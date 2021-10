Kiadta a figyelmeztetést az OMSZ: hózáporok jöhetnek a hegyekben

Az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain akár havas eső, hózápor is előfordulhat szerdán - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Facebook-oldalukra kedden feltett videóban Molnár Anna meteorológus elmondta: hidegfront éri el a Kárpát-medencét. Emiatt már szerdára virradóra egyre felhősebbé válik az ég: elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részein előfordulhat kisebb eső, és a szél is megélénkül. Máshol szárazabb és szélcsendesebb idő várható, így pára-, illetve ködfoltok is képződhetnek reggelre.

A minimumhőmérséklet plusz 2 és 7 fok között valószínű, de a szélcsendes tájakon gyenge fagy is lehet. Napközben többfelé előfordulhat kisebb eső, záporeső. A Dunántúlon süt ki előbb a nap, keleten napközben is lehet eső, a hegyekben akár hózápor is.

A nappali csúcsértékek 9 és 15 fok között alakulnak - mondta a meteorológus, megjegyezve, a hőérzetet azonban ronthatja az erős, néhol viharos erősségű szél.

Csütörtöktől ismét szárazabb lesz az időjárás. Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ez nem okoz majd jelentős esőzést, lehűlést.

A jövő héten viszont több csapadék várható - ismertette Molnár Anna.

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György