Jönnek a gyorsjelentések, új lendületet kaphatnak a tőzsdék

Az év végéhez közeledve már a befektetők már a jövő éven gondolkodnak és a vállalatvezetők ilyenkor már elkezdenek a következő évről beszélni, ami némi képet festhet a befektetőknek arról, hogy mi várható. Ez a részvénypiacoknak sem mindegy, a múltbéli adatok azt mutatják, hogy a harmadik negyedéves jelentési szezon a legerősebb a tőzsdéken – hívja fel rá a figyelmet az Ally Invest vezető részvénypiaci stratégája, aki a 2000-es évig visszamenőleg vizsgálta az adatokat.

Az első negyedéves jelentési szezonban, ami április közepétől május végéig tart, átlagosan 1 százalékot emelkedett az S&P 500 index.

A második negyedéves jelentési szezonban, július közepétől augusztus végéig, -0,3 százalék az átfogó amerikai index teljesítménye.

A harmadik negyedéves jelentési szezonban, október közepétől november végéig átlagosan 2,5 százalékot emelkedett az S&P 500.

A negyedik negyedéves jelentési szezonban, ami január közepétől február végéig tart, 0,3 százalékot esett az index.

Az S&P 500 index alakulása idén

A stratéga felhívta a figyelmet arra, hogy négy negyedéve most fordul elő először, hogy az elemzői profitvárakozások valamelyest csökkennek, ahogy közeleg a jelentési szezon, ezzel egyidőben pedig az árfolyamok is jönnek lefelé. Ilyet legalább négy-öt negyedéve nem láttunk, ami miatt most jól néznek ki a részvénypiacok – véli a részvénypiaci szakértő.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az infláció kockázatot jelent. Ez a hatás megjelenhet majd a menedzsment-kommentárokban a marzsokkal és az ármeghatározó képességgel kapcsolatban és azok az erős fundamentumokkal rendelkező vállalatok lehetnek előnyben, akik jól tudják kezelni a magasabb költségeket és át tudják hárítani a fogyasztókra az áremelkedéseket.

Az Ally Invest elemzője szerint a ciklikus fogyasztási javak szektor lehet a következő hat hónap nagy nyertesei, a fogyasztók ugyanis a korábban elkezdenek karácsonyra vásárolni a beszállítói láncok akadozásai miatt, ez pedig meglepi a kiskereskedőket is. De az ipari vállalatokat és a nyersanyagszektort is a top pickjei között említi a stratéga.

A harmadik negyedéves jelentési szezont a JP Morgan kezdi, szerdán, a nyitás előtt teszi közzé a számait a bank. A FactSet konszenzusa szerint a harmadik negyedévben az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közel 28 százalékos profitnövekedésről számolhatnak be az előző év azonos negyedévéhez képest.

Címlapkép: Getty Images