Elszálltak az energiaárak - Itt vannak a nyertesek és a vesztesek a tőzsdén

A napokban rengeteg hír szólt az energiaárakról, hiszen az olaj, a szén, a földgáz és többek között az áram ára is látványosan elszállt a korábbi években megszokott szintekhez képest. Mindezt persze nem csak aggódva lehet figyelni, hanem könnyen ki is lehet használni, és a befektetők nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapkban meg is találták azokat a részvényeket, amelyek jelentős kitettséggel rendelkeznek az energiapiaci folyamatoknak. Az olaj- és gázipari cégek például kifejezetten jól teljesítettek az elmúlt bő három hónapban, de az energetikai vállalatok között is akadt több jó választás, sőt, a magyar tőzsde energia-kapcsolt részvényeire sem lehetett panasz.

Az elmúlt időszak egyik legmeghatározóbb sztorija a földgáz árának elszállása. A szélesebb körű energiapiaci áremelkedések, az ellátási láncokkal kapcsolatos aggodalmak és a kimondottan hideg téli időjárási előrejelzések okozzák többek között az árak robbanásszerű emelkedését.

Mindeközben látszik az is, hogy meredeken emelkedik Európában a villamosenergia ára is, aminek több oka is van:

jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban az áramtermelésben használt nyersanyagok, a szén és a földgáz ára,

a helyzetet tovább bonyolítja, hogy sztrájk van francia atomerőművekben, a munkások sztrájkjai kedden 3,1 gigawattal csökkentették az atomenergia-termelést hat francia reaktorban az RTE hálózatüzemeltető adatai szerint,

meredeken emelkedik a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek ára,

a piaci szereplők amiatt is aggódnak, hogy a német gáztárolási szintek alacsonyak, ez pedig tartósan magas gáz- és áramárat eredményezhet.

Végül pedig az olaj ára is emelkedik, amely mögött alapvetően a visszafogottabb kínálat áll, hiszen az OPEC+ ugyan fokozatosan emeli termelését, és a tervek szerint havonta napi 400 ezer hordóval emeli meg a keretet, de ez egyelőre nem bizonyul elégségesnek. Emellett az amerikai olajkészletek átlag alattinak mondhatóak, és a palaolajtermelők sem jöttek vissza még tömegesen a piacra. További nyomást jelenthet az árak számára, hogy az egyre magasabb gázárak mellett nemcsak a gáz-szén, hanem a gáz-olaj csere is elkezdődött, ami újabb pótlólagos keresletet jelent. Év eleje óta a Brent típusú olaj több mint 62 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig 94 százalékot, ezzel pedig 3 éves csúcsra került a jegyzés. Most ott tartunk, hogy bőven meghaladja a koronavírus előtti szintet az olajár, valójában idén márciusban történt meg először, hogy a 2019 végi szintre került a kurzus.