréna), közintézmény (Városháza, Magyarok Háza, Néprajzi Múzeum, Magyar Zene háza, Olof Palme ház, Eiffel csarnok) és lakópark (Allure residence, Budapart lakópark, Danubio lakópark, Glória lakópark), de közéjük tartozik például a Matild Palota is. Ugyanakkor örvendetes, hogy

az elmúlt évben több mint 2 000 olyan, új építésű lakásokat tartalmazó ingatlanfejlesztés készült el, ahol a távhő biztosítja a fűtési energiát és a használati meleg vizet, sőt 4 lakóparki fejlesztés esetében a központi hűtést is

– emelik ki a társaságnál. Ha ma valaki ingatlanhirdetéseket böngész, egy európai nagyvároshoz méltó módon, főleg távhős fejlesztéseket talál.

Mindez természetesen nem öncélú, a budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna CO2-kibocsátást takarítanak meg. A folyamatban lévő, illetve tervezett távvezetéki és hőforrás oldali fejlesztések hosszú távú eredményeként további, akár 150-170 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás maradhat el évente. Ennek köszönhetően 25 millió átlagos fa, másként számolva 12 ezer hektárnyi erdő hatásának megfelelő mennyiséggel csökkenne tovább a klímaterhelés.

A távhő hasznos eszköze a városi levegőtisztaság- és a globális klímavédelemnek, a központi, szigorúan ellenőrzött és szabályozott hőtermelés révén, szemben a szétaprózott helyi tüzelőberendezések kevésbé hatékony és kevésbé biztonságos megoldásaival. A fűtési hőtermelésnek a nemzetközi trendek alapján az egységes városi hálózat és a központi termelés a jövője a nagyvárosokban.

Így folytatják

A szabályozást, a működési környezetet nem a szakma alakítja ki, bár természetesen törekszik az ágazat véleményét képviselni a reguláció formálása során. A távhő szabályozására a környezet- és klímavédelem lesz (sőt, van már ma is) a legnagyobb hatással, ami alapján a távhőszolgáltatás alkalmazásának bővülése szükségesnek látszik. Ebből kifolyólag

a FŐTÁV folytatni kívánja a belváros távhőellátására és a hőkörzetek összekapcsolására irányuló projekteket is.

Ezen belül az V. kerület északi részének távhőellátása érdekében Pannónia projekt megnevezéssel a XIII. kerület déli részéről tervezik távhő gerincvezeték építését az V. kerület Szabadság tér magasságáig. A projektet 2 ütemben kívánják megvalósítani 2022 és 2024 között. A Füredi utcai és Kispesti hőkörzetek összekötésének részeként az úgynevezett Liget D2 távhővezeték első ütemének kivitelezését 2021-ben kívánják megkezdeni, befejezése 2022-ben várható. Ezen kívül a Csepeli, Kispesti és Kelenföldi hőkörzetek összekapcsolása nagy projekt előkészítését kezdik meg a 2022. évben.

A FŐTÁV szakmai feladata az is, hogy olyan fejlesztéseket tudjanak elindítani és végigvinni, amelyek csökkentik a gázfüggőséget, és növelik a megújuló energia részarányát a termelt távhőben. A figyelem tehát a geotermia, a hatékonyság és a környezetvédelem irányába fordul.

A megújulók mellett azonban egyelőre nem lehet lemondani az erőművekben zajló kapcsolt termelésről, és a biztonságot adó csúcskazánokról sem. Az Észak-budai fűtőműben 45-48 éves gázkazánok üzemelnek, melyek üzemeltetésénél meg kell felelni a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet egyre szigorúbb előírásainak. A rendelet a tüzelőberendezések légszennyező anyagainak kibocsátási határértékéről szól. Ezen rendeletnek való megfelelés érdekében a fűtőműben 3 darab új, korszerű, alacsony nitrogén-oxid kibocsátású égőkkel felszerelt kazánt fognak telepíteni, mely projekt a 2021. évben indul el és 2023-ra fog befejeződni mintegy 3 milliárd forint értékben.

A projektek előrehaladásának és megvalósításának feltétele, hogy a jövőben is legyenek új, az Európai Uniós és hazai pályázati lehetőségek, melyek keretében a FŐTÁV hozzá tud jutni a beruházásokat támogató forrásokhoz.

Előkészítés alatt a geotermikus projekt

Az egyre szigorodó klímavédelmi célok teljesítésében fontos szerep hárul a távhőszektorra, nem véletlenül szerepel a tavaly elfogadott Nemzeti Energiastratégiában a Zöld Távhő Program. Az ebben megfogalmazott célkitűzés alapján a földgáz részarányát a távhőtermelésben 2030-ra a jelenlegi, országosan 70 százalék feletti szintről 50 százalékra kell csökkenteni, amelynek egyik lehetséges eszköze a geotermikus energia minél nagyobb mértékű alkalmazása.

Összhangban a Zöld Távhő Programmal és Budapest klímavédelmi céljaival – a FŐTÁV új, 2020 végén elfogadott stratégiájának fontos céljai közé tartozik a távhőpiac zöldítése, amelyben – a hulladékalapú hőtermelés arányának növelése mellett – hosszú távon a geotermikus energia alapú kapacitások létesítésének van kulcsszerepe a fővárosi adottságokra tekintettel.

2021 tavaszán, illeszkedve a fentebb említett nemrégiben elfogadott középtávú üzleti stratégiához, a FŐTÁV együttműködési megállapodást írt alá egy komoly szakmai tapasztalattal és referenciával rendelkező, izlandi hátterű szakértő partnerrel (Arctic Green Energy, Arctic) geotermikus távhőtermelő egységek létesítéséről.

Ezáltal a főváros távhőellátásában az első, nagyobb léptékű - akár 10-20 MW hőteljesítményű - geotermikus projekt valósulhat meg.

A lehetséges helyszínek feltérképezése, a szükséges engedélyek megszerzése és a teljes műszaki, gazdasági, jogi előkészítés folyamatban van. Egy 20 MW névleges hőkapacitással rendelkező geotermikus energiát hasznosító létesítmény legalább 300 000-400 000 GJ/év geotermikus hőenergia megtermelését tenné lehetővé, amely 14 000-21 000 tonna/év CO2 kibocsátás-csökkenést, továbbá 20 000-30 000 kg/év helyi légszennyező anyag kibocsátás elmaradását eredményezné. Egy ilyen teljesítményű geotermikus hőforrás mintegy tízezer átlagos budapesti háztartás teljes éves távhőigényét képes biztosítani. A FŐTÁV hosszabb távú célja összesen akár 150-200 MW geotermikus távhőtermelő kapacitás létesítése.

Címlapkép: MTI Fotó/Mohai Balázs