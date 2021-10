Nem áll meg a bitcoin, már 57 000 dollár felett a jegyzés

Kifejezetten jó a hangulat ma a kriptovaluták piacán, a legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin mostanra gyakorlatilag teljesen ledolgozta azt az esést, amelyet az árfolyama az követően szenvedett el, hogy Kína keményen fellépett a bányászat ellen.

If you're reading this, you survived the crash in May 2021 #BTC