AutoWallis: a vásárlóknak van pénzük, és költik is

Az autók iránti érdeklődés és az ügyletek megkötésének a mennyisége egy rövid, ijedt periódust követően - amikor tavaly áprilisban szinte megállt az élet az országban - már májusban elkezdett visszatérni a korábbi szintre. Az AutoWallisnál azt tapasztalták, hogy autót akarnak venni az emberek. Ez egy hatalmas különbség például a 2008-2009-es válsághoz képest. Most a vásárlóknak van pénzük és költik is azt, nyilatkozta a Portfolio-nak Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának igazgatója.

Turbulens időszakon vagyunk túl, a Covid nyilvánvalóan az AutoWallis működésére is hatott. Utólag visszanézve 2019 végén mire számított a menedzsment, ehhez képest hogyan alakul a működésetek a pandémia miatt, és azóta hogyan épült vissza a piac?

Hadd kezdjem az idei féléves eredményeinkkel, versus a tavalyi első fél év. A kiskereskedelmi üzletágban a növekedés 220 százalékos volt, ebből darabszámban 100 százalékos növekedés volt köszönhető az organikus növekedésnek. Azaz, az organikus növekedés komoly szerepet játszik az akvizíciók, tranzakciók mellett. Ebben is jelentősen meg tudtuk haladni a piaci növekedés ütemét. Amikor 2019-ben beléptünk a tőzsdére, meghirdettük növekedési stratégiánkat, akkor a cégcsoportba 4-5 leánycég tartozott. A világon senki nem számolt a Covid lehetőségével, így azzal sem, mindez hogyan hat a piacra a járvány kitörését követő időszakban. A Covid-tól függetlenül mi haladtunk a meghatározott úton és azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években nagyon sok, a stratégiánknak megfelelő akvizíciós lehetőség van mind a két, így a kiskereskedelmi mellett nagykereskedelmi üzletágunkban is. Mint az AutoWallis csoport Kiskereskedelmi üzletágának vezetője, a 2020-as tranzakciók közül a szlovént emelném ki, ami egyrészt egy olyan lehetőség volt, hogy a régióban, a magyar piacról kilépjünk egy másik országba, így ez volt az első retail terjeszkedésünk a határokon túl. Mindez abban is támogatta a stratégiánkat, hogy értéket teremt, hiszen Szlovénia egyetlen fővárosi BMW kereskedése, amit meg lehetett szerezni.

Az akvizíciók miatt nem könnyű kiolvasni a vállalat számaiból, hogy hogyan alakult az organikus növekedés a Covid alatt és után. A felvásárlások hatásától tisztítva hogyan változott az értékesítés, a bevétel?

Kicsit külön venném az autókölcsönző szolgáltatást, mert az másképp működik. A kiskereskedelemben azt láttuk tavaly, hogy volt egy két irányból is megalapozott visszaesés a tavaszi időszakban. Ennek az egyik eleme az volt, hogy az autógyártók nagy része egy időre leállította a gyártását, és ismervén az autógyártás működését, egy néhány hetes vagy egy-másfél hónapos leállás hosszabb távú hatást jelent a kiszállítási készségben. Ezek mellett volt egy megtorpanás a keresleti oldalon is, hiszen ha nem is olyan szintű, mint más piacokon, de Magyarországon is voltak lezárások tavasszal. Nyár elejére azonban mind a két lassító körülmény visszaállt, ezáltal 2020 harmadik és negyedik negyedéve gyakorlatilag business as usual módon működött, legalábbis Magyarországon. Szlovéniában egy kicsit mást tapasztaltunk, ott november elejétől teljes lockdown volt, bizonyos ideig csak speciális szerviztevékenységeket lehetett folytatni, de például autómosó még szervizben sem működhetett hosszú hónapokig.

Az autókölcsönzésben mit tapasztaltak?

2020 tavaszán lényegében megszűnt a turizmus, az üzleti utazók is eltűntek, ami jelentős visszaesést jelentett a rövidtávú autókölcsönzésben. Érdemes megnézni a reptér forgalmának a számait, hiszen az autókölcsönzők nagy részének teljesítménye ezzel korrelál. Ferihegy forgalma a tizedére vagy az alá esett vissza. Ezzel szemben az autókölcsönzőnknél azt látjuk az idei az évre, hogy ha lassan is, de elindult a pozitív irányba, a bérleti napok számát tekintve a tavalyihoz képest 101 százalékos növekedést figyeltünk meg az első félévben. Az autókölcsönzőnél olyan stratégiát folytattunk ebben az időszakban, hogy igyekeztünk a flottánkat nagyon rugalmasan kezelni, nem több, nem más autót tartani, mint amit ebben a helyzetben szükséges. A másik oldalon a Sixtnél dolgozó kollégák kidolgoztak egy olyan stratégiát, amivel az autóflottát egyéb módon is hasznosítottuk, mint a napi bérlet. Gondolok itt közép- és hosszú távú üzleti és nem üzleti bérbeadásra, illetve egyéb tevékenységre, például a futárszolgálatoknak kiadott autókra. A csapat kreativitása nagyon sokat segít, és a Sixt számaiban ez jelentősen meg is mutatkozik. Habár a kölcsönzési események száma alig növekedett az idei első fél évben a tavalyihoz képest, a bérleti napok száma a duplájára nőtt.

Ez a hibrid működés akár tartósan maradhat az üzleti modellben?

Nemcsak az autókölcsönző, hanem a teljes AutoWallis Csoport tekintetében is mindig igyekszünk az adott környezethez alkalmazkodó módon, rugalmasan reagálva működni. Tehát igen, benne maradhat, de minden más is benne maradhat, ami azt segíti elő, hogy emberi szürkeállománnyal alkossunk, hozzunk létre többletteljesítményt, hogy hatékonyan, kreatívan működjünk.

Mi alapján választanak kereskedést?

Mint minden piacot, ezt is alapvetően a kereslet/kínálat határozza meg. Ami nincs kint a piacon, azt nem lehet megvenni, vagy ha igen, az nagyon sokba kerül, és nem biztos, hogy megéri. Emellett ugyanilyen súllyal esik latba az, hogy mi az, ami beleillik a stratégiánkba, például geográfiailag. Egy nagyon jól definiált földrajzi területen dolgozunk, a közép-kelet-európai régióban. Az is nagyon fontos számunkra, hogy olyan cégeket vásároljunk meg, vagy szerezzünk bennük részesedést, amikben látjuk egyrészt a stabil hátteret, másrészt a potenciált arra, hogy megfelelő módon tudjuk beilleszteni a meglévő cégcsoportba. Van egy egyértelműen definiált növekedési stratégiánk, ami azt is leírja, hogy milyen módon, milyen üzletágakban és hogyan szeretnénk működni, növekedni. Szlovénia a régió egyik legfejlettebb piaca, a BMW egy olyan márka, amivel 26 éve foglalkozunk, megvan a tapasztalatunk mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi szinten, hiszen 10 évig a BMW-csoport importőre is voltunk Magyarországon. Szlovénia a régióban fejlettnek számít, és meg tudtuk szerezni a legnagyobb piaci részesedéssel bíró, egyetlen fővárosi BMW márkakereskedést. A másik példa a kiskereskedelmi üzletágunkból az Iniciál cégcsoport megszerzése, ami egy több mint 20 éves múltra visszatekintő csoport, amelyik Nyugat-Magyarországon meghatározó szereplője az autókiskereskedelmi szcénának. Szeretnénk minél több márkát bevonni, hogy több lábon álljunk, ez igaz a nagy- és a kiskereskedelemre is, és az Iniciál jelentős számú márkát forgalmaz négy telephelyen.

Ha egy országban már több egységgel is jelen van az AutoWallis, vannak szinergiahatások? Lehet valamilyen szinten együtt működtetni az egységeket, vagy csak elszeparáltan?

Minden akvizíciót külön érdemes vizsgálni, értékelni. Ennek ellenére mindegyiket az őt körülvevő egyéb érdekeltségeinkkel és a lehetőségeinkkel együtt kell figyelembe venni. Kétféle módon tudom ezt megközelíteni. Az idén szeptemberben bejelentett Avto Aktiv akvizíció nagyon jó kiegészítője a helyi piacon a már meglévő Wallis Motor Ljubljana márkakereskedő cégünknek, hiszen ez a legnagyobb fővárosi BMW autókereskedés, az Avto Aktiv pedig egy másik jelentős tényező az országban, amely öt városban van jelen, és hat márkát forgalmaz, ezek között kiemelkedő a BMW, tehát itt van egy szinergikus hatás. Az egyetlen Jaguar, Land Rover és MINI-márkakereskedő a szlovén piacon. A két cég együttesen erősebb, mint külön-külön. Lehetnek, és kell, hogy legyenek piaci szinergikus hatások. Emellett minden akvizíció esetében szinergikus hatással bír közel 30 éves kiskereskedelmi tapasztalatunk, ezen idő alatt kialakított folyamataink, amiket igyekszünk a legteljesebb mértékben átültetni minden új leányvállalatunk működésébe. Ilyen téren is tudunk hatékonyságot növelni. Vannak olyan központi projektjeink, amelyek hatékonyabbak, ha több cégben ugyanaz a folyamat, több cégre vonatkoztatva közös területek vannak, ilyen például a beszerzés.

A budapesti és a ljubljanai BMW-beszerzés is lehet akár közös?

Ez izgalmas kérdés, ketté is választanám, mert más módon működik az új és a használt autó kereskedelem. Amikor márkakereskedésről beszélünk, mindenkinek az új autó jut eszébe, pedig egyre meghatározóbb terület a használt autó kereskedelem is. Ha beszerzésről beszélünk, használt autónál egyértelmű, hogy lehet és kell is együttműködniük a kereskedéseknek, a retailen belül fontos az, hogy lássuk egymás készletét, hatékonyak legyünk. Új autónál gyártótól függ, hogy mennyire könnyű mozgatni a csoporton belüli szereplők között az autókat. A gyakorlati lehetőség van, ahol bonyolultabb, van, ahol egyszerűbb. De az elméleti lehetőség mindenhol megvan, amivel szoktunk is élni. Nem minden márka tekintetében jelentős mennyiségben, de előfordul.

Mi a jellemző? A felvásárlásokat követően az AutoWallis meghagyja a helyi menedzsmentet, vagy lecseréli a vezetőséget a saját embereire?

Nincs szükségszerűen vezércsere. Vannak központi folyamatok, amiket bevezetünk, példának okáért a kontrollingfolyamatok, de a retailnél nagyon fontosak az ügyfélkapcsolatok. Az egyik stratégiai cél ezek fenntartása és ápolása. Egy külföldi piacon nagyon nagy előny tud lenni, ha helyi, a helyi piacot, életstílust, motivációkat, vásárlói szokásokat ismerő menedzsment van. Én dolgoztam két éven keresztül Székesfehérváron Wallis-kereskedésben, Budapesttől 60 km-re, és ott is, meg más vidéki kereskedéseinkben is azt tapasztaltuk, hogy már ilyen kis távolság esetén is nagyon fontos szerepet játszik az, hogy a márkakereskedés vezetése vagy legalább annak egy része helyi szinten beágyazott legyen, meglegyenek a kapcsolatai, amit egy külsős is fel tud építeni, de nem olyan mélységben, mint azok, akik akár iskoláskoruk óta ismerik egymást. Minél távolabb megyünk az országtól, ez annál erősebben látható.

Van markáns különbség abban, ahogy a magyarok és a szlovénok autót választanak?

Bizonyos szempontból nagyon hasonló a piac, viszont van olyan, ami teljesen máshogy működik. Szlovéniában nagyobb a magánügyfelek aránya, akik saját célra vásárolnak gépjárművet. Magyarországon van egy nagyon komoly réteg, amelyik magánvásárlónak számít, de valamilyen okból cégre vásárolja az autót. Szlovéniában sokkal inkább megfigyelhető, hogy a prémium márkáknál is nagyobb súlyt képviselnek az alsó középkategóriás és a középkategóriás modellek, mint Magyarországon. Magyarországon a legtöbbet értékesített modell a BMW-nél az X5, X6, Szlovéniában ez inkább egy kategóriával lejjebb van. Ez a két dolog összefügg. Ennek van olyan előnye is, hogy a nagy ügyfeleknél nehezebb arányaiban nagy árrést megtartani, magánügyfeleknél általában jövedelmezőbb az autóértékesítés, márkától teljesen függetlenül.

Abban van eltérés a két ország között, hogy új vagy használt autót keresnek a vevők, illetve abban, ahogy finanszírozzák a vásárlást?

Egész Európában azt látjuk, hogy a Covid miatt nagyon eltolódnak a hangsúlyok. Minden autógyártónál chiphiány lassítja a gyártást, és ez minden piacon eltol bizonyos ügyfélkört a fiatal használt autók felé. Ha nem találok új autót azzal a felszereltséggel, amivel szeretnék, akkor két lehetőségem van. Vagy többet várok, vagy választok egy fiatal használtat. Az, hogy Magyarországon sokan cégre vásárolnak, többek között a finanszírozás is az oka. Hiszen vannak olyan finanszírozási konstrukciók, mint a nyílt végű pénzügyi lízing, ami csak céges vásárlóknál jelent előnyt. Viszont náluk az autótartás teljes költsége tekintetében jelentős előnyt jelentenek. Ezért Magyarországon nagyobb a finanszírozás aránya. Szlovéniában többen vásárolnak magánnévre autót, így kevesebb előny van finanszírozásban, ezért kisebb ennek az aránya.

Vannak olyan márkák, ahol nagyobb csúszások vannak a chiphiány, alapanyaghiány miatt?

Vannak márkák szerinti mintázatok, különbségek, de alapvetően az összkép az, hogy van egy világszintű chiphiány, ami miatt az autógyárak kevesebb autót tudnak gyártani a piaci keresletnél. A legtöbb márka azt a döntést hozta, ami üzletileg teljes mértékben logikus, hogy azon modellek gyártását igyekeznek biztosítani, amelyek több profitot hoznak. A drágább modelleket helyezik előtérbe. Jelen pillanatban nem látok olyan gyártók közötti jelentős különbséget, ami értelmezhető lenne kiskereskedelmi szinten.

Vannak olyan modellek, amelyek 12 hónapon belül nem elérhetők?

Előfordulhat, hogy egy-egy konkrét modell valamilyen okból nem érkezik be egy éven belül, de az általunk képviselt márkáknál többnyire minden megrendelést tudunk teljesíteni éven belül. A csoportunk ereje ezen helyzet kezelésében is rejlik, azaz, hogy mekkora azonnal rendelkezésreálló készlettel rendelkezünk. Az ügyfeleknél az egyik változás, hogy nagyon sokan hajlandók minőségi használt autót vásárolni. A másik trend, hogy az ügyfelek sokkal inkább vállalnak kompromisszumot a felszereltségben annak érdekében, hogy készleten lévő autót vásároljanak. Ha egy kereskedés megfelelő számú autót biztosít magának, és mi igyekszünk erre odafigyelni, akkor az adott kereskedés tud alternatívát biztosítani. Tehát nemcsak az számít, hogy mennyi a gyártási átfutás idő, sok ügyfelet át lehet fordítani készletből választásra.

A chiphiány meddig okozhat problémát?

Ez az egymillió dolláros kérdés. Pontosat senki nem tud. Az autógyártók aránylag egységesek abban, hogy a jövő év közepére becsülik azt, hogy minden visszatérjen a normál kerékvágásba. Ez nem azt jelenti, hogy addig nem lesz gyártás, hanem azt, hogy addigra tudják felfuttatni a gyártási mennyiségét a chiphiány előtti szintre. Mi arra számítunk, hogy a jövő év első felében ez még érezhető lesz, de a második félévben jelentősen javulni fog a helyzet. Ez mennyiségi szempontból egy komoly kérdés, viszont itt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen eszközökkel tudjuk ebből a helyzetből a legtöbbet kihozni. Az az álláspontunk, hogy mivel átmenetileg kevesebb az elérhető autó, ezért növelni kell az egy autóra jutó fedezetet, árrést. És ez működik mind a használt autóknál, mind az új autók esetében. Az utóbbi néhány hónapban azt tapasztaltuk, hogy tudatos hozzáállással, egyfajta értékesítési paradigmaváltással lehet jelentősen növelni az egységre jutó fedezetet. Tehát azt gondoljuk, hogy a következő időszakban darabszám tekintetében nem lesz jelentős előrelépés, de ez a helyzet nem fog negatívan hatni a retail üzletág EBIDTA-jára.

A Brexit hogyan hat a vállalat működésére?

Ha a kiskereskedelmi üzletágat vizsgáljuk, akkor kevéssé. Az angol márkák lehetnének érintettek, a Jaguar, a Land Rover és a MINI. Eddig az a tapasztalatunk, hogy a Brexit hatásai a mi piacainkon nem jelentkeztek retail tekintetében.

Az energiaárak emelkedése hogyan hat az AutoWallisra?

Ez egy jelentős tétel ugyan a működési költségünkben, de nem tartozik a legjelentősebb tényezők közé a működést érintően. Van hatása, de alapjaiban nem befolyásolja azt, hogy milyen eredményszintet érünk el. Ezzel kapcsolatban kiemelem, hogy stratégiánk egyik fontos eleme a fenntarthatóság. Már vannak olyan márkakereskedéseink, amiket a zöldgondolat jegyében építettünk és üzemeltetünk. Az újonnan építendő ingatlanok esetében pedig ez nem kérdés, hanem elsődleges szempont. Másrészt minden egyes felújításnál, átalakításnál szem előtt vannak a zöld szempontok, már csak azért is, mert a legtöbb márkánál is komoly szerepet játszik a fenntarthatóság. Megújuló energiát használunk több helyen, itt, a Hungária körút 95. szám alatt található kereskedés tetején is sok napelem található, ami hozzásegít ahhoz, hogy némiképp függetlenek legyünk attól, hogy mennyibe kerül a gáz, az áram, hogyan jutunk hozzá, és milyen világpiaci folyamatok hatnak a magyarországi folyamatokra. A szélesebben vett Wallis-csoport tagja az ALTEO is, amely egy alternatív energiával foglalkozó cég, így ezt a napelemparkot is az ő segítségükkel, közreműködésükkel építettük. Folyamatos együttműködésben vagyunk velük a fenntarthatóság jegyében, de más területeken is. Olyan, a napi működéshez szorosan kapcsolódó üzleti tevékenység kapcsán többek között, mint például az elektromos autó töltőberendezések telepítése és üzemeltetése.

Az elmúlt hónapokban az új autók árának emelkedésében tapasztalták az energiaárak emelkedésének a hatását?

Sok más mellett az energia- és a nyersanyagárak emelkedése hatással lehet az autógyártókra, ezáltal az autókereskedelemi árszintekre is. Emellett az elérhetőség, a chiphiány, Magyarország esetében pedig a forint árfolyamának alakulása is befolyással bír. Még nem látjuk, hogy az energiaárak hatottak volna, azt viszont igen, hogy a jelenlegi piaci folyamatok hatnak az árképzésre. Több autógyárnak meghirdetett stratégiája, hogy nem akarnak visszatérni ahhoz a modellhez, ami a Covid előtt hosszú évtizedekig egyre nagyobb mértékben megfigyelhető volt, hogy push üzemmódban működve a legyártott készleteiket rátolják a piacokra. Szeretnének ők is keresni, ez jótékony hatással lehet mind a nagykereskedő, mind a kiskereskedő partnereikre, azok jövedelmezőségére. Viszont ez azzal is együtt jár, hogy nem a mennyiség az egyetlen szent Grál, amit követni kell, minél több járművet kitolni a piacra, hanem fenntartható mennyiséget legyártva, megfelelő ügyfélkiszolgálást biztosítva, de mindemellett megfelelő megtérülést biztosítva mind a gyártónak, mind a nagy- és kiskereskedő partnereinek.

Az interjú elején már beszéltünk a Covid előző hullámainak hatásairól. Mire számítanak a negyedik hullámban?

Magyarország a sok millió infektológus országa is lett, de én nem gondolom, hogy az lennék, a kevés kivétel egyike vagyok, aki nem tudja megmondani, hogy mekkora lesz a hullám, lesznek-e további hullámok, illetve milyen intézkedésekre lesz szükség. Amiből kiindulhatunk, hogy tavaly ősszel volt a második hullám, tél végén, tavasszal pedig egy jelentős harmadik, nemcsak Magyarországon, hanem a teljes régiónkban. Azt tapasztaltuk, hogy nem tűnt el a vásárlói kedv. Szlovéniában ráadásul lezárások is voltak hosszabb ideig, Magyarországon igazából csak 2020 tavaszán. Mind a két piacon megfigyelhető volt az, hogy minden kereskedelmi terület, még az autókereskedelem is részben áttevődött az online térbe. Szolgáltatásainkat úgy alakítottuk át, hogy az ügyfélnek ne kelljen az autót személyesen megnézni, kipróbálni bejönni a szalonba, hanem akár kiszállítottuk hozzá. Azt figyeltük meg, hogy az autók iránti érdeklődés és az ügyletek megkötésének a mennyisége egy rövid ijedt periódust követően, amikor tavaly áprilisban szinte megállt az élet az országban, már májusban elkezdett visszatérni a korábbi kereslet. Azt tapasztaljuk, hogy autót akarnak venni az emberek. Ez egy hatalmas különbség például a 2008-09-es válsághoz képest. Most a vásárlóknak van pénzük és költik is azt. A szervizoldalon láttunk némi visszaesést tél végén, tavasz elején, mivel a lezárások alatt és azt követően egy ideig kevesebbet jártak az emberek autóval, kevesebb karbantartásra volt szükség, így kevesebb karosszériamunkára is. De ez egy nagyon rugalmasan, jól skálázható dolog, és gyorsan visszatértünk nemcsak a régi kerékvágásba, hanem a szervizeink le is dolgozták ezt a hátrányukat, 2021 első felében a szervízórák száma már több mint 160 százalékkal növekedett.

A gyártók egyre több elektromos autót kínálnak, és az értékesítés is dinamikusan növekszik, még ha nagyon alacsony bázisból is. Önök hogy látják, látszik valós igény az elektromos autók iránt, már azon túl, hogy bizonyos anyagi kedvezményekkel jár a megvásárlásuk?

Érdeklődés van, az nagyjából eldőlt, hogy ezt az irányt jelentősen támogatja a politika is világszinten, az elektromos autózás egy olyan irány, ami várhatóan megmarad, és egyre nagyobb súlyt fog képviselni a teljes értékesítési mennyiségből. Az ügyfelek érdeklődése megvan, egyrészt mert a fenntarthatóság a modern életfelfogást tükrözi. Másrészt az elmúlt egy évtizedben sokat fejlődtek az elektromos autók. A BMW 2013-ban mutatta be az i3-ast, ami akkor 80-90 km megtételére volt alkalmas egy töltéssel, ma már majdnem 300-ra. Ez az iparág folyamatos fejlődésben van, egyre jobban használhatók az elektromos autók, és az ügyfelek egyre inkább használják azokat. Nem véletlen, hogy az autógyártók többsége erősen koncentrál erre az irányra.

Az elektromos autók szervizelési igénye jóval alacsonyabb, mint a belsőégésű motoros autóké. Ez hogyan érintheti az AutoWallis üzleti modelljét?

Ezt a kérdéskört több irányból érdemes megközelíteni. Egyre több az elektromos autó, de ha megnézzük, hogy mekkora részt képvisel akár Európában, de főleg a közép-kelet-európai régióban az elektromos autózás, akkor azt lehet mondani, hogy ez a technológia még évtizedekig nem fogja átvenni a hatalmat a belsőégésű motoroktól. Így még sok idő van arra, hogy egy jelentős modellváltást átgondoljanak megtervezzenek és megvalósítsanak a szereplők, így mi is. Emellett nagyon fontos az is, ami elektromos autóktól függetlenül is egyfajta megfigyelhető trend, és a mi stratégiánk alapja is, ez pedig a piaci konszolidáció. Több oka is van annak, hogy ez így alakul, a jövőben kevesebb nagyobb méretű regionális szereplő áll majd kapcsolatban a gyártókkal, illetve a nagykereskedő disztribútorokkal. Ha van egy szereplő, amely több márkát értékesít, forgalmaz és szervizel, akkor a szerviz sokkal hatékonyabban működtethető, az állásokat hatékonyabban ki tudja használni több márkára, nem kell túlzott beruházásokat eszközölni, lehet méretgazdaságosan működni. A gyártók nagy része is ezt támogatja, és a kereskedői csoportok is ilyen módon alakulnak át.

Meredeken emelkednek a használt autóárak, a vevők hogyan fogadják az áremelkedést?

Valóban, látunk arra is példát, hogy egy ügyfél az 1-2 éves autóját annyiért vagy kicsit drágábban tudta eladni, mint amennyiért ő vette. Azt gondolom, hogy az árak viszonyrendszere be fog állni egy olyan állapotra, ami azt tükrözi, hogy az új autó többe kerül, mint a használt. Másrészt ez kereslet/kínálat kérdése. Ha valamit nem egy push piacon próbálnak ráerőltetni a fogyasztóra annak meg lehet kérni az árát. Ennek van egy másik véglete, amikor hiánygazdaság van, és akkor még többet lehet kérni érte.

Az AutoWallis nemrég frissítette stratégiáját, amiben magas növekedésre számítanak, részben akvizíciókkal. A kiskereskedelmi üzletágban milyen felvásárlásokat terveznek?

Egyrészt megvan az a földrajzi terület, ahol aktívan keresünk akvizíciós célpontokat, ez a közép-kelet-európai régió, azt gondoljuk, hogy ez a terület ideális terep befektetésre közép-, illetve hosszú távon. Olyan kereskedéseket keresünk, amelyek beilleszthetők a portfóliónkba egyrészt márka tekintetében, másrészt a cég piaci helyzetét és a célpont egészséges voltát tekintve. Amit úgy látunk, hogy a mi tudásunkkal, tapasztalatunkkal és folyamatainkkal a korábbinál nyereségesebben tudunk működtetni, azzal foglalkozunk. Nem akarunk mindent és mindenáron magunkhoz kötni, egészséges, hosszú távon fejlődőképes cégeket keresünk.

Mely országok, illetve márkák lehetnek érdekesek?

Vannak olyan országok, ahol akár kis-, akár nagykereskedelemmel, akár mindkettővel jelen vagyunk. Ezeken van helyi piacismeretünk is, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, balkáni államok – Albánia is –, de van olyan egyéb régiós ország is, amelyik hasonló a méretét és történelmi hátterét tekintve, mint például Bulgária. Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy a márkák tekintetében nincsenek olyan komoly megkötéseink, hogy előre pontosan definiáljuk, hogy melyekkel akarunk foglalkozni. Inkább aszerint hozunk befektetési döntést, hogy melyik az a cég, amelyikről azt gondoljuk, hogy működés tekintetében jól passzol a mi portfóliónkba. Az Iniciál Autóház például egy jelentős regionális szereplő Nyugat-Magyarországon, de nem csupán azért került be a portfóliónkba, mert összesen hét dinamikusan fejlődő, vagy fejlődni képes márkát forgalmaz és szervizel, hanem mert egy olyan cég, amiben láttuk a piaci erőt, potenciált és az AutoWallis kultúrájával való összeegyeztethetőséget.

A kínai gyártók egyre határozottabban terjeszkednek Európában. Nyitott az AutoWallis a kínai márkák képviseletére?

Azt várjuk, hogy a kínai szereplők konszolidáció előtt állnak, most nagyon sok kínai márka foglalkozik elektromos és hibrid járművekkel. Kiskereskedelmi szempontból nem elvetendő az a gondolat, hogy azok a márkák, amelyek Európában megvetik a lábukat, vagy jönnének Európába, és megfelelő minőséget, ár/érték arányt képviselnek, ne lennének arra érdemesek, hogy az AutoWallis retail üzletága foglalkozzon velük. 15-20 évvel ezelőtt, a koreai autómárkákat a piaci szereplők nem igen vették komolyan. Ma vannak olyan koreai autómárkák, amelyek a japán utat végigjárva jobb imidzzsel rendelkeznek – jogosan –, mint egyes tradicionális európai márkák. Másrészt, ha figyelembe vesszük, hogy más tartós fogyasztási cikkek piacán a kínai termékek hova jutottak el, lásd a mobiltelefonokat, azt gondolom, hogy ez nem zárható ki, sőt valószínűsíthető, hogy ezek az autómárkák előbb-utóbb megjelennek Európában, vállalható minőségben.

Az online csatornák használata, a digitalizáció megállíthatatlan, ezzel szemben komoly ingatlanfejlesztési tervei vannak a cégcsoportnak. Ennyire fontosnak tartják a fizikai jelenlétet?

Ahogy korábban említettem, azt gondoljuk, hogy a piaci konszolidáció folytatódik. Egyrészt a nagyobb csoportok, másrészt a multibrand kereskedések irányába megy a világ. Az AutoWallis is egy olyan ingatlanvásárlást jelentett be nem olyan régen, ami egy olyan ingatlant jelent Budapest déli részén, ami alkalmas egy multibrand kereskedés és szerviz kialakítására. A másik oldalról látjuk, hogy az online tér szerepe egyre komolyabb az autókereskedelemben is, viszont vannak az értékesítési folyamatnak olyan elemei, amelyek hosszú távon igénylik a fizikai jelenlétet. Autót megnézni, tesztelni, átadni és szerviztevékenységek nagy részét elvégezni is csak személyesen lehet. Ezt sem szabad végletesen értelmezni, mint ahogy az elektromos autók térnyerését sem, ez egy hosszabb távú folyamat lesz, főleg ebben a régióban. Van egy korosztály, amelyiknél az online az alapvetés, mindent a telefonján keresztül intéz, de az autóvásárlók nagy része még mindig azokhoz a korcsoportokhoz tartozik, amelyek megszokták évtizedeken keresztül, hogy bizonyos dolgokat személyesen intéz. Ez a csoport még hosszú ideig igényelni fogja, hogy be tudjon jönni a kereskedésbe.

5-10 éves időtávon hogyan alakulhat át az autó-kiskereskedelem?

A kétsebességes Európa sok módon megjelenik, erre a régiónkban is számos példa akad. Az elektromosautó-penetráció és a hozzá kapcsolódó töltőhálózat Nyugat-Európában nagyságrenddel magasabb, mint a mi régiónkban. Azt gondolom, hogy a közép-kelet-európai régióban 10 év múlva még túlnyomó többségben lesznek a belsőégésű motorok. Nyilván nagyon sok minden függ majd a márkatulajdonosok döntéseitől. A prémium szegmens valószínűleg máshogy fog átalakulni, mint egy tömegmárkák. Az ügyfelek egy része több folyamatot fog online igényelni, egy része, főleg az idősebbek pedig továbbra is be fognak járni a kereskedésekbe. Mostanában kulcsszó az ügyfélélmény, minden gyártó ezt szeretné minél magasabb szintre emelni, ez viszont azt is magában foglalja, hogy számos szolgáltatásnak elérhetőnek kell lenni online is. Egy másik dolog, ami miatt szükség van a fizikai jelenlétre, az az, hogy szervizbe kell vinni az autót. Egyrészt a minőségi szolgáltatás fejlődését fogjuk látni és egy ún. omnichannel megközelítést. Az ügyfelek egyre több folyamatot fognak tudni online intézni, de meg kell hagyni nekik a lehetőséget a fizikai kapcsolódásra is. Készletautót bemutatni, szervizelni, bizonyos adminisztrációs feladatokat intézni továbbra is személyesen fogunk még jó ideig. A következő évtizedben mind Magyarországon, mind a régióban a kiskereskedelmi szereplők száma vélhetőleg csökkenni fog. Az AutoWallisnak van azonban egy növekedési stratégiája, a régió meghatározó konszolidátora kívánunk lenni. Nemcsak technológiai, hanem üzleti szinten is vezetni szeretnénk a konszolidációt.

