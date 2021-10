Újabb brutális célár érkezett a Masterplastra, több mint 6000 forintot érhet a részvény

Újabb, brutális célárat adott a Kalliwoda Research a Masterplast részvényeire. A Kalliwoda legfrissebb, mai dátumú elemzésében 6152 forintos 12 havi célárfolyam szerepel, ami a jelenlegi szintekről 37 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az elemző ajánlása vétel.

Az előző célár 4876 forint volt, amit még márciusban adott a Kalliwoda Research, a Masterplast árfolyama akkoriban 2300 forint környékén mozgott. Most 4480 forinton áll a papír, de szeptemberben 4880 forinton is járt, ami azóta is történelmi csúcs.

A Kalliwoda elemzésének főbb pontjai:

A stabil ellátási láncra, a jelentős készletekre és az erős piaci pozícióra támaszkodva a második negyedévben 57 millió euró feletti bevételt ért el a Masterplast.

A pozitívumok között említette a Kalliwoda elemzője, hogy nőtt a leányvállalatok jövedelmezősége, fejlődött a termelési egységek hatékonysága és a termelőkapacitás kihasználtsága is.

Mindezeknek köszönhetően a cég EBITDA-ja és adózott eredménye a háromszorosára nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

Az új németországi gyártóegység forgalma ugrásszerűen nőtt és az alaptevékenység forgalma is jelentősen emelkedett.

A Masterplast a második negyedév végére befejezte legnagyobb beruházását Sárszentmihályon, amivel a vállalat hosszútávon képes kielégíteni a régiós piacok igényeit az egészségügy számára gyártott nem-szőtt termékek vonatkozásában. A tervek szerint ez növekvő késztermék-kibocsátást biztosíthatott a harmadik negyedévben, tovább javuló termelési volumennel és hatékonysággal.

A részvények 58 százaléka az ügyvezetés tulajdonában van, így a kisbefektetők tulajdonosi szemléletű menedzsmentre számíthatnak és hosszú távon fenntartható stratégiára.

A teljes elemzés itt olvasható.

A Masterplast részvényeit követő másik elemző, az MKB szeptember elején minősítette fel a Masterplast részvényeit, azt követően, hogy a cég menedzsmentje megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait. Az MKB célára 5167 forint, az elemző ajánlása szintén vétel.

A mai kereskedésben 3,5 százalékot emelkedett a Masterplast árfolyama, idén 128 százalékot emelkedett az árfolyam.

