Új ügyvezető a Roche Magyarországnál

Változások a svájci Roche-csoport magyar leányvállalata életében: új ügyvezető igazgató érkezett a vállalat élére, amely a Budapest One irodaházban folytatja működését. A költözéssel párhuzamosan agilis szervezeti modellre áll át a gyógyszeripari vállalat.

A vállalat a Portfoliot arról tájékoztatta, hogy Raffaella Bondi, a Roche Magyarország újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója Svájcban, Dániában és Olaszországban is dolgozott korábban. A közlemény szerint "a jövőt az innovációban és a kutatás-fejlesztésben" látja a szakember, aki a személyre szabott terápiák további térhódítására számít.

Az idén 125 éves évfordulóját ünneplő, már több mint 35 éve Magyarországon is jelen lévő svájci F. Hoffman-La Roche gyógyszeripari vállalat ezzel párhuzamosan agilis alapokra helyezi át működését, hogy ezáltal is minél hatékonyabb gyógyászati és diagnosztikai megoldásokkal szolgáljon a magyar betegek és a hazai egészségügyi dolgozók számára. Az átállást egyúttal székhelyváltoztatás is kíséri: a Magyarországon jelenleg közel 200 főt foglalkoztató Roche Budaörsről a Futureal által fejlesztett Budapest One épületébe költözik át, ahol 1800 négyzetméteren alakítja ki új, tevékenységalapú irodáját.

Címlapkép: Roche