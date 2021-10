Mitől függ, hogy milyen koronavírus-oltást kapunk harmadiknak? - Galgóczi Ágnes elmondta

A koronavírus-pandémiának nincs még vége és most jön a hideg idő, ami kedvez a felső légúti fertőzéseknek – mondta el az RTL Klub Reggeli műsorában Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi osztályvezetője és beszélt arról is, hogy mi alapján születik döntés arról, hogy ki milyen oltást kap harmadiknak.

Könnyebben terjedő, rövidebb lappangási idejű és akár egy súlyosabb betegséget okozó variáns a delta. A harmadik oltás elsősorban azoknak javasolt, akik idősek, krónikus betegek, vagy immunszupresszáltak, erre vonatkozóan már a Pfizer és a Moderna vakcinája esetén az EMA is kiadta az ajánlást.

Itthon mindenki élhet a harmadik oltás lehetőségével, mindenféle oltóanyag rendelkezésre áll, lehet ugyanazzal az oltással befejezni az oltási sort, vagy az immunológusokkal konzultálva javasoljuk, hogy esetleg egy más típusú, más technológiával előállított oltóanyaggal adják be a harmadik oltást - mondta el Galgóczi Ágnes.

A Szputnyik-vakcináról kevés adat érkezik, de általános szabályként elmondható, hogy akár az egyes komponenssel lehet egy harmadik oltást adni, de egy másik típusú vakcinával, például egy mRNS-vakcinával, vagy egy másik vektorvakcinával is be lehet adni egy harmadik oltást.

Arra a kérdésre, hogy tudományos alapon (az utazások megkönnyítésétől eltekintve) érdemes-e azzal beoltatnia magát az embernek, amivel már kétszer oltva volt, Galgóczi Ágnes elmondta, hogy eddigi tapasztalataik szerint minden védőoltásnál ugyanazzal az oltóanyaggal fejezték be az oltási sorozatokat, egy fertőző betegség ellen ugyanazzal a technológiával állították elő a különböző cégek is, csak más forgalmi néven. A covid-vakcináknál a különböző technológiák keveréséről még csak most tapasztaljuk és gyűjtjük össze a tudományos eredményeket.

Az immunológusok szerint az, ha több támadási ponton adunk az immunrendszernek egy antigén-ingert, akkor lehet, hogy egy szélesebb spektrumú immunválaszt tudunk kiváltani. Az mRNS-vakcinák csak a tüskefehérjék ellen termeltetik az antitestet, míg egy inakvitált vakcinának, amiben a teljes vírus benne van, annak számos egyéb antigénje is van, többféle ellenanyagunk fog termelődni. Meglátjuk a következő hónapokban, hogy ez hogy alakul és hogy ad védettséget egy heterológ oltás - mondta el.

Arra a kérdésre, hogy érdemes-e ellenanyag-tesztet csináltatni, mielőtt beadatjuk az oltást, Galgóczi Ágnes elmondta, hogy még azt is most tanuljuk, hogy mekkora ellenanyag-szint fog védettséget adni. A természetes fertőzés után egy sokkal magasabb ellenanyag-szint keletkezik és hosszabban cseng le, mint a védőoltás után - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images