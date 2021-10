Ingatag emelkedés után csúnyán beszakadtak az amerikai tőzsdék

Új történelmi csúcsra került ma a magyar tőzsde, a BUX a kezdeti gyengénlkedés után 0,3 százalékos pluszba lendült. A hazai részvények közül kiemelten jól teljesít az Alteo és a PannErgy. Utóbbi két részvény egyébként szerepelt hétvégi cikkünkben is, amelyben azt vizsgáltuk, hogy az energiaárak elszállása milyen hatást gyakorolt a szektorhoz kapcsolt részvények árfolyamára. A PannErgy továbbra is kiemelkedően jó teljesítményt nyújt (az elmúlt bő 3 hónapban több mint 30 százalékot ralizott), és ma is a legjobban teljesítő részvény a magyar tőzsdén.

A BUX index ezzel 28,8 százalékot ralizott idén, amivel az egyik legjobban teljesítő európai tőzsdeindex.